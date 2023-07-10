5 вітамінів, які зроблять вашу шкіру здоровою та красивою

Вітаміни, які роблять шкіру здоровішою та молодшою

Які вітаміни потрібно., щоб шкіра була здоровою та красивою, рекомендують експерти. Йдеться не лише про споживання вітамінів у продуктах та у вигляді добавок, а й про місцеве застосування вітамінів для шкіри.

Зовнішнє застосування вітаміну А допомагає зменшити появу мілких зморшків, робить шкіру м’якою, гладкою та еластичною. Вітамін А сприяє оновленню клітин, збільшуючи товщину епідермісу та еластичність шкіри, таким чином надаючи шкірі молодий вигляд. Також цей вітамін захищає шкіру від ультрафіолету.

Багаті на вітамін А такі продукти, як капуста, шпинат, помідори, яйця, манго і диня.

Серед групи вітамінів групи B, для шкіри найкориснішим буде вітамін В5, тому що він стимулює проліферацію клітин і допомагає відновленню тканин.

В достатній кількості цього вітаміну у грибах, авокадо, горіхах, насінні, курячій грудці.

Вітамін С може захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами, а при місцевому застосуванні може освітлити шкіру та вирівняти гіперпігментацію.

Цього вітаміну є багато в молодій капусті та цитрусових.

Вітамін D покращує пружність шкіри.

Достатньо його є в жирній рибі -- в лососевих, скумбрії, сардині, а також у яєчних жовтках.

Вітамін E є найважливішим маслорозчинним антиоксидантом і поглиначем вільних радикалів при місцевому застосуванні. Також при зовнішньому застосуванні вітамін Е добре зволожує шкіру та захищає її від УФ-променів та вільних радикалів.

Вітаміну Е багато в зелених листових овочах, бобових, горіхах, цільних злаках та висівках.

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