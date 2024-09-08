5 головних продуктів довгожителів: лікарка-дієтолог назвала дієту, що покращує здоров’я кожного дня

Ці продукти можна додати до щоденного раціону, щоб покращити загальний стан здоров’я і збільшити тривалість життя.
На тривалість життя впливає багато факторів, таких як вік, генетика та зовнішні фактори. Але багато досліджень підтверджують тісний зв’язок між дієтою та довголіттям.
Лікарка-дієтолог Келлі Кеннеді перерахувала доступні продукти, які покращують наше здоров’я кожного дня.
Ось 5 продуктів, які можна додати до щоденного раціону, щоб покращити загальний стан здоров’я і збільшити тривалість життя.
Хрестоцвіті овочі
Капуста, брокколі та цвітна капуста, містять сульфорафан-хімічну речовину рослини, яка може знизити ризик серцевих захворювань, захищаючи кровоносні судини від запалення.
"Ці овочі також допомагають виводити з організму токсини та інші потенційно шкідливі речовини. Крім того, багато досліджень показують, що овочі сімейства хрестоцвітних здатні пригнічувати ріст ракових клітин”, – говорить Кеннеді.
Листові зелені овочі
Шпинат, капуста і рукола, – одні з найздоровіших продуктів на планеті. Ці продукти зазвичай містять менше 100 калорій на фунт, що робить їх ідеальними продуктами для схуднення і управління вагою. Антиоксиданти в листовій зелені допомагають захистити ваші клітини від запалення, яке пов’язують з серцевими захворюваннями-основною причиною смерті дорослих американців.
Горіхи
Волоські горіхи, мигдаль і фундук – відмінні джерела корисних жирів, білка, клітковини і антиоксидантів.
“Вони є продуктами з низьким глікемічним індексом, а це означає, що вони викликають більш повільне і менше підвищення рівня цукру в крові. Ця характеристика робить їх важливим компонентом дієти проти діабету. Ненасичені жири в горіхах також можуть контролювати рівень холестерину”, – стверджує лікарка.
Насіння
Чіа, гарбузове і лляне насіння, багаті клітковиною, білком і необхідними мінералами. Вони також містять велику кількість Омега-3 жирних кислот, які допомагають знизити запалення; і лігнани, що володіють протираковими властивостями.
Гриби
Це один з небагатьох рослинних джерел вітаміну D. Це важливе поживна речовина допомагає підтримувати здоров’я кісток. Це також зберігає ваш розум гострим, особливо з віком. І незалежно від того, чи їсте ви їх в сирому або приготованому вигляді, Ви отримуєте здорову дозу антивікових властивостей з грибами.
Нагадаємо, раніше стало відомо про 8 продуктів, які їдять щодня японські довгожителі. Про секрети молодості розповіла сертифікована дієтологиня Мічіко Томіока.
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