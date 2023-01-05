5 продуктів і напоїв, які можуть викликати целюліт

Маєте целюліт? Певна їжа та напої можуть бути винуватцями.

За даними фахівців, 80-90% жінок та 10% чоловіків мають целюліт. Але чому він виникає, і чи існують якісь конкретні продукти та напої, які спричиняють появу целюліту?..

Хоча медики ще не виявили всіх причин целюліту, експерти вважають, що гормони та генетика відіграють основну роль у його розвитку.

На жаль, досі не існує перевіреного способу повністю позбутися жирових ямок. Найефективніше (і найменш дороге) рішення для зменшення целюліту, ймовірно, полягає в поєднанні дієти, фізичних вправ і втрати ваги.

Деякі дані вказують на те, що продукти та напої з високим вмістом жиру, рафінованих вуглеводів і натрію є головними винуватцями целюліту.

Ось 5 продуктів та страв і напоїв, які можуть підвищити ризик розвитку целюліту.

Газовані напої

Сиропи з високим вмістом фруктози та інші підсолоджувачі газованих напоїв спричиняють появу целюліту.

Морозиво

Дієта з високим вмістом жиру не тільки додає калорій, які сприяють збільшенню ваги, але й спричиняє появу целюліту. Молочні продукти з повним вмістом жиру, такі як морозиво, є достатнім джерелом як калорій, так і насичених жирів.

Згідно з дослідженням 2009 року, один прийом їжі з високим вмістом жиру погіршує роботу судин! Зловживання морозивом та іншими молочними продуктами з високим вмістом жиру може створити додатковий тиск на ваші кровоносні судини, що призведе до більш появи целюліту.

Білий хліб

Хліб є прихованим джерелом натрію та рафінованих вуглеводів. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), хліб і булочки входять до топ-10 джерел солі, що сприяє появі целюліту.

Щоб звести до мінімуму ймовірність збільшення ваги та целюліту, обирайте цільнозерновий хліб.

Випічка

Тістечка, пончики та цукерки, містять потрійну кількість не дуже корисних поживних речовин: жир, рафіновані вуглеводи та натрій.

Піца

Піца не тільки містить високий рівень калорій і насичених жирів, але й велику кількість натрію.

Додамо, що існують продукти, які допоможуть вам позбутися втоми.

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