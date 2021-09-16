30 продуктів, що не варто їсти після 30 років

30 продуктів, що не варто їсти після 30 років

Що не можна їсти після 30 років?

Навіть якщо ви не відчуваєте змін, організм у двадцять - не той, що в тридцять. Якщо в студентські роки ви могли дозволити собі будь-яку їжу і вам за це нічого не було, із роками все змінилося.

Ми дослідили науку про старіння та харчування і склали список продуктів, що шкодять організму після 30-ти.

Ароматизований йогурт

Вже скорочуєте кількість цукерок та печива? Не думайте, що на цьому все. Багато джерел цукру менш очевидні: хліб, кетчуп та ароматизовані йогурти, наприклад. Так, в ароматизованому йогурті може бути стільки ж цукру, як і в мисці морозива.

Консервований суп, суха локшина, розчинне пюре і т.п.

Дослідження 2013 року виявило зв'язок між високим кров'яним тиском і старінням шкіри, в якому порівняно зі своїми колегами старшого віку, жінки-учасниці експерименту з меншою кількістю зморшок також мали нижчий кров'яний тиск. Хоча зв'язок між цими двома питаннями залишається неясним, зменшення вживання натрію, мінералу, який підвищує кров'яний тиск, необхідне.

За правилами лікарів людині протипоказано вживання 2300 міліграмів солі на день, але багато популярних сухих сніданків і обідів містять 40 % рекомендованого денного споживання солі лише в одній порції. І це не єдина причина, чому слід уникати швидкорозчинних напівфабрикатів.

Багато консервованих супів, сухої локшини, розчинного пюре містять BPA (Бісфенол А), хімічну речовину, яка пов'язана з раком, безпліддям та збільшенням ваги.

Veer

Випічка на сніданок

Більшість солодких страв з ранку містять денну норму цукру. Цукор викликає цілий ряд проблем зі здоров’ям, включаючи резистентність до інсуліну, що може призвести до СПКЯ, стану, який пов’язаний з жіночим безпліддям. І якщо вам пощастило створити сім’ю, незважаючи на таку "цукрову дієту", ваша звичка до вживання цукру може знизити шанси на здорове життя в майбутньому.

Згідно з дослідженням 2014 року, люди, які споживають до 21% своїх щоденних калорій з додаванням цукру, мають на 38% більший ризик смерті від серцевих захворювань, порівняно з людьми, які споживали 8% або менше своїх калорій. Відмовтеся від сміття та розпочніть свій день не з булочки із джемом.

Смажене м’ясо

Гриль - це швидкий спосіб приготування страв і, як нам здається, здоровіший за смаження на пательні. Але приготування стейків при високих температурах на відкритому вогні може утворити гетероциклічні аміни (HCA) та поліциклічні ароматичні вуглеводні (PAHs). Ці шкідливі хімічні речовини змінюють ДНК і збільшують ризик раку.

Солодка газована вода

Вода із газом і цукром містить ще й барвники, що потенційно викликають рак. Крім того цукор негативно впливає на овуляцію, а ще пов'язаний з погіршенням рухливості сперматозоїдів. Простіше кажучи, солодка вода може ускладнити зачаття.

Печиво

Фабрична випічка наповна порожніми калоріями та жиром.

Лиза Московиц

"Коли ми були молодші, здорове харчування здавалося безглуздим, ми могли просто сходити в спортзал пару разів, щоби схуднути. На жаль, у міру старіння організму вправи все ще мають багато позитивних переваг, але схуднення часто не є одним із них", - каже дієтолог і засновник групи NY Nutrition Лиза Московиц.

Коли справа доходить до скидання кілограмів, ключовим є утримання від калорійних, важко збалансованих закусок, таких як магазинне печиво.

Коктейлі та пиво

З віком організм не так ефективно метаболізує алкоголь.

"Також стає все важче добре відпочити після алкогольної вечірки. У 20-ть це було простіше. Безсонні ночі призводять до вживання надмірної кількості вуглеводів і цукру наступного дня, що може сприяти подальшому збільшенню ваги ", - говорить дієтолог Марта МакКітрік.

