5 корисних речовин, яких не вистачає в організмі жінки після 40-ка: що потрібно обов’язково їсти

Які вітаміни потрібні всім жінкам після 40-ка років: лікарі дали список продуктів, які необхідно їсти кожен день.
До сорока років жінка встигає народити, часто не одну дитину, перенести ряд захворювань і навіть травм. Звичайно, через це організм виснажується. Тому потребує збалансованого харчування, де є максимальна кількість вітамінів і корисних для жіночого здоров’я мікроелементів. Розповідаємо, яких вітамінів і корисних речовин не вистачає жінкам після 40-ка. І що потрібно обов’язково їсти, аби поповнити запаси мікроелементів в організмі.
Яких вітамінів не вистачає в організмі жінок після 40-ка: що потрібно їсти
- Залізо. Цього мікроелементу часто не вистачає жінкам у такому віці. Причиною дефіциту заліза можуть бути перенесені раніше хвороби, втрата крові, неправильне і незбалансоване харчування. Тому медики рекомендують поповнити свій щоденний раціон печінкою, яловичиною, яйцями, шпинатом та броколі. А від кави краще відмовитися, чай також варто пити помірно. Оскільки ці напої містять дубильні речовини, які перешкоджають організму засвоювати залізо.
- Вітамін D. Щоб поповнити запаси цього вітаміну, потрібно частіше гуляти на сонці – 10-15 хвилин. А також додати у свій раціон такі продукти: рибу, яйця, печінку, сметану та вершкове масло.
- Кальцій. Цей мікроелемент досить важливий для 40-річних жінок. Його нестача призводить до хвороби кісток, зубів і серця, а також провокує ризик переломів під час менопаузи. Тому лікарі та вчені рекомендують обов’язково кожного дня їсти три види молочних продуктів. Лише таким чином можна забезпечити організм достатньою кількістю кальцію.
- Магній. Якщо в організмі нестача магнію, це призводить до розвитку тривожних станів, болю та судом у м’язах. Аби поповнити запаси магнію, жінкам потрібно обов’язково їсти горіхи, насіння, зелені листкові овочі та сухофрукти.
- Вітамін С. Якщо в організмі недостатньо вітаміну С, про гарне самопочуття і міцне здоров’я можна забути. Оскільки саме цей вітамін підвищує стійкість організму до різних вірусів та інфекційних захворювань. Окрім того, він є антиоксидантним, тому сприяє у боротьбі з вільним радикалами. А це значить, що він допомагає продовжити жінкам молодість та попереджає захворювання на рак. Найбільше вітаміну С у яблуках та цитрусових фруктах, квашеній капусті і болгарському перцеві.
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