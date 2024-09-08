5 головних продуктів довгожителів: лікарка-дієтолог назвала дієту, що покращує здоров’я кожного дня

Ці продукти можна додати до щоденного раціону, щоб покращити загальний стан здоров’я і збільшити тривалість життя.

На тривалість життя впливає багато факторів, таких як вік, генетика та зовнішні фактори. Але багато досліджень підтверджують тісний зв’язок між дієтою та довголіттям.

Лікарка-дієтолог Келлі Кеннеді перерахувала доступні продукти, які покращують наше здоров’я кожного дня.

Ось 5 продуктів, які можна додати до щоденного раціону, щоб покращити загальний стан здоров’я і збільшити тривалість життя.

Капуста, брокколі та цвітна капуста, для довгожителів / Фото: Unsplash

Хрестоцвіті овочі

Капуста, брокколі та цвітна капуста, містять сульфорафан-хімічну речовину рослини, яка може знизити ризик серцевих захворювань, захищаючи кровоносні судини від запалення.

"Ці овочі також допомагають виводити з організму токсини та інші потенційно шкідливі речовини. Крім того, багато досліджень показують, що овочі сімейства хрестоцвітних здатні пригнічувати ріст ракових клітин”, – говорить Кеннеді.

Шпинат, капуста і рукола, – одні з найздоровіших продуктів на планеті

Листові зелені овочі

Шпинат, капуста і рукола, – одні з найздоровіших продуктів на планеті. Ці продукти зазвичай містять менше 100 калорій на фунт, що робить їх ідеальними продуктами для схуднення і управління вагою. Антиоксиданти в листовій зелені допомагають захистити ваші клітини від запалення, яке пов’язують з серцевими захворюваннями-основною причиною смерті дорослих американців.

Волоські горіхи, мигдаль і фундук – відмінні джерела хороших жирів / Фото: Unsplash

Горіхи

Волоські горіхи, мигдаль і фундук – відмінні джерела корисних жирів, білка, клітковини і антиоксидантів.

“Вони є продуктами з низьким глікемічним індексом, а це означає, що вони викликають більш повільне і менше підвищення рівня цукру в крові. Ця характеристика робить їх важливим компонентом дієти проти діабету. Ненасичені жири в горіхах також можуть контролювати рівень холестерину”, – стверджує лікарка.

Десерт чіа вишня черешня / Фото: Credits

Насіння

Чіа, гарбузове і лляне насіння, багаті клітковиною, білком і необхідними мінералами. Вони також містять велику кількість Омега-3 жирних кислот, які допомагають знизити запалення; і лігнани, що володіють протираковими властивостями.

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Гриби

Це один з небагатьох рослинних джерел вітаміну D. Це важливе поживна речовина допомагає підтримувати здоров’я кісток. Це також зберігає ваш розум гострим, особливо з віком. І незалежно від того, чи їсте ви їх в сирому або приготованому вигляді, Ви отримуєте здорову дозу антивікових властивостей з грибами.

Нагадаємо, раніше стало відомо про 8 продуктів, які їдять щодня японські довгожителі. Про секрети молодості розповіла сертифікована дієтологиня Мічіко Томіока.

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