Ба більше, алкоголь висмоктує вологу з вашої шкіри, що робить зморшки помітними, і з часом, якщо ви продовжуєте пити, шкіра втратить еластичність.

Білий хліб

Якщо ваш бублик не зроблений із цільнозернової муки, вважайте його зайвою їжею для вас. Організм перетворює рафіновані вуглеводи в цукор, який шкодить колагену та іншім білкам, що борються зі зморшками.

Швидка китайська їжа на винос

Ви вже знаєте, що китайська їжа на винос містить багато солі, як і швидкі сухі обіди. Недарма після її вживання ви відчуваєте спрагу.

Сіль виводить вологу з вашої шкіри та підвищувати кров’яний тиск.

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Веганські гамбургери

Їжа без м'яса на перший погляд здається здоровою. Але вітамін В12, поживна речовина, що природно присутня у яловичині, сприяє тому, що ми, наприклад, посивіємо пізніше. Тому, якщо ви не вегетаріанець, не виключайте м'ясо зі свого раціону. Дієтичні сорти містять більш високий рівень омега-3 жирних кислот, що зменшують ризик серцевих захворювань.

Кава з льодом

Вживання напою з кофеїном через соломинку (його так приємно потягувати, тож і випити можна багато!) - як більшість з нас полюбляє - це передчасне старіння шкіри.

Протягом дня ми піддаємося впливу стресових факторів, що погано впливає на стан епідермісу. Але під час сну наші клітини відновлюються. І лише вони відновляться, ми знов вбиваємо їх кофеїном у надлишковій кількості.

Ба більше, холодні напої сповільнюють перетравлення їжі.

Штучні підсолоджувачі

Якщо з 30 років ви почали гладшати, це може свідчити, що ваша печінка не працює як годинник.

Уникання токсинів, таких як штучні підсолоджувачі, сприятиме ефективнішому функціонуванню життєво важливого органу, і, в свою чергу, допоможе схуднути. Щоб прискорити процес детоксикації, уникайте таких продуктів, як гумка без цукру, цукерки та желейні смаколики.

Продукти із пестицидами

За 30 років ви стільки накопичили токсинів з їжі, що може наразі це негативно впливає на обмін речовин і гормональний баланс.

Дослідники також виявили, що чоловіки, які споживають найбільше пестицидів із продуктами, мають набагато менше рухомих сперматозоїдів, ніж хлопці, які їли їх менше.

Найбільше накопичують пестициди яблука, полуниця, виноград, селера, персики, шпинат, болгарський перець, огірки та помідори черрі.

Маргарин

Маргарин часто виготовляють з частково гідрованими оліями - одним з найпоширеніших трансжирів. Цей тип жиру пов’язаний із захворюваннями серця, а також прискорюють процес старіння шкіри, зробивши її більш уразливою до ультрафіолетового випромінювання. Коли шкіра пошкоджується сонцем, еластин і колаген руйнуються. Але це ще не все: дослідження виявили, що вживання маргарину може викликати хронічне запалення, що прискорить утворення зморшок.

Заморожені страви

20-річним легко скинути десять кілограмів. Варто не з'їсти пару вечерь. Але це практично неможливо, коли вам тридцять.

Замороженій їжі не вистачає ситних поживних речовин, таких як клітковина. А солі, цукру та хімічних добавок, які просто не потрібні вашому організму, там дуже багато.

Бекон

Погані новини для любителів бекону: регулярне споживання його на сніданок сприяє старінню шкіри.

68% калорій надходять з жиру бекону. Крім того, що вони сприяють збільшенню ваги та збільшують ризик серцевих захворювань та інсульту, насичені жири можуть викликати запалення, яке прискорює старіння шкіри.

Бекон та інше оброблене м’ясо також містять нітрат натрію, який, згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у журналі European Cytokine Network, посилює окислювальний стрес. А окислювальний стрес може спричинити структурні зміни колагену та еластину (білки, які зберігають шкіру молодою), що призводить до передчасних зморшок.

На щастя, вам не доведеться відмовлятися від бекону, щоб шкіра залишалася гладкою. Просто перейдіть на сорт без нітратів, який містить менше 2 г жиру та не більше 1 г насиченого жиру, що забиває артерії.

Солодкі кавові напої

Щодо напоїв зі штучними підсолоджувачами, вони не лише багаті зайвими калоріями, але й заважають нашому організму регулювати те, що ми їмо. Результатом є те, що вони називають «метаболічними порушеннями», такими як погана реакція на інсулін та підвищений рівень глюкози, що може призвести до накопичення жиру та багатьох захворювань, наприклад, метаболічного синдрому, діабету 2 типу.

"Якщо напої зі штучними підсолоджувачами є основним елементом вашого раціону, найкраще позбутися звички для збереження здоров'я та запобігання захворюванням протягом усього процесу старіння", - говорить Московіц.

Сиропи і топінги

Якщо ви полюляєте ранкові млинці із солодкими сиропами з пляшечки, то пам’ятайте: вони містять кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, який пов’язаний з метаболічним синдромом, включаючи аномальне збільшення ваги, збільшення тригліцеридів та шкідливого вісцерального жиру в організмі, що відкладається на животі і талії.

Сирні соуси до чіпсів і картоплі

Багато з цих соусів містять штучні барвники та ароматизатори ті не мають нічого спільного із сиром.

Соєвий соус

Мішки та темні кола під очима, як правило, стають все більш вираженими з кожним днем ​​народження, а зневоднення погіршує ситуацію. Одна столова ложка соєвого соусу містить 879 міліграмів солі.

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Салямі та хот -доги

М’ясо можна вважати найкращою їжею для чоловіків, але якщо з’їдаєте неправильні види м’яса, постраждає якість вашої сперми.

Дослідження 2014 року, опубліковане в журналі «Епідеміологія», виявило зв'язок між вживанням обробленого м'яса, такого як салямі та сосисок, і зниженням кількості сперматозоїдів.

Морозиво з кавовим наповнювачем

Час від часу після обіду ложка морозива не страшна, але краще уникати морозива з кавою. Кавове морозиво, яке містить кофеїн, еквівалентне половині випитого еспресо.

З віком циркадні ритми змінюються, а також гормони, які можуть зробити нас більш чутливими до кофеїну і вплинути на здатність міцно спати.

Чіпси

З кожним роком організм потребує і спалює менше калорій. Тому порції їжі із віком повинні ставати меншими.

Перекусів це теж стосується, особливо коли йдеться про чіпси. Погодьтеся, під кіно чи футбол їх так багато можна з'їсти.

Енергетики

Вам не потрібні додаткові калорії та цукор, які містяться у таких напоях.

З віком ми стаємо менш активними і більш напруженими, що може змінити спосіб метаболізму організму калорій і цукру. Чим менше у вашому раціоні цукру, тим краще для вашого преса та загального здоров’я.

Арахісове масло

Арахісова паста часто містить багато доданих цукрів та гідрогенізованих та оброблених рослинних олій, які можуть підвищити рівень холестерину.

Протеїнові батончики

Якщо одного ранку ви запізнюєтесь і не маєте часу на здоровий сніданок, з'їсти батончик - не варіант.

Штучний цукор та пальмова олія не зробить вас здоровішим.

pixabay.com

Фаст-фуд

У картоплі і сирі-фрі, гамбургерах і курячих крильцях багато солі, порожніх вуглеводів, що збільшують рівень цукру в крові.

Консервовані фрукти

Консервовані фрукти наповнені штучними ароматизаторами, що не додасть здоров'я, а лише зайвих кіло.

Кетчуп

Оброблений соус до пасти чи картоплі містить забагато олії, цукру та солі.

Додатки до кави, наприклад, взбиті вершки

Такі вершки містять діоксид титану, блокатор ультрафіолетового випромінювання, який також виконує роль відбілювача. Так само, як і крем від сонця!

Окрім того у вершках багато транс-жирів, наприклад, гідрогенізованої олії. Транс-жири можуть викликати запалення.

Вам може здатися, що 30 продуктів, які не варто їсти після 30 років - це вже занадто. Нічого страшного в тому, щоби зранку випити кави із булочкою немає. Але якщо порахувати ці булочки та горнятка кави за тиждень чи місяць, вийде не так мало. Тож змініть свій раціон - зміцніть здоров'я.

У статті були використані наступні наукові матеріали:

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