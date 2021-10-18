6 доказів того, що подорожувати корисно для здоров'я - дослідження

Усім подобається відпочивати. І не лише вдома. Але не всі знають, що подорожі — один з найважливіших факторів відмінного самопочуття і міцного здоров'я людини.

Багаторічне дослідження Framingham Heart Study в Массачусетсі (США) показало, що чоловіки і жінки, які щорічно подорожують, значно рідше страждають від серцевих нападів та інших хвороб серця.

Подорожі зміцнюють імунну систему

Завдяки подорожам ми піддаємося впливу мільйонів різних мікроорганізмів навколишнього середовища, що сприяє виробленню сильних антитіл і значно зміцнює імунну систему

Антитіла — це білкові сполуки, які захищають імунну систему від шкідливих мікроорганізмів. Дослідження показують, що незначні забруднення і захворювання в дійсності зміцнюють наш організм та кишечник.

Це зовсім не означає, що не слід дотримуватися правил гігієни в дорозі. Потрібно обов'язково мити руки і використовувати дезинфікуючі засоби, але кілька нових бактерій організму точно не зашкодять.

Регулярне миття рук - один з найкращих способів видалити мікроби та уникнути захворювань. Незалежно від того, перебуваєте ви вдома, на роботі, в громадських місцях чи подорожуєте.

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Подорожі знижують рівень стресу

Науковці довели, що подорожі роблять людину більш щасливою, зменшують рівень депресії і сприяють розслабленню нервової системи. Вже через три дні відпускного сезону людина починає відчувати себе набагато краще, знижується рівень тривоги. Цей ефект зберігається ще протягом декількох тижнів після повернення з поїздки.

Подорожі змушують мозок працювати

Подорожі збагачують ваш розум. Ви зустрічаєте нових людей, адаптуєтеся до нових ситуацій, стаєте більш обізнаним в глобальному плані. Це чудово, оскільки новий досвід підвищує когнітивну гнучкість мозку, дозволяє зберігати гостроту і чіткість мислення. Дослідження показали прямий зв'язок між подорожами і розвитком творчих здібностей, розширенням культурного свідомості, а також особистісним зростанням. Згідно з даними Journal of Personality and Social Psychology, ті, хто подорожує і навчається за кордоном, як правило, більш відкриті і емоційно стабільні.

Подорожі знижують ризик серцево-судинних захворювань

Справа в тому, що люди, які віддаляються від своїх будинків і звичної обстановки під час відпустки, як правило, менш напружені й тривожні. Крім того, вони мають можливість відпочити від стресових факторів. Дослідження Framingham Heart Study показало, що чоловіки і жінки, які щороку подорожують, рідше страждають від серцевих нападів та інших хвороб серