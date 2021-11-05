4 способи перевірити, чи здорове ваше волосся, і як доглядати за ним належним чином

4 способи перевірити, чи здорове ваше волосся, і як доглядати за ним належним чином

Ми дізналися, що саме потрібно робити, щоб зберегти волосся здоровим.

Наше волосся витримує велике навантаження і може розтягуватися до 30% довше у вологому стані. Однак такими суперсилами володіє лише здорове волосся — пошкоджені пасма досить легко ламаються. Можливо, з першого погляду ви не зможете визначити стан свого волосся. Але є прості способи перевірити це та вжити заходів, щоб повернути йому здоровий вигляд.

Протестуйте волосяні фолікули

Здорова і хвора волосяна цибулина

Щоб зрозуміти, чи здорове ваше волосся загалом, а щоденна втрата декількох волосин — норма, перевірте коріння.

Як перевірити волосяну цибулину

Вищипніть або зніміть зі щітки одну волосинку з коренем.

Огляньте фолікул. Звичайний кореневий кінець пасма повинен мати форму кругленької біленької цибулини, тож якщо ви бачите її, ваше волосся здорове. Якщо корінь дрібний або зовсім не має форми цибулини, ваше волосся слабке і потребує догляду.

Як запобігти випаданню волосся

Додайте до раціону оливкової олії, рибні страви, овочі і фрукти. Дослідження показало, що це знижує ризик випадіння волосся.

Уникайте тугих зачісок, особливо під час сну, оскільки це може призвести до втрати волосся.

Приймайте спеціальні вітаміни і мінерали - зверніться за порадою до терапевта.

Тест на пористість волосини

Тест на пористість волосини

Цей показник визначає, наскільки пористе ваше волосся. Здорове досить міцне, а пошкоджене швидко вбирає рідину.

Як перевірити пористість

Вищипніть кілька волосин з різних частин голови.

Опустіть пасма в склянку з водою.

Повністю здорові пасма будуть плавати, відносно здорові трохи опустяться, а пошкоджені потонуть.

Як лікувати пористе волосся

Нанесіть різні види олій. Вони допомагають утримувати вологу, яку волосся вбирає.

Використовуйте кондиціонер для волосся після кожного миття.

Нанесіть на волосся маску з яблучним оцтом і алое вера, щоб відрегулювати рН-баланс.

Сік алое стимулює ріст волосся і доглядає за шкірою голови.

Зріжте кілька листочків рослини. Розріжте кожен навпіл, щоб виділився сік. Масажними рухами втирайте сік в коріння волосся. Масаж покращить кровообіг, і сік алое краще проникне в шкіру. Залиште маску мінімум на 2 години, при бажанні - на всю ніч.

Ополіскуйте шкіру голови прохолодною водою після миття. Прохолодна вода закриває пори і покращує циркуляцію крові, що, в свою чергу, призводить до більш швидкого росту волосся. Додатковий бонус: волосся стане помітно більш блискучими. Вимийте волосся як зазвичай.

Ополосніть волосся яблучним оцтом.

Досить робити таку процедуру пару раз на місяць. Оцет пробуджує волосяні фолікули, так що він стане вашим кращим другом на шляху до густої шевелюри.

Перевірте еластичність волосся

Перевірте еластичність волосся

Це можна зробити за допомогою таких простих кроків:

акуратно витягніть волосину,

потягніть її за обидва кінці.

Якщо вона розтягується і повертається назад, коли ви її відпускаєте, це здорово. Якщо не пружинить і легко ламається, вона досить слабка.

Як повернути волоссю еластичність

Висушіть його без фену. Використання тепла дійсно шкодить еластичності волосся.

Нанесіть олію жожоба і помасажуйте корні.

Спробуйте нанести трохи меду на пасма. Це чудовий природний кондиціонер, який утримує вологу.

Тест на пошкодженість волосся

Тест на пошкодженість волосся

За допомогою цього тесту ви зможете визначити стан кутикули вашого волосся, щоб побачити, пошкоджена вона чи ні.

Як перевірити ступінь пошкодженості волосся

Затисніть пасмо волосся між вказівним і середнім пальцями.

Проведіть його крізь пальці, від верхівки до кореня. Якщо воно здається грубим і нерівним, ваше волосся пошкоджене. Якщо воно гладке, це добре.

Як лікувати пошкоджене волосся

Спробуйте холодний ботокс чи лікування кератином. Він розгладжує волосся, усуває пухнастість та надає волоссю блиск.

Обмежте фарбування, завивку та сушіння феном.

Промийте волосся рисовою водою. Дослідження показали, що цей засіб захищає волосини від пошкодження.

Для рисового відвару, що зміцнює волосся, візьміть жменю бурого рису.

Промийте і залийте холодною водою з розрахунку 1:2.

Протягом 1,5 години періодично перемішувайте зерна.

Відкиньте рис на друшлаг над каструлею.

Рідину використовувати для ополіскування волосся та шкіри голови.

Тож, наскільки здорове ваше волосся?..

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