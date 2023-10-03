Від 5 кілограмів за 5 днів: як працює дієта "Драбинка", основні принципи, меню

Дієта "Драбина"- від очищення організму до спалювання жиру, як швидко скинути 5 кілограмів
Ми вже писали як за тиждень скинути 5 кілограмів на французькій дієті . Розповідаємо про дієту "Драбинка", яка очищує організм та спалює непотрібний жир.
Дієта "Драбинка" як це працює
Назва дієти "Драбинка" пов'язана з її концепцією - кожного дня, крок за кроком ви долаєте строго визначені східці. Їх кількість строго визначена - 5 днів, 5 сходинок.
Ця дієта є досить жорсткою, ґрунтується на критичному зниженні калорій. Дехто втрачає на цій дієті за 5 днів 9 кілограм. Кількість скинутих кілограмів залежить від індивідуальних параметрів організму, якщо зайва вага досить велика, схуднути вдасться на більше кілограм. А якщо індекс маси тіла знаходиться в межах норми, то лише на 2-3 кг. За час цієї дієти зменшується шлунок в розмірах, а разом з ним і апетит.
Перший день дієти - день очищення, другий - відновлення, третій - день насичення організму енергією, четвертий день поповнює запаси білку і нарешті, фінальний день спалює жир.
Якщо раптом на "сходах" стався зрив, потрібно почати її із самого початку. За відсутності хронічних хвороб повторювати цю дієту можна 2 − 3 рази в місяць. Важливо пити багато води.
Перед цим як сідати на цю дієту, потрібно проконсультуватися з лікарем, важливо також правильно виходити з цієї дієти.
Меню дієти "Драбинка"
1-й день очищення (-0,5-1 кг)
- Раціон в перший день повинен складатися з яблук, але не більше, ніж з 1 кілограма. Яблука розділіть на 6 прийомів їжі, споживайте їх кожні 2 години.
- Потрібно пити багато води, не менше 2 літрів.
- Кожну годину випивати по 1 пігулці активованого вугілля.
2- й день відновлення (-0,5 кг)
- Раціон другого дня повинен складатися з літра знежиреного кефіру, ряжанки або кислого молока, залежить від уподобань.
- 500−600г сиру.
- Вода - 1,5-2 літри.
Білкові продукти засвоюються довше, тому раціон треба розділити на 3 підходи. Між ними пийте воду.
3- й день - насичення енергією (-0,5-1 кг)
- 300 грамів темних родзинок,
- Пару столових ложечок чистого меду.
- Компот з різних сухофруктів (1 − 2 літри).
Їжте родзинки кожні 15-20 хвилин в невеликих кількостях. Мед розділите на 4 порції, часто пийте компот без цукру.
4-й день - насичення білками (- 0,5-1 кг)
- 500 г відвареного курячого м'яса, можна замінити індичкою, розділене на 5 порцій.
- 2 л чистої води.
- Дозволено їсти свіжу зелень.
Після попереднього солодкого дня ця сходинка здасться надзвичайно ситною. На цьому етапі ваш організм отримує будівельний матеріал для м'язів - протеїн, для того, щоб втрата ваги відбувалася внаслідок втрати жирів, а не води та м'язів.
5 - й день - спалювання жиру (- 1-1,5 кг)
- вівсяні пластівці сухі - 200 г;
- овочі, фрукти - 1 кг
Пластівці повинні бути мінімально оброблені, краще запарити їх окропом і дати настоюватися, щоб в каші збереглися усі корисні речовини. З фруктів не можна їсти банани, виноград, з овочів можна їсти огірки, помідори, кабачки, гарбуз.
Вихід з дієти
Вихід з дієти повинен бути поступовим і акуратним, не слід вводити понад два нові продукти за одну добу або різко перевищувати об'єми раніше споживаної їжі.
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