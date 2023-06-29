5 інгредієнтів в продуктах, гірших за кукурудзяний сироп: дослідники довели їхню шкоду

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози (HFCS) є поширеним підсолоджувачем, який використовується в різноманітних напоях і продуктах харчування: від газованих напоїв і соку до цукерок, соусів і крекерів.

Кукурудзяний сироп має погану репутацію. Дослідження показують, що цей інгредієнт може збільшити ризик метаболічної дисрегуляції та порушення регуляції глюкози, а також ожиріння. З огляду на такі серйозні наслідки, експерти рекомендують контролювати споживання доданого цукру, включно з HFCS.

Насправді ви здивуєтеся, скільки ваших улюблених страв містять сумнівні інгредієнти: харчові барвники, штучні підсолоджувачі та певні форми олії. Виробники використовують їх з різних причин: щоб подовжити термін придатності продукту, підвищити смак, знизити витрати на виробництво...

Якщо ви прагнете обирати дійсно здорову їжу, дотримуйтеся кількох простих правил.

По-перше, обмежте споживання обробленої їжі: пластівці, крекери, хліб, солодощі та м’ясні делікатеси. Ви також повинні замінити підсолоджені напої, незалежно від того з цукром вони або його замінником, на воду чи інші несолодкі напої. Якщо ви можете дотримуватися цих порад, одночасно збільшуючи споживання фруктів і овочів, нежирного білка та мінімально оброблених цільних зерен, ви на вірному шляху.

Ба більше, ось 12 інгредієнтів, гірших за кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Частково гідрогенізована олія

У 2018 році Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) визначило, що частково гідрогенізовані олії (PHOs) більше не вважають безпечними, і наказало виробникам припинити їх використання.

Частково гідрогенізована олія може міститися в овочевих жирах, хлібобулочних виробах, попкорні готовій глазурі. Виробники використовують олію замість масла як дешевшу альтернативу, що може подовжити термін придатності та покращити смак і текстуру продуктів. Однак цей інгредієнт негативно впливає на здоров’я, наприклад, підвищує ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ), збільшення ваги та діабету.

Підсолоджувач аспартам

Цей цукрозамінник у 180-200 разів солодший за сахарозу — столовий цукор, що був розроблений як цукрозамінник. Хоча він використовується в широкому асортименті напоїв і "дієтичних" продуктів, він не такий безневинний. Дослідження показують, що існує зв’язок між споживанням аспартаму та розвитком діабету. Він також може впливати на ожиріння, непереносимість глюкози та інсуліну та зміни мікробіоти кишечника.

Розлади настрою і депресія також можуть бути викликані аспартамом. Хоча деякі з цих досліджень були задокументовані лише на тваринах, інші дослідження задокументували негативні результати на людях. Існує достатньо досліджень щодо використання аспартаму і його обмеження. Замість напоїв, підсолоджених аспартамом, спробуйте безпечніші безкалорійні підсолоджувачі, такі як стевія, наприклад.

Нітрит натрію

Цей поширений харчовий консервант найчастіше зустрічається в обробленому та в’яленому м’ясі та делікатесах. Хоча нітрит натрію вважають безпечним для споживання людиною, цей інгредієнт пов’язують із підвищеним ризиком розвитку раку. Важливо зазначити, що це стосується синтетичного нітриту натрію, який використовується в оброблених харчових продуктах, а не природних нітратів.

Багато овочів містять нітрати, які в організмі перетворюються на нітрити. Однак ці овочі не містять гемового заліза та є природними джерелами антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, які запобігають таким же ризикам для здоров’я, як нітрит натрію в обробленому м’ясі. Зараз багато виробників виробляють м’ясо та інші продукти без нітритів, що полегшує уникнення цього інгредієнта у вашій звичайній їжі.

Червоний харчовий барвник №3

Цей барвник зараз використовується в продуктах харчування, але його заборонено використовувати в косметиці через негативні наслідки для здоров’я. Однак фахівців непокоять результати одногодослідження на щурах. Воно показало, що ті тваринки, кому вводили червоний харчовий барвник №3 мали вищу захворюваність на пухлини щитовидної залози.

У дослідженнях було виявлено, що багато харчових барвників, пов’язаних з негативними результатами. Ці продукти використовуються для створення привабливої естетики їжі та напоїв, але це може бути ціною вашого здоров’я. Ви знайдете червоний барвник №3 та інші барвники в оброблених харчових продуктах і напоях, що дає вам ще одну причину зменшити споживання упакованих і оброблених продуктів.

Карамельний барвник

Цей барвник найчастіше зустрічається в газованій воді та цукерках, а іноді в пиві та випічці. Аміак часто використовується у виробництві карамельних барвників, що призводить до того, що він містить забруднювачі, які, як було встановлено, викликають рак у мишей. На жаль, цей інгредієнт може ховатися в будь-яких продуктах, тому приділіть час перегляду списку інгредієнтів на упаковках, щоб переконатися, що ви купуєте продукти, що н містять цього небезпечного барвника.

Також нагадаємо і про найкорисніші солодощі, які захищають печінку, щитоподібну залозу та знижують рівень холестерину. Водночас, зауважимо, через підвищений вміст цукру мармелад не рекомендується вживати діабетикам — для них його виготовляють спеціально без цукру.

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