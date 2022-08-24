4 найпопулярніші міфи про виникнення раку: спростування лікарів

Спростування найпопулярніших міфів про виникнення раку опубліковано в MedicalXpress.

Використання дезодорантів та антиперспірантів викликає рак молочної залози

Деякі дослідження вказують на те, що антиперспіранти та дезодоранти можуть містити шкідливі речовини, серед яких алюміній та парабени. Ці речовини можуть потрапляти до організму людини через шкіру та порізи. Але науково не доведено, що в разі потрапляння в організм ці речовини підвищують ризик розвитку онкології. Переконливих доказів зв'язку між використанням дезодорантів та появою раку молочної залози насправді немає.

Якщо розігрівати їжу в мікрохвильовій печі в пластикових контейнерах, це може призвести до раку

Пластикові контейнери та пакування, на яких стоїть позначка про безпечне використання в мікрохвильовій печі, не становлять загрози для здоров'я людини. А розігрівати в мікрохвильовій печі пластикові контейнери, які для цього не призначені, звичайно, не рекомендується. Хоча б тому, що пластик, який не призначений для використання в мікрохвильовці, може просто розплавитися, а хімічні речовини потрапити в їжу.

Цукор прискорює зростання ракових клітин, тому людям з онкологією не можна його їсти

Як стверджують автори статті, досліджень, які б підтверджували дане твердження, немає. Є дані деяких досліджень про те, що надмірне споживання цукру пов'язане з підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку. Тому, як стверджують автори, додаткове вивчення взаємозв'язку між цукром в раціоні та раком необхідне. Річ у тому, що для всіх типів клітин, в тому числі й для ракових, цукор в крові слугує джерелом енергії. Але як збільшення цукру в ракових клітинах не змушує їх зростати швидше, так само і відсутність цукру не змусить ракові клітини сповільнити своє зростання.

Рак заразний

Заразитися раком від іншої людини неможливо, уникати людей, які хворі на рак, не варто. Навпаки, абсолютно нормально бути поряд із хворою людиною, підтримувати її. Сам по собі рак не заразний. Серед вірусів, які підвищують ризик розвитку онкології — ВПЛ, гепатит B або С.

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