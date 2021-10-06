4 способи природно зміцнити імунітет

Існує кілька способів природним чином зміцнити вашу імунну систему.

Щодня ми стикаємося з незліченною кількістю мікробів, бактерій та інших патогенів. На щастя, імунна система людського організму підтримує його роботоздатність та захищає більшість часу. Однак випадкові хвороби чи інфекції неминуче прорвуться. Пандемія COVID-19 навчила нас всебічного захисту, але й вказала на уразливість імунітету.

Тож які вони - найкращі натуральні способи поліпшення імунітету, з наукової точки зору?

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Достатньо сну

Багато що може піти не так, коли ми не спимо, але чи знаєте ви, що недостатній сон неминуче призведе до ослаблення імунної системи? Майте на увазі, поки ви працюєте чи активно роважаєтеся вночі, ваш імунітет слабшає. Це підтверджується великою кількістю досліджень.

Розглянемо одне з них - з наукового журналу Sleep.

Дослідники відстежили групу з понад 160 загалом здорових дорослих і виявили, що ті, хто зазвичай спав менше шести годин вночі, набагато частіше хворіли на застуду.

Подібним чином, дослідження, опубліковане в "Поведінковій медицині сну", повідомляє, що молоді люди, які мають справу з безсонням, частіше хворіють на грип, ніж ті, у кого нормальний сон - навіть після щеплення від грипу.

Чому сон настільки важливий для міцного імунітету?

Під час сну організм має шанс відпочити, зарядитися енергією і поповнити сили - це стосується і імунної системи. Дослідження, опубліковане в Європейському журналі фізіології, пояснює, що різні імунні клітини, такі як цитокіни та Т-клітини, створюються і розповсюджуються, поки ми спимо.

А дослідження, опубліковане в Nature Neuroscience, виявляє, що специфічний тип імунних клітин зміцнює і відновлює мозок під час сну. Отже, принаймні сім годин відпочинку за ніч не лише дозволять вам виглядати зранку належним чином, але й нададуть імунним клітинам можливість контролювати головний та спинний мозок для виявлення будь-яких ознак інфекції, травм або накопичення мертвих клітин.

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Зняття стресу

Трохи стресу не трагічно. Іноді короткочасний стрес може послужити мотивацією. Однак водночас стрес виснажує і впливає на імунну систему.

У дослідженні, опублікованому в Current Opinion in Psychology, сказано, що тривалий стрес призводить до накопичення гормону кортизолу. Коли це відбувається, весь надлишок кортизолу блокує імунну систему і заважає їй виконувати свою роботу.

Дослідження з Immunologic Research доводить, що «хронічний стрес може пригнічувати захисні імунні та/або посилювати патологічні імунні реакції».

Існує безліч стратегій, які показують перспективу у боротьбі з хронічним стресом. Наприклад, медитація, йога або спілкування із рідними, друзями, домашнім улюбленцем протягом декількох хвилин значно знижає рівень стресу.

Регулярно займайтеся спортом

Загальновідомо, що регулярні фізичні вправи утримуватимуть м’язи, суглоби та кістки міцними, але постійне потовиділення також є чудовим засобом для того, щоб ваша імунна система трималася в тонусі.

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Sport and Health Science, зазначено, що фізичні вправи зменшують запалення організму, посилюють імунну реакцію та знижують загальний ризик захворювання.

У експерименті, результати якого опубліковані в BMC Public Health, відстежували понад 1 400 людей і виявили, що ті, хто тренується принаймні тричі на тиждень, мали на 26% меншу ймовірність захворіти на застуду.

Проведіть час на природі

Одним з дивовижних способів підвищення імунітету, який є особливо природним, є вихід на вулицю, а ще краще, у ліс.

В огляді, що опублікований у виданні Frontiers in Psychology, науковці зробили висновок, що проведення часу на природі може посилити природний захист від ряду захворювань, включаючи рак, депресію, ожиріння, діабет та хвороби серця.

"Я зібрав усі дослідження у цій галузі докупи, і результат мене здивував: природа і тіло працюють спільно для боротьби з хворобами", - коментує автор дослідження Мін Куо з Університету Іллінойсу.

Коли ми проводимо час на природі, наше тіло, природно, почувається спокійно. Такий стан розслабленості та розкутості звільняє імунну систему від стресу.

"Коли ми відчуваємо себе в цілковитій безпеці, наш організм виділяє ресурси на довгострокові інвестиції, які призводять до хороших результатів для здоров'я - зростання, відтворення та формування імунної системи",- підсумував Куо.

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