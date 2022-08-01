4 найкращі овочі для збереження молодості вашого мозку - дієтологи радять

Існує багато видів діяльності, які, безумовно, допомагають зміцнити здоров’я мозку, як-от навчання новим навичкам, читання, фізична активність і повноцінний сон.

Ваш раціон також є ключовим елементом для збереження "молодості" вашого мозку з віком, і додавання "правильних" овочів до страв лише допоможе зберегти мозок у формі.

Дієтологиня Емі Гудсон поділилася своєю ідеєю щодо типів овочів, які слід включати у свій раціон, щоб зберегти молодість свого мозку. Ось овочі, які варто купити.

Листові зелені овочі

Зелені листові овочі, включаючи капусту, шпинат, брокколі та зелень, багаті вітаміном K, фолієвою кислотою, бета-каротином і лютеїном, які відіграють важливу роль у здоров’ї мозку.

У цих овочах багато антиоксидантів, які допомагають боротися з пошкодженням клітин нашого організму. Чим менше шкоди завдано нашим клітинам, тим здоровішим і сильнішим залишається тіло.

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показує, що споживання однієї порції зелених листових овочів на день може допомогти уповільнити когнітивні процеси зі старінням.

Хрестоцвіті овочі

Гудсон пропонує брокколі, що є одним із багатьох хрестоцвітих овочів, які корисні для мозку.

Хрестоцвіті овочі багаті на вітамін К, який пов’язують із покращенням пам’яті. Ці види овочів, включаючи брокколі, брюссельську капусту, цвітну капусту, бок-чой тощо, також є потужним джерелом фолієвої кислоти, важливої ​​для когнітивних функцій і старіння мозку.

Морква

Помаранчеві овочі, такі як морква, а також червоний перець і гарбуз, є чудовими джерелами бета-каротину. Він пов’язаний із покращенням когнітивного здоров’я завдяки його антиоксидантній дії. Антиоксиданти борються з вільними радикалами, які завдають шкоди нашим клітинам.

Згідно з дослідженням Biomolecules, бета-каротин навіть вихваляється потенційно корисним засобом для лікування неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

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Буряк

Буряк є багатим джерелом нітратів і фолієвої кислоти, які сприяють оптимальному здоров’ю мозку, покращує когнітивні функції. Було показано, що фолієва кислота, також відома як В9, допомагає знизити ризик кількох неврологічних і психологічних розладів, таких як деменція, хвороба Альцгеймера та депресія.

Скористайтеся перевагами буряка, додавши цей пікантний салат із смаженого буряка з ячменем або змішавши цей буряковий смузі з апельсинами, що зміцнює імунітет.

Ви не помилитеся, якщо будете їсти овочі протягом дня, тому візьміть один або два овочі, згаданих вище, і додайте їх до наступного прийому їжі, щоб подбати про здоров’я свого мозку.

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