5 найкращих страв, що роблять вас щасливішими - нове дослідження

Новий експеримент показав, що деякі страви мають значний вплив на ваш настрій.

Деякі страви на винос можуть зробити вас щасливішими, ніж інші, принаймні про це свідчать результати експерименту, що провели менеджери одного з німецьких застосунків доставки їжі.

Команда вивчила 2 158 людей протягом 2020 року та проаналізувала їхні емоційні реакції на 11 страв різних видів кухонь, що вони замовили на винос.

Використовуючи так звану шкалу самоаналізу короткого настрою (BMIS), дослідники зафіксували емоції кожного учасника перед споживанням замовлених страв, а також протягом п'яти хвилин після закінчення обіду.

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Учасників попросили оцінити інтенсивність позитивних емоцій, щоб максимально можлива кількість балів становила 400.

Перед тим, як побалувати себе смачненьким, середній бал BMIS серед учасників становив 142, який використовувався як вихідний рівень протягом усього дослідження, щоб точно побачити, наскільки піднявся рівень щастя замовників після вживання кожного типу кухні.

Нижче ви побачите п'ять найпопулярніших замовлень їжі на винос, які вплинули на настрій людей.

Страви китайської кухні

Споживання страв китайської кухні підвищило рівень щастя замовників на цілих 58%. Вонтони, качка по-пекінськи зі справжнього китайського ресторану увійшли до п’ятірки найкращих.

Тайська кухня

Після споживання страв тайської кухні середній показник BMIS становив 233, тобто рівень щастя замовників зріс в середньому на 64%.

Бургери

Бургери популярні не тільки в США. Дані німецького застосунку для доставки їжі свідчать, що бургери збільшують рівень щастя учасників у середньому на 70%.

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Суші

Не всі люблять суші, але ті, хто цінує якісні страви з риби японської кухні, дійсно здебільшого обирають їх. Насправді суші підняли рівень щастя на 73% серед тих, хто брав участь у цьому експерименті.

Індійська кухня

Їжа, яка зробила учасників найбільш щасливими з усіх... Індійська! Середня оцінка BMIS після вживання цього типу замовлень на винос становила 260, що означає збільшення щастя на цілих 83%. Це підтверджує наука — дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили, що куркумін (основна речовина в куркумі, яка надає каррі помаранчевий колір) може покращувати пам’ять і настрій. Але щось підказує нам, що теплий свіжоспечений наан також є винуватцем щастя.

Але і з цією приправою потрібно бути обережним. Дізнайтеся, що відбувається з вашим організмом, якщо ви регулярно додаєте куркуму у страви