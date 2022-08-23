5 найгірших продуктів, які сповільнюють ваш метаболізм

Деякі продукти в раціоні зайві, коли йдеться про оптимальний метаболізм.

Метаболізм - це безліч процесів, які регулюють хімічні та метаболічні функції: від температури тіла до обороту клітин, травлення, кровообігу, регуляції гормонів і дихання. Це також основний засіб перетворення усього, що ми їмо та п’ємо, на калорії та енергію для підтримки життя.

Метаболізм часто вважається синонімом швидкості, з якою ми використовуємо калорії, які споживаються для підтримки, втрати або набирання ваги.

Проте багато факторів впливають на швидкість метаболізму, включно з очевидними ендокринними або метаболічними розладами, м’язовою масою, віком, статтю, генетикою та рівнем фізичної активності. Загалом кажучи, поживні речовини або сполуки, що містяться в продуктах, не впливають на метаболізм, однак деякі унікальні продукти можуть сприяти зміні метаболізму за певних сценаріїв.

Тож які продукти можуть порушувати ваш метаболізм?

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Жирні види м'яса

Продукти тваринного походження з високим вмістом насичених жирів (і деяких трансжирів), які є небажаними в раціоні, пов’язані з підвищенням рівня тригліцеридів. Значення тригліцеридів, що перевищують ідеальні 150 мг/дл, також можуть підвищувати рівень холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) (так званий "поганий" холестерин) і сприяти ризику розвитку метаболічного синдрому.

Обирайте суміш нежирних молочних продуктів і морепродуктів, а також не ігноруйте рослинні білки, як-от квасоля, горіхи й насіння.

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Пшоно

Щитовидна залоза відповідає за значну частку процесів, що контролюють обмін речовин. На жаль, для тих, хто страждає від порушень функції щитовидної залози, таких як гіпотиреоз (включаючи хворобу Хашимото та тиреоїдит), і у кого також діагностовано дефіцит йоду, деякі продукти протипоказані. Пшоно є одним із них.

Пшоно вважають "гойтрогеном", який включає продукти, що містять "гойтрин", сполуку, що може перешкоджати синтезу гормонів щитовидної залози, пригнічуючи ефективність нашого метаболізму. Натомість обирайте цільну пшеницю, кіноа, рис або сорго.

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Цукерки

Понад 50 г цукру на день для більшості дорослих пов’язано з підвищеним ризиком кардіометаболічного синдрому, або, коротко, метаболічного синдрому.

Кардіометаболічний синдром характеризується групою метаболічних аномалій: підвищеним рівнем глюкози в крові натщесерце, абдомінальним ожирінням та артеріальним тиском.

Цукор також провокує діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання.

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Оброблені продукти

Інсулінорезистентність тісно пов’язана з метаболічним синдромом, а регулярне споживання оброблених продуктів (продуктів, які були істотно змінені в порівнянні з їхнім природним станом) неодноразово пов’язане з інсулінорезистентністю та ожирінням.

Приклади таких продуктів включають картоплю фрі (а не звичайну картоплю), кукурудзяні чіпси (а не свіжу кукурудзу), магазинний яблучний пиріг (а не свіжі яблука).

На жаль, у магазинах і кафе багато продуктів ультра оброблення, але їх не потрібно повністю виключати, щоб підтримувати здорову дієту. Спробуйте хоча би зменшити до однієї порції на день.

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Алкоголь

Згідно з опитуванням Gallup 2021 року, середня доросла людина споживає 3,6 порції алкоголю на тиждень, тому варто сказати, що це занадто.

Алкоголь, або етанол, чинить величезний тиск на печінку в процесі метаболізму, детоксикації та виведення з організму. Будь-які наявні захворювання печінки або взаємодія ліків ускладнюють проблему.

Люди, які зловживають алкоголем, також мають підвищений ризик серцевих захворювань, інсульту, розладів сну та деяких видів раку.

Тож спробуйте вживати не більше двох порцій алкогольного напою на день, якщо ви чоловік, і не більше однієї порції на день, якщо ви жінка.

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