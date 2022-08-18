4 найкращі овочі для вашої печінки - дієтологи радять

Печінка є важливим органом, який виконує різноманітні функції, включаючи допомогу в перетравленні та метаболізмі їжі, зберігання вітамінів і мінералів, очищення крові від токсинів і синтез білка. Хоча печінка дійсно має унікальну здатність відновлюватися після пошкодження, вона не є непереможною, і ваш вибір їжі та напоїв може мати великий вплив на цей орган.

Є багато продуктів, багатих поживними речовинами, які корисні для печінки, і одніими з особливо важливих є овочі.

Читайте далі про чотири найкращі овочі для вашої печінки.

Буряк

Містить поживні речовини, які підтримують здоров’я печінки. Дослідження показують, що буряковий сік є напоєм, який зміцнює здоров’я та запобігає хворобам, і може бути особливо корисним для здоров’я печінки. Одне дослідження спеціально розглядало вплив буряка на здоров’я печінки та виявило, що буряковий сік може допомогти захистити печінку від певних класів канцерогенів.

Поточні дані свідчать про те, що деякі антиоксиданти, які містяться в червоному буряку, звані беталаїни, мають антиканцерогенні та протизапальні властивості.

Їжте тушений і маринований буряк. Це є найпопулярніші способи споживання овоча, тоді як буряковий сік забезпечує найвищу концентрацію поживних речовин, які містяться в буряку.

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Брокколі

Певні поживні речовини, що містяться в хрестоцвітих овочах, як-от брокколі, виявляються особливо корисними для цілісності печінки.

Нове дослідження, проведене на мишах, показало, що ті, кого годували брокколі, мали більш позитивні показники печінки та меншу захворюваність на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) і пухлини печінки. Хоча точний механізм цього результату не підтверджений, унікальні рослинні сполуки, знайдені в брокколі та інших овочах із сімейства хрестоцвітих, ймовірно, будуть вдячні.

Брокколі можна їсти сирою або вареною, її можна навіть подрібнити, щоб насолодитися салатом. Це також може бути доповненням до кишу та макаронних виробів, додавати до салату чи подаватись як гарнір — є так багато способів включити брокколі у свій план харчування.

Брюсельська капуста

Ще один хрестоцвітий овоч, брюссельська капуста, останнім часом стала все більш популярною, і це не дарма. Хоча брюссельська капуста може покращити травлення та забезпечити масу вітамінів і мінералів, вона також містить рослинні сполуки, які, як було помічено, допомагають функції печінки.

Капуста підвищує рівень детоксикаційних ферментів у печінці та легенях. Схоже, що ці детоксикаційні властивості найвищі в сирій капусті, однак дослідження показують, що навіть у вареному вигляді брюссельська капуста зберігає здатність індукувати ці детоксикаційні ферменти. Глюкозинолати — це унікальна сполука, яка міститься в овочах сімейства хрестоцвітих і бере участь у ферментативних реакціях, які можуть детоксикувати канцерогенні сполуки в організмі.

Брюссельську капусту найчастіше вживають після пасерування або готують на пару, однак, свіжа вона більш корисна. Додавайте до салату для додаткового хрускоту та збільшення поживних речовин.

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Листова зелень

Ця група овочів включає листову капусту, шпинат і зелень, які можуть бути корисними для загального самопочуття, включаючи здоров’я печінки. Як і інші овочі в цьому списку, листова зелень наповнена антиоксидантами, які захищають організм від небезпечних вільних радикалів.

На додаток до зменшення впливу вільних радикалів на організм, деякі листові овочі, як шпинат, забезпечують більш конкретну користь для печінки.

Недавнє дослідження показало, що споживання сирого шпинату знижує ризик хвороби печінки, і чим більше учасники споживають шпинат, тим нижчий ризик захворювання. Незважаючи на те, що варений шпинат все ще містить багато необхідних поживних речовин, таких як клітковина, у цьому дослідженні було виявлено, що варений шпинат не має такого значного впливу на зниження ризику.

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Листову зелень можна додавати до салату або смузі, або її можна приготувати різними способами. Хоча це дослідження було зосереджено на шпинаті, вся листова зелень містить хлорофіл, сполуку, яка може допомогти печінці нейтралізувати токсичні сполуки та хімікати.

Дслідження, опубліковане в журналі Heart Asia, показало, що ті, хто споживав найбільше білого рису, на 30% підвищували ризик розвитку метаболічного синдрому.

Тому варто продумати свій раціон і, можливо, замінити білий рис вочами чи іншою крупою.

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