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Від 5 кілограмів за 5 днів: як працює дієта "Драбинка", основні принципи, меню

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Від 5 кілограмів за 5 днів: як працює дієта "Драбинка", основні принципи, меню

Дієта "Драбина"

Дієта "Драбина"- від очищення організму до спалювання жиру, як швидко скинути 5 кілограмів

Ми вже писали як за тиждень скинути 5 кілограмів на французькій дієті . Розповідаємо про дієту "Драбинка", яка очищує організм та спалює непотрібний жир.

Дієта "Драбинка" як це працює

Назва дієти "Драбинка" пов'язана з її концепцією - кожного дня, крок за кроком ви долаєте строго визначені східці. Їх кількість строго визначена - 5 днів, 5 сходинок. 

Ця дієта є досить жорсткою, ґрунтується на критичному зниженні калорій. Дехто втрачає на цій дієті за 5 днів 9 кілограм. Кількість скинутих кілограмів залежить від індивідуальних параметрів організму, якщо зайва вага досить велика, схуднути вдасться на більше кілограм. А якщо індекс маси тіла знаходиться в межах норми, то лише на  2-3 кг.  За час цієї дієти зменшується шлунок  в розмірах, а разом з ним і апетит.

Перший день дієти - день очищення, другий - відновлення, третій -  день насичення організму енергією, четвертий день поповнює запаси білку і нарешті, фінальний день спалює жир.

Якщо раптом на "сходах" стався зрив, потрібно почати її із самого початку. За відсутності хронічних хвороб повторювати цю дієту можна  2 − 3 рази в місяць.  Важливо пити багато води.

Перед цим як сідати на цю дієту, потрібно проконсультуватися з лікарем, важливо також правильно виходити з цієї дієти.

Меню дієти "Драбинка"

1-й день очищення  (-0,5-1 кг)

  • Раціон в перший день повинен складатися з яблук, але не більше, ніж з 1 кілограма. Яблука розділіть на 6 прийомів їжі, споживайте їх кожні  2 години. 
  • Потрібно пити багато води, не менше 2 літрів.
  • Кожну годину випивати по 1 пігулці активованого вугілля.

2- й день відновлення (-0,5 кг)

  • Раціон другого дня повинен складатися з літра знежиреного кефіру, ряжанки або кислого молока, залежить від  уподобань.
  • 500−600г сиру. 
  • Вода - 1,5-2 літри.

Білкові продукти засвоюються довше, тому раціон треба розділити на 3 підходи. Між ними пийте воду.

3- й день - насичення енергією  (-0,5-1 кг)

  • 300 грамів темних родзинок,
  • Пару столових ложечок чистого меду.
  • Компот з різних сухофруктів (1 − 2 літри). 

Їжте родзинки кожні 15-20 хвилин в невеликих кількостях. Мед розділите на 4  порції, часто пийте компот без цукру. 

4-й день  -  насичення білками  (- 0,5-1 кг)

  • 500 г відвареного курячого м'яса, можна замінити індичкою, розділене на 5 порцій.
  •  2 л чистої води.
  • Дозволено їсти свіжу зелень. 

Після попереднього солодкого дня ця сходинка здасться надзвичайно ситною. На цьому етапі ваш організм отримує будівельний матеріал для м'язів - протеїн, для того, щоб втрата ваги відбувалася внаслідок втрати жирів, а не води та м'язів.

5 - й день  - спалювання жиру (- 1-1,5 кг)

  • вівсяні пластівці сухі - 200 г;
  • овочі, фрукти - 1 кг

Пластівці повинні бути мінімально оброблені, краще запарити їх окропом і дати настоюватися, щоб в каші збереглися усі корисні речовини. З фруктів не можна їсти банани, виноград, з овочів  можна їсти огірки, помідори, кабачки, гарбуз.

Вихід з дієти

Вихід з дієти повинен бути поступовим і акуратним, не слід вводити понад два нові продукти за одну добу або різко перевищувати об'єми раніше споживаної їжі.

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Дата публікації
Перегляди
880
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