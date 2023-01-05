5 харчових звичок, яких треба позбутися, щоби почуватися краще

Змініть звички, які можуть заважати вашому здоровому способу життя.

Ваше здоров'я зміцниться, якщо ви зміните ставлення до їжі. Порада дієтолога №1: приборкайте деякі свої харчові звички та почніть почуватися краще.

"20% продуктів для задоволення, 80% — для здорового раціону", — про таку пропорцію нагадує засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Заберіть зі столу все зайве, нічого не повинно відволікати вас від тарілки. За можливості, під час їжі, відключіть повідомлення на телефоні. Вибір серіалу під вечерю — нездорова звичка, відпочинок та приймання їжі треба розділяти. Припиніть боятися запивати їжу чистою водою. Це правило не стосується чаю та кави. Не ставтеся до харчування фанатично, все має бути в насолоду.

Додамо, що дієтологиня Катерина Толстікова розповідала і про користь курячих яєць як одного з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Також раніше ми писали, що селен — мікроелемент, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.

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