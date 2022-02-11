5 найкращих соків для уповільнення старіння: дієтологи назвали поживні речовини, необхідні організму

Дізнайтеся більше про види соків, що збагатять ваш раціон та вплинуть на процес старіння.

Сік може бути чудовим джерелом певних поживних речовин, необхідних вашому організму, яких ви, можливо, не отримуєте щодня.

Певні види напоїв можуть допомогти уповільнити процес старіння і боротися із віковими змінами.

Гранатовий сік

Гранати багаті на антиоксиданти — поліфеноли, що можуть допомогти зменшити запалення в організмі та знизити рівень артеріального тиску. На додачу до цих переваг, гранати мають унікальний вплив на старіючі клітини.

Після 50 років клітини починають боротися з переробкою мітохондрій, що впливає на силу м'язів. Якщо ваш організм не може швидко переробляти мітохондрії, вони будуть накопичуватися і збільшувати ризик серйозних захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

Гранати містять молекулу, яку ваш кишковий мікробіом перетворює на уролитин А, що покращує функціонування мітохондрій у клітинах скелетних м'язів. Тим не менш, важливо відзначити, що у деяких людей кишкова флора не здатна перетворити цю сполуку, а це означає, що гранатовий сік не матиме великого ефекту.

Важливо! Перед вживанням будь-якого натурального соку проконсультуйтеся із лікарем.

Також читайте Зимовий суперфуд для серця та імунітету: розповідаємо все про гранат

Фреш з моркви

Морква містить безліч антиоксидантів, які можуть принести користь здоров’ю з віком. Наприклад, морква багата лютеїном, який покращує здоров’я очей і мозку.

Морква багата на бета-каротин, який є антиоксидантом, що організм може використовувати для перетворення у вітамін А. Дослідження, опубліковане в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, що бета-каротин допомагає знизити ризик розвитку рак простати у молодих чоловіків.

Буряковий сік

Хтось любить його, хтось ненавидить, але буряковий сік є потужним напоєм, який допомагає уповільнити процес старіння.

Дослідження Redox Biology показало, що ті, хто вживав буряковий сік, мали більший рівень певного типу бактерій, які допомагають у когнітивному і судинному здоров’ї, ніж у учасників, які вживали напій плацебо. Ці учасники також показали зниження рівня артеріального тиску після вживання бурякового соку.

Ці результати пов’язані з високою концентрацією нітратів у буряках, які допомагають підтримувати здоров’я кровоносних судин, а також покращують когнітивні функції з віком.

www.credits

Сік рожевого грейпфрута

Каротиноїди — це сполуки, які надають фруктам та овочам їх природне забарвлення, і, як ми згадували вище, морква містить тип каротиноїду, який допомагає уповільнити старіння. Рожеві грейпфрути також містять каротиноїд, який називається лікопін.

Відомо, що лікопін (який також міститься в помідорах і кавунах) має численні переваги для здоров’я і навіть покращує зовнішній вигляд вашої шкіри. Дослідження, опубліковане в Food Science & Nutrition, показало, що лікопін мав «омолоджуючу» дію на шкіру учасників дослідження середнього віку.

Інше дослідження, опубліковане в American Journal of Nutrition, прийшло до висновку, що лікопін може як знижувати рівень холестерину ЛПНЩ, так і підвищувати рівень «хорошого» холестерину, що також є важливими факторами підтримки здоров’я серця, що є ключовим у міру старіння, оскільки серцево-судинні захворювання є причиною смертності номер один.

Сік паростків пшениці

Давайте будемо чесними, смак соку паростків пшениці не дуже популярний. Але користь для здоров'я та омолоджуючі властивості того варті.

Паростки пшениці надзвичайно багаті на хлорофіл, з'єднання, яке робить багато рослин зеленими. Було виявлено, що при вживанні хлорофіл має потужні протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити ризик захворювань та покращити загальний стан здоров'я людей похилого віку.

Також відомо, що хлорофіл має хіміозахисні властивості (захищає ваш організм від негативних побічних ефектів хіміотерапії) через його здатність знижувати біодоступність канцерогенів (те, що може викликати рак) у вашому організмі.

Важливо! Обирайте фреші, обмежуйте вживання пакетованих варіантів, які містять велику порцію додаткового цукру. Вживайте їх, розводячи водою у співвідношенні 1:1.