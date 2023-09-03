5 звичок, які допоможуть швидко заснути

Сон важливий для відновлення організму, а недосипання може мати величезний негативний вплив на самопочуття людини. Експерт розповіли про прості п’ятихвилинні звички, які допоможуть швидко заснути. Це прості, короткі щоденні поради, які можна ввести у свій розпорядок дня.

Про це йдеться у матеріалі Metro.

Очистіть свій розум

Один із перших кроків, який може сприяти кращому сну, починається ще до того, як ви опинитися під ковдрою.

Ребекка Роббінс, дослідниця та експертка зі сну рекомендує перед сном писати у блокноті, чи щоденнику думки, які вас турбують.

"Це "звалище мозку" може допомогти викинути з голови думки, які можуть не дати вам заснути", - пояснює Роббінс.

Додаткова перевага полягає в тому, що ви можете підготувати список справ, які потрібно виконати наступного дня, зменшуючи хвилювання щодо будь-яких забутих завдань або справ.

Відмовтеся від ґаджетів

Цифрова детоксикація за кілька годин до сну – добре відома порада, але її варто дотримуватись.

"Використання ґаджетів перед сном може призвести до того, що наш розум відчуває себе знервованим, тому що кількість інформації, яку він обробляє безпосередньо перед сном, може бути причиною того, що ми почуваємося в дуже активному стані", - каже Аббас Канані, фармацевт і консультант з охорони здоров’я.

Експерти рекомендують за дві години до сну залишити поза спальною кімнатою всі цифрові пристрої – телефони, ноутбуки, планшети і телевізори.

Дихальні вправи

Витратьте кілька хвилин, зосередившись на своєму диханні, і ви можете відчути, що ваше тіло стане більш розслабленим і готовим до сну.

Лікарка із комплексного сну Сара Сільверман пояснює, що дихання допомагає зменшити фізіологічне збудження, коли ваша нервова система перебуває в підвищеному або активованому стані, зазвичай через стрес або хвилювання.

"Ви не маєте особливого контролю над тим, коли ви насправді заснете. Сон є пасивним процесом і відбувається, коли ви активно не намагаєтеся заснути. Але ви маєте великий контроль над своїм диханням і тим, що ви робите, щоб підготувати своє тіло до сну".

Ефективна вправа для дихання: вдих протягом 4 секунд, затримка дихання протягом 4 секунд, видих протягом 4 секунд і пауза на 4 секунди.

Не думайте про сон. Це може здатися дещо суперечливим, але Сара Сільверман наголошує, що сон – це не те, на чому ви можете зосередитися – ви засинаєте, коли не дуже стараєтеся.

"Витратьте п’ять хвилин, щоб скласти пазл, розфарбувати сторінку в книжці-розмальовці, або зіграти в карткову гру для одного гравця, як-от пасьянс. Це спосіб зробити щось безтурботне, а також відволікти увагу від спроби заснути, а натомість ви розслабляєтесь", - каже Сільверман.

Підготуйте свою кімнату до сну

Не лише вам потрібно підготуватися до восьмигодинного відпочинку – ваша кімната також має бути оптимізована для сну.

The Sleep Foundation вважає, що приблизно 18,3°C є найкращою кімнатною температурою.

Витратьте кілька хвилин кожного вечора на те, щоб у вашій кімнаті було добре й прохолодно.

Уникайте вживання кофеїну перед сном

Спеціалісти радять кілька напоїв, які ви повинні вживати перед сном, які можуть сприяти дрімоті:

вишневий сік (з високим вмістом мелатоніну, "гормону сну");

ромашковий чай,

чай з валеріани;

м'ятний чай.

Нагадаємо, експерти пояснили, чому не можна спати з відчиненим вікном, навіть влітку.

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