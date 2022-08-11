4 ефекти від вживання білого рису, про які мало говорять - дослідження

Чи справді варто повністю виключити білий рис зі свого раціону?

Рис є одним з найбільш часто вживаних в їжу злаків у всьому світі.

Білий рис, також відомий як збагачений, є одним із найпопулярніших видів, але, як правило, він має погану репутацію через те, що обробляється, особливо в порівнянні з його більш поживним цільнозерновим двоюрідним братом, коричневим рисом.

Можливо, ви чули, що білий рис називають поганим вуглеводом або джерелом порожніх калорій. Однак чи варто його повністю уникати?

Рис надає більше енергії

Білий рис є джерелом вуглеводів, які є основним джерелом палива для організму. Крім того, багато сортів білого рису збагачені вітамінами групи B, які також можуть допомогти підтримувати рівень енергії».

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Поживні речовини", усі вітаміни групи В, за винятком фолієвої кислоти, беруть участь принаймні в одному (якщо не більше) етапі системи виробництва енергії в клітині. Зважаючи на це, дуже важливо отримувати порцію кожного вітаміну B для поповнення енергії.

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Обережно! Миш'як

За словами дієтологів, у рисі виявлено миш’як, тому, споживаючи рис, ви також можете поглинати і цей елемент.

Незважаючи на те, що в білому рисі менше миш’яку, ніж у коричневому, все одно важливо не зловживати білим. Деякі варіанти з меншим вмістом миш’яку, які варто спробувати, це амарант, кіноа, булгур і фарро.

Також варто читати, звідки "приїхав" рис. Наприклад, білий рис басматі з Індії та Пакистану може містити менше миш’яку, ніж інші види рису.

Зміцнює кістки

Виявляється, споживання білого рису може значно покращити здоров’я кісток.

Ми всі знаємо, що кальцій і вітамін D є важливими поживними речовинами для здоров’я кісток. Але марганець, який їм життєво необхідний, міститься саме в білому рисі.

Прискорює розвиток метаболічного синдрому

Деякі дослідження доводять зв’язок між споживанням білого рису та ризиком розвитку метаболічного синдрому.

Метаболічний синдром — це група станів, за яких підвищується ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2 типу. Умови включають високий рівень цукру в крові, надлишок жирової прослойки, підвищення артеріального тиску та аномальний рівень холестерину або тригліцеридів.

Дслідження, опубліковане в журналі Heart Asia, показало, що ті, хто споживав найбільше білого рису, на 30% підвищували ризик розвитку метаболічного синдрому.

Тому варто продумати свій раціон і, можливо, замінити білий рис вочами чи іншою крупою.

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