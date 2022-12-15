5 звичайних продуктів і напоїв, які можуть спричиняти хронічну втому

Обмеження або уникнення цих продуктів допоможе вам почуватися краще.

Втома є досить звичним явищем для багатьох із нас, особливо під час війни. Якщо втома стає хронічним явищем - так званим синдромом (CFS), це може негативно вплинути на якість життя.

Синдром хронічної втоми, також відомий як міалгічний енцефаломієліт (МЕ), спричиняє проблеми зі сном, біль у суглобах, лімфатичних вузлах, а також труднощі з зосередженням.

Існують декілька досліджень, які доводять, що люди з цим синдромом повинні дотримуватися дієти, щоб контролювати симптоми. Деякі дані свідчать про те, що пробіотики, добавки з коензимом Q10 (CoQ10) і НАДН, какао та омега-3 жирні кислоти допомагають у лікуванні симптомів синдрому хронічної втоми.

Ба більше, споживання цільнозернових продуктів, фруктів, овочів і продуктів з омега-3 жирними кислотами, таких як риба та морепродукти, медики пов’язують зі зниженням втоми в цілому.

Хоча жорсткої дієти у разі синдрому хронічної втоми не існує, деяка їжа його провокує.

Якщо ви страждаєте на синдром хронічної втоми, ось 5 продуктів, які можуть бути пов’язані з наслідками цього діагнозу. Тож обмеження або уникнення їх допоможе почуватися трохи бадьоріше.

Жирне м'ясо

М’ясо з високим вмістом жиру, як виявляють спостереження, опубліковані в Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND), пов’язане з симптомами синдрому хронічної втоми.

Обирайте біле м’ясо кролика, курки, індички.

Білий хліб

Білий хліб має низький вміст клітковини. Фахівці кажуть, що раціон з низьким вмістом клітковини пов’язаний з симптомами синдрому хронічної втоми.

Цільнозерновий хліб надасть організму більше клітковини.

Цукерки

Вживання солодкої їжі призводить до стрибка рівня глюкози з подальшим потенційним падінням, що може призвести до млявості.

Якщо вам хочеться солоденького, оберіть темний шоколад, оскільки поліфеноли, які містяться в какао, не викличуть симптомів синдрому хронічної втоми.

Напої з високим вмістом фруктози чи цукру

Дослідження показують, газована вода з високим вмістом фруктози, цукру, кукурудзяного сиропу може викликати запалення в організмі. А симптоми синдрому хронічної втоми - один з проявів такого запалення.

Обмежте споживання солодких газованих напоїв в раціоні.

Алкоголь

Алкогольні напої зневоднюють організм. Навіть без наявного синдрому хронічної втоми, систематично випиваючи зайве, ви її відчуєте.

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