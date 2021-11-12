5 маленьких хитрощів у харчуванні, які з часом значно впливають на зниження ваги

5 маленьких хитрощів у харчуванні, які з часом значно впливають на зниження ваги

Найважливішим у нашій системі харчування є щоденні маленькі звички, які ми знову і знову повторюємо.

Візьміть до уваги ці п’ять порад щодо вашого щоденного раціону, перш ніж починати радикальні зміни чи сідати на дієту.

З часом ви помітите значні зміни і питання: як схуднути втратить актуальність.

Не пропускайте обід

Регулярне, збалансоване харчування може активізувати наш метаболізм і запобігти недоїдання протягом дня. Регулярне харчування гарантує, що ми їсте достатньо для рівня енергії, контролюємо тягу та запобігаємо екстремальному голоду.

Всі ми знаємо те відчуття, коли занадто довго обходимося без їжі. Раптом ми стаємо примхливими, голодними, маємо низьку енергію і готові з’їсти все якомога швидше. Запобігайте цьому відчуття за допомогою регулярних прийомів їжі протягом дня.

Подумайте про використання правила чотирьох годин для їжі та перекусів. Якщо ви не їли більше чотирьох, вам потрібно спланувати збалансоване харчування або перекус.

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Краще стоячи

Цей невеликий фокус може істотно покращити моторику. Якщо ви, як правило, ведете малорухливий режим протягом дня, змінюйте локації для прийому їжі.

Якщо ви працюєте за письмовим столом, виберіть для обіду барний стіл-стойку, запропонуйте своїм колегам виходити на обід в кафе, вставае й рухайтеся кожні 30-60 хвилин.

Споживайте білок

Білок є найбільш ситним макроелементом. Це означає, що він посилює відчуття ситості і сприяє зменшенню загальної калорійності їжі.

Продукти з високим вмістом білка мають більш високий термічний ефект на їжу (TEF).

TEF – це загальна кількість калорій, що спалюються при перетравленні їжі, а білки спалюють більше калорій, ніж жири та вуглеводи.

Не бійтеся перекусів

Здається, потрібно навпаки?..

Ні. Правильні закуски можуть зменшити кількість споживаних калорій під час наступного прийому їжі, зменшуючи рівень голоду.

Дієтологи виявили, що збалансований перекус покращує контроль над апетитом і зменшує надмірне споживання калорій під час основного прийому їжі.

Пийте перед прийомом їжі

Часто спрага і голод можуть виникнути одночасно. Дослідники виявили, що збільшення кількості води безпосередньо перед їжею відіграє роль у зменшенні загальної кількості калорій, споживаних під час обіду чи вечері.

Вода втамує спрагу і заповнить шлунок. Тоді ви не накинитеся на страву, немов голодний вовк і з'їсте менше.

Спробуйте - перед вечерею випийте склянку води.

А ось як переконатися, що ви вживаєте достатньо рідини.

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