5 продуктів, які потрібно їсти восени, щоб швидше схуднути

5 продуктів, які потрібно їсти восени, щоб швидше схуднути

Додайте їх у раціон, щоби не втратити форму цього осінньо-зимового сезону.

Склали список продуктів, які можна їсти восени, щоб швидше схуднути. Тож ви точно знаєте, на які сезонні інгредієнти зосередитися, коли намагаєтесь схуднути.

Гарбуз

Дієтологи сходяться на думці, що гарбуз – це основний осінній продукт, який не варто ігнорувати. Він не лише насичений необхідними поживними речовинами, але й багатий на клітковину, що запобігає переїданню.

Гарбуз може бути корисним для схуднення, оскільки він в значній мірі складається з води (близько 90%). Це робить його низькокалорійним, але при цьому він залишається багатим на вітаміни та мінерали.

Додавати гарбузове пюре в супи та смузі і обов’язково зберігайте насіння для смаження.

Користь гарбузового насіння величезна. Воно багате поживними речовинами,що сприяють схудненню, такими як клітковина, білок і ненасичені жирні кислоти. Жменя гарбузового насіння містить значну кількість корисних жирів, 7 грамів білка (так само, як яйце), залізо , магній і цинк. Оскільки гарбузове насіння багате магнієм і цинком, воно допомагає підвищити імунітет і зменшити запалення. Здоровий рівень магнію важливий для вашого кров'яного тиску, рівня цукру в крові, а також здоров'я серця і кісток.

Додавайте гарбузове насіння в салати, супи, каші.

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Яблука

Це ще один унікальний осінній продукт, яким можна запастися, коли ви прагнете скинути кілька кілограмів. Одне велике яблуко зі шкіркою містить 5,4 г клітковини, що дорівнює 19% денної норми.

Яблука допомагають запобігти певним хронічним захворюванням, таким як серцево-судинні захворювання, астма та хвороба Альцгеймера.

Огляд у журналі Advances in Nutrition за 2011 рік визнав, що яблука пов’язані з покращенням результатів, пов’язаних із регулюванням ваги, а також здоров’ям кісток, захистом шлунково-кишкового тракту, функцією легенів і пов’язаним зі старінням зниженням когнітивних функцій.

Брюссельська капуста

Цей хрестоцвітий овоч є ідеальною їжею для схуднення. В капусті багато клітковини та низький вміст калорій. Вона дуже добре поєднується з пісним білком, таким як риба чи курка.

Якщо вам не подобається смак відварної брюссельської капусти, запікайте її з іншими овочами в оливковій олії та бальзаміком.

Такий спосіб приготування надасть їй текстуру та солодкуватість.

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Патисони

Втамування голоду за допомогою цього багатого поживними речовинами продукту – це чудовий спосіб одночасно сприяти схудненню та підтримці імунітету.

Кабачки чи патисони - ще один низькокалорійний продукт з високим вмістом клітковини.

Дослідження 2009 року в The Journal of Nutrition показало, що на кожен грам збільшення споживання харчових волокон жінки втрачали 300 г, а жир в організмі зменшився на 0,25%.

Кабачок містить не тільки нерозчинну, але й розчинну клітковину, яка, як показало дослідження, знижує апетит.

Кабачок надзвичайно універсальний. Використовувайте його в супах і тушкованих стравах або додавайте смажений гарбуз до осіннього салату з насінням соняшнику та журавлиною. Ви також можете використовувати його у випіканні кексів — кабачок особливо добре поєднується з горіхами та спеціями.

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Буряк

Буряк містить багато важливих поживних речовин, таких як фолат, залізо, мідь, марганець та калій. А клітковини у ньому 2,8 г на 100 г.

Цей овоч також багатий неорганічними нітратами, які мають переваги, пов'язані з регуляцією артеріального тиску та фізичною активністю. А ще його відносять до групи овочів і фруктів, які можуть знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцеві захворювання і деменцію.

Зверніть увагу на незвичайний рецепт страви з буряку. Вам сподобається.

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