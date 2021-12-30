5 речей, яких варто позбутися, щоб добре почати новий рік

Ці зайві предмети захаращують не лише полиці, а й життя, не даючи нам почати все заново.

Оскільки рік добігає кінця, настав ідеальний час, щоб сплатити будь-які непогашені борги, виконати важливі завдання і — не в останню чергу — позбутися непотрібного сміття! У всіх нас вдома лежать непотрібні речі, в тому числі речі, про які ми навіть не згадуємо.

Ми визначили, яких речей варто позбутися. Крім того пояснимо, звідки в деяких з нас з'являється жага до накопичення. Чи є цьму наукове поянення психологів?..

Паперове сміття

Причина появи накопичення старих паперів - не лише лінь, як дехто гадає. Деколи ми стикаємось із випадком силогоманії - патологічного накопичення, синдромом Плюшкіна, диспозофобією, синдромом Мессі тощо. Це все різновиди нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні речей, які не використовуються у повсякденному житті.

З медичної точки зору це не захворювання. Але психотерапевти і психологи наполягають на тому, що силогоманія - це серйозна проблема, яка вимагає корекції і професійної допомоги.

В іншому випадку патологічно ненормальна поведінка призведе до компульсивного розладу, негативно відіб'ється на якості життя не лише самого Плюшкіна, але його близьких.

Але якщо це не про вас, до нового року позбудьтеся:

старих рахунків та квитанцій,

інструкцій та гарантії на гаджети,

рекламних листівок та буклетів,

старих листівок та журналів

Як цього уникнути:

Не дозволяйте вдома накопичуватися непотрібним документам та іншим — позбавляйтеся від них негайно.

Зауважте, що посібники та сертифікати доступні в електронному вигляді. Що стосується паперів, які все ще можуть бути корисними, вони всі поміщаються в одному ящику столу. Регулярно перевіряйте цю шухляду, щоб переконатися, що вміст досі актуальний. Крім того, візьміть за правило щовечора переглядати свої сумки та гаманець, видаляючи небажані чеки, списки покупок та листівки.

Протерміновані продукти

Причина появи: забудькуватість. Неможливо запам’ятати терміни придатності всіх продуктів і ліків, які у вас є. А постійна перевірка дат займає занадто багато часу, відволікаючи нас від більш цікавих занять. Як наслідок, продукти псуються. Особливо це стосується:

медичних препаратів,

спецій,

зернових та круп,

засобів гігієни

Як цього уникнути:

Регулярно перевіряйте свій холодильник і шафи, терміни придатності продуктів. Робити це потрібно хоча б раз на місяць. До речі, такі огляди можуть спонукати вас приготувати нову, оригінальну страву або поекспериментувати з макіяжем. Так що це насправді може бути корисно.

Насправді у накопичуванні та навіть вживанні протермінованих продуктів є назва — фриганізм: його послідовники прагнуть максимально усвідомленого споживання. У широкому сенсі фріганізм — це не звичка вживати в їжу прострочені продукти, а стиль життя та ідеологія: фригани прагнуть максимальної економії ресурсів і негативно ставляться до надвиробництва. Але якща ви не з їх числа, викидайте все зіпсоване - звільніть простір.

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Речі, пов’язані зі спогадами

Причина появи: наше бажання зберегти спогади, прив’язуючи їх до предметів. З часом ми накопичуємо занадто багато цих пам’яток. Ба більше, спогади, які вони представляють, стають менш важливими. У будь-якому випадку є кращі способи не допустити зникнення минулого. Наприклад, ви не забудете відпочинок за кордоном, якщо обов’язково спробуєте національні страви та візьмете участь у місцевих фестивалях. Магніти на холодильник та інші сувеніри – ніщо в порівнянні з яскравими емоціями та переживаннями! Що стосується речей, від яких варто позбутися, вони включають:

старі листи,

подарунки від наших колишніх,

іграшки дитинства,

старі квитки в кіно, концерт або виставку,

сувеніри

Як цього уникнути:

Позбавтеся від непотрібних сувенірів і намагайтеся не накопичувати свіжу партію. Що стосується речей, з якими занадто дорогі, щоб розлучатися, зберігайте їх у спеціальній коробці або папці. Головне правило: зберігайте всі сувеніри в одному місці. Таким чином, ви не матимете труднощів з їх сортуванням і зможете видалити речі, які більше не мають значення, час від часу додаючи нові.

