5 корисних речовин, яких не вистачає в організмі жінки після 40-ка: що потрібно обов’язково їсти

Які вітаміни потрібні всім жінкам після 40-ка років: лікарі дали список продуктів, які необхідно їсти кожен день.

До сорока років жінка встигає народити, часто не одну дитину, перенести ряд захворювань і навіть травм. Звичайно, через це організм виснажується. Тому потребує збалансованого харчування, де є максимальна кількість вітамінів і корисних для жіночого здоров’я мікроелементів. Розповідаємо, яких вітамінів і корисних речовин не вистачає жінкам після 40-ка. І що потрібно обов’язково їсти, аби поповнити запаси мікроелементів в організмі.

Яких вітамінів не вистачає в організмі жінок після 40-ка: що потрібно їсти

Залізо. Цього мікроелементу часто не вистачає жінкам у такому віці. Причиною дефіциту заліза можуть бути перенесені раніше хвороби, втрата крові, неправильне і незбалансоване харчування. Тому медики рекомендують поповнити свій щоденний раціон печінкою, яловичиною, яйцями, шпинатом та броколі. А від кави краще відмовитися, чай також варто пити помірно. Оскільки ці напої містять дубильні речовини, які перешкоджають організму засвоювати залізо.

Цього мікроелементу часто не вистачає жінкам у такому віці. Причиною дефіциту заліза можуть бути перенесені раніше хвороби, втрата крові, неправильне і незбалансоване харчування. Тому медики рекомендують поповнити свій щоденний раціон печінкою, яловичиною, яйцями, шпинатом та броколі. А від кави краще відмовитися, чай також варто пити помірно. Оскільки ці напої містять дубильні речовини, які перешкоджають організму засвоювати залізо. Вітамін D. Щоб поповнити запаси цього вітаміну, потрібно частіше гуляти на сонці – 10-15 хвилин. А також додати у свій раціон такі продукти: рибу, яйця, печінку, сметану та вершкове масло.

Щоб поповнити запаси цього вітаміну, потрібно частіше гуляти на сонці – 10-15 хвилин. А також додати у свій раціон такі продукти: рибу, яйця, печінку, сметану та вершкове масло. Кальцій. Цей мікроелемент досить важливий для 40-річних жінок. Його нестача призводить до хвороби кісток, зубів і серця, а також провокує ризик переломів під час менопаузи. Тому лікарі та вчені рекомендують обов’язково кожного дня їсти три види молочних продуктів. Лише таким чином можна забезпечити організм достатньою кількістю кальцію.

Цей мікроелемент досить важливий для 40-річних жінок. Його нестача призводить до хвороби кісток, зубів і серця, а також провокує ризик переломів під час менопаузи. Тому лікарі та вчені рекомендують обов’язково кожного дня їсти три види молочних продуктів. Лише таким чином можна забезпечити організм достатньою кількістю кальцію. Магній. Якщо в організмі нестача магнію, це призводить до розвитку тривожних станів, болю та судом у м’язах. Аби поповнити запаси магнію, жінкам потрібно обов’язково їсти горіхи, насіння, зелені листкові овочі та сухофрукти.

Якщо в організмі нестача магнію, це призводить до розвитку тривожних станів, болю та судом у м’язах. Аби поповнити запаси магнію, жінкам потрібно обов’язково їсти горіхи, насіння, зелені листкові овочі та сухофрукти. Вітамін С. Якщо в організмі недостатньо вітаміну С, про гарне самопочуття і міцне здоров’я можна забути. Оскільки саме цей вітамін підвищує стійкість організму до різних вірусів та інфекційних захворювань. Окрім того, він є антиоксидантним, тому сприяє у боротьбі з вільним радикалами. А це значить, що він допомагає продовжити жінкам молодість та попереджає захворювання на рак. Найбільше вітаміну С у яблуках та цитрусових фруктах, квашеній капусті і болгарському перцеві.

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