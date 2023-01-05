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5 харчових звичок, яких треба позбутися, щоби почуватися краще

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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695
Час на прочитання
1 хв
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5 харчових звичок, яких треба позбутися, щоби почуватися краще

Фото: Pexels

Змініть звички, які можуть заважати вашому здоровому способу життя.

Ваше здоров'я зміцниться, якщо ви зміните ставлення до їжі. Порада дієтолога №1: приборкайте деякі свої харчові звички та почніть почуватися краще.  

"20% продуктів для задоволення, 80% — для здорового раціону", — про таку пропорцію нагадує засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

  1. Заберіть зі столу все зайве, нічого не повинно відволікати вас від тарілки.
  2. За можливості, під час їжі, відключіть повідомлення на телефоні.
  3. Вибір серіалу під вечерю — нездорова звичка, відпочинок та приймання їжі треба розділяти.
  4. Припиніть боятися запивати їжу чистою водою. Це правило не стосується чаю та кави.
  5. Не ставтеся до харчування фанатично, все має бути в насолоду.

Додамо, що дієтологиня Катерина Толстікова розповідала і про користь курячих яєць як одного з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Також раніше ми писали, що селен — мікроелемент, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.

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Дата публікації
Перегляди
695
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