Речі, які можуть стати в нагоді «колись»

Причина появи: надмірна ощадливість і страх дефіциту. Пам’ятайте, що практично будь-який предмет можна легко купити, відремонтувати або замінити. Не варто тримати непотрібні речі вдома лише тому, що є невелика ймовірність, що вони вам знадобляться. До речі, йдеться про це:

дрібні предмети та запчастини, які не мають чіткого призначення.

запасні гудзики та нитки,

порожні банки та коробки,

аксесуари для хобі, які вам більше не подобаються

Як цього уникнути:

Скільки б речей ви не накопичували, це все одно не зробить вас застрахованим від різних побутових криз. Зрештою, ви просто зіпсуєте свій життєвий простір безглуздим сміттям. Перестаньте перетворювати свій будинок на сміттєвий магазин. Якщо ви не живете на безлюдному острові, ви завжди можете позичити необхідні речі у друзів чи сусідів.

Що можна зробити з усіма цими марними речами?

Отже, всі ці непотрібні речі мають відправлятися в смітник? Зовсім ні! Ці предмети можна використати багатьма способами.

Пожертвуйте речі притулкам та іншим волонтерським організаціям. Наприклад, піджаки зі зламаними блискавками та стара постільна білизна можуть зігріти безпритульних тварин, зробити їхнє життя трохи комфортнішим.

Віднесіть свої старі книги та журнали до публічних бібліотек. Крім того, ви можете зв’язатися з колекціонерами книг або залишити деякі книги в найближчому буккросингу. Чому б не поставити невелику замітку між сторінками; таким чином ви навіть можете придбати нових цікавих друзів!

Подаруйте непотрібним предметам друге життя. Інтернет переповнений порадами, як зробити нові корисні речі практично з усього. Крім того, гарні речі ручної роботи завжди в моді.

Нарешті, ви можете виставити деякі з ваших небажаних речей на продаж, розмістивши оголошення в Інтернеті або в місцевих газетах. Таким чином, ви не лише допоможете іншим знайти бажані речі, але й заробите на цьому.

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Зламані або пошкоджені речі

Причина появи: несвоєчасне вирішення побутових проблем. Несправна кавоварка, чобіток без каблука, зламаний пристрій для читання електронних книг... Краще якомога швидше віднести пошкоджену річ у ремонт. Якщо ви продовжуєте відкладати це, швидше за все, вам це більше не знадобиться. Ймовірні приклади цього включають:

пошкоджений одяг та взуття,

несправна техніка,

зламані парасольки, прикраси та інші аксесуари

Як цього уникнути:

Встановіть собі термін для ремонту зламаних речей (скажімо, місяць). Якщо протягом цього часу ви не зробите нічого з несправним предметом, то він вам більше не принесе користі, і крапка.

Але з прокрастинацією, а відкладання на потім так і називається, можна боротися.

Психологи стверджують, що прокрастинація це насправді захисний механізм. Ми не просто так, через лінощі, відтягуємо з вирішенням начебто важливих питань. За цим завжди стоять якісь почуття: страх, що не вийде, сум, коли минуле заважає будувати майбутнє, радість, коли ми так сильно про щось мріємо, що тягнемо із втіленням. До речі, забудькуватість і запізнення — це теж різновиди прокрастинації, лише несвідомої.

Під новаий рік створіть собі нову звичку - виконавши складне чи неприємне завдання, завжди нагороджуйте себе. Розмір призу залежить від масштабу роботи. Це може бути візит до улюбленого кафе, гарного фільму, походу на концерт.

Чому позбавлятися від сміття – це добре

Ви звільните свій життєвий простір. Це відразу зробить ваші кімнати менш задушливими. Крім того, прибирання будинку стане набагато простіше.

Деякі спогади не дають нам рухатися вперед, заважають нашому саморозвитку. Чим менше речей у вашому домі нагадує вам про минуле, тим більше у вас шансів побудувати успішне майбутнє.

Позбавлення від старих речей дуже мотивує. Цей простий крок може спонукати вас почати нове життя або переїхати в більш динамічний район. Принаймні, ви нарешті зможете придбати ту сукню мрії, яку ви мріяли вічно, але постійно збентежені великою кількістю старих суконь, які вже мали у вашому гардеробі. А потім хто знає — зміна іміджу може призвести до пошуку кращої роботи або нових друзів.

Бажаємо вам веселих свят! Нехай новий рік принесе нові можливості для особистої свободи та творчості.