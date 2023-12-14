5 продуктів, які не можна поєднувати з яйцями: дехто робить це кожного дня

З якими продуктами не можна поєднувати яйця - ви будете здивовані

Розповідаємо, з якими продуктами краще не споживати яйця. Ви будете дуже здивовані, коли взнаєте про шкоду поєднання деяких продуктів.

Розповідаємо про п'ятьох продуктів, з якими не варто поєднувати яйця.

Не їжте з цими продуктами яйця

Не варто їсти яйця з беконом. Так, так, саме з беконом, що роблять мільйони людей на сніданок по всьому світові. Шведські дослідники стверджують, що регулярне вживання яєчні з ковбасою або беконом пов’язане з високим ризиком появи зайвих кілограмів, а також серйозних проблем в роботі організму, що може призвести до раку підшлункові залози та підвищує ризик інсульту. Не можна поєднувати яєчню з молоком. Спільне споживання цих продуктів погіршує засвоєння білка. Особливо це стосується соєвого молока. Все, що ви отримаєте, якщо будете запивати яєчню соєвим молоком — це повний шлунок ат ударну дозу холестерину. Хто з нас не запиває яєчню чаєм, з яким ситуація така сама як з молоком. Танін, що міститься в чаї, не дає повною мірою засвоювати корисні речовини, які можна отримати після термічної обробки яєць. Яйця вважаються продуктом багатим на вміст заліза. А танін знижує його засвоєння.Мало того, таке поєднання може викликати запор. Яйця не поєднуються з рибою. Овідін, що міститься в рибі, бере участь у нейтралізації вітаміну В7, внаслідок чого риба втрачає свої корисні властивості. Також проблемами із травленням загрожує вживання після або до яєць бананів. Дієтологи вважають, що банани краще не поєднувати з іншою їжею. Банани уповільнюють травлення та погано засвоюються у будь-якій комбінації. Виділіть для бананів окремий час: вони чудово впораються з перекушуваннями.

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