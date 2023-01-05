5 харчових звичок, яких треба позбутися, щоби почуватися краще

Змініть звички, які можуть заважати вашому здоровому способу життя.
Ваше здоров'я зміцниться, якщо ви зміните ставлення до їжі. Порада дієтолога №1: приборкайте деякі свої харчові звички та почніть почуватися краще.
"20% продуктів для задоволення, 80% — для здорового раціону", — про таку пропорцію нагадує засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.
- Заберіть зі столу все зайве, нічого не повинно відволікати вас від тарілки.
- За можливості, під час їжі, відключіть повідомлення на телефоні.
- Вибір серіалу під вечерю — нездорова звичка, відпочинок та приймання їжі треба розділяти.
- Припиніть боятися запивати їжу чистою водою. Це правило не стосується чаю та кави.
- Не ставтеся до харчування фанатично, все має бути в насолоду.
Додамо, що дієтологиня Катерина Толстікова розповідала і про користь курячих яєць як одного з найкращих джерел високоякісного протеїну.
Також раніше ми писали, що селен — мікроелемент, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.
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