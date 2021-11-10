30-секундні тести, які покажуть, чи все гаразд з вашим здоров'ям

30-секундні тести, які покажуть, чи все гаразд з вашим здоров'ям

Тут 5 супершвидких тестів, які підкажуть вам, чи є привід звернутися до спеціаліста.

Ризик захворіти різко зростає, коли наша імунна система стає слабкішою. Лікарі рекомендують проходити повний медогляд кожні два роки. ось кілька коротких тестів, які ви можете провести вдома, щоб заспокоїтися.

Це займе всього близько 30 секунд і дасть вам зрозуміти, чи все в порядку з вашим організмом.

Міцно стисніть коріння нігтя

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Великим і вказівним пальцями правої руки натискайте на верхню частину пальців лівої руки, стискаючи коріння нігтів. Почніть з великого пальця і ​​утримуйте 3-5 секунд. Після цього перейдіть до інших пальців і повторіть те ж саме.

Після того, як ви зникне слід від натискання, кров має приплинути до нього не більше ніж через дві секунди. Якщо це так, можна казати про нормальний кровообіг у вашому організмі, адже саме завдяки циркуляції крові тканини наповнюються киснем. А якщо тест був болючим для вас, можливо, щось не так.

На думку експертів, ось що означає біль у різних пальцях при натисканні:

великий палець : якщо стискати ніготь великого пальця вам було боляче, це може свідчити про проблеми з легенями.

: якщо стискати ніготь великого пальця вам було боляче, це може свідчити про вказівний палець : біль у цьому пальці, тісно пов’язаний з товстою кишкою, є ознакою проблем із товстою кишкою та запорів.

: біль у цьому пальці, тісно пов’язаний з товстою кишкою, є ознакою проблем із товстою кишкою та запорів. середній палець : біль у середньому пальці є ознакою проблем із серцем.

: біль у середньому пальці є ознакою проблем із серцем. безіменний палець : безіменний палець глибоко пов'язаний з вашим серцем, і якщо стискання його верхньої частини було боляче для вас, це може бути ознакою проблем з серцем.

: безіменний палець глибоко пов'язаний з вашим серцем, і якщо стискання його верхньої частини було боляче для вас, це може бути ознакою проблем з серцем. мізинець: біль у мізинці вказує на проблеми з тонкою кишкою.

Стисніть руку в кулак

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Для цього тесту стисніть кулак і тримайте руку в тому ж положенні. Через 30 секунд розкрийте кулак, і ви помітите, що ваша долоня побіліла. Коли ви стискаєте кулак, ваші кровоносні судини стискаються, що обмежує приплив крові до вашої руки.

Якщо після того, як ви звільните руку, кров повертається, це означає, що ваші кровоносні судини працюють нормально, і ви здорові. З іншого боку, якщо потрібен деякий час, щоб долоня знову повернулася до свого звичайного червоного кольору, це може бути ознакою атеросклерозу.

Розтягніть м’язи сідниць

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Ляжте зручно, обличчям до підлоги.

Тримайте обидві руки прямо біля себе.

Тримайте ліву ногу рівною і повільно підніміть праву ногу вгору.

Зігніть ногу в коліні і затримайтеся в цьому положенні 30 секунд.

Якщо ви робите це успішно, ваше тіло здорове. Але якщо тест був болючим для вас, можливо, у вас проблема з великою сідничною м’язом, однією з найсильніших м’язів.

Підніміть і утримуйте ноги протягом 30 секунд

Ляжте обличчям до підлоги. Тримайте руки прямо на землі. Підніміть обидві ноги вгору, залишаючи тіло нерухомим. Затримайтеся в цьому положенні 30-35 секунд. Якщо ви змогли виконати наведене вище, не смикаючи і не рухаючи ними, ваше тіло здорове. З іншого боку, якщо ви вважаєте це завдання дуже складним, можливо, щось не так з вашим животом або нижньою частиною хребта.

Підніміть верхню частину тіла вгору і залишайтеся нерухомим/ою

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Ляжте зручно, упершись тілом в підлогу.

Злегка підніміть вгору тільки верхню частину тіла, включаючи руки.

Затримайтеся в цьому положенні 30-35 секунд.

Якщо ви пройшли цей тест без труднощів, ваш організм здоровий. Якщо ви зазнаєте невдачі, можливо, проблема з хребтом.

Пам’ятайте, що ці тести не є альтернативою медосмотру, а лише швидка самоперевірка, яку ви можете провести вдома. Якщо у вас виникли неприємні симптоми, не зволікайте з консультацією до лікаря.

За матеріалами: How Aging Affects Your Immune System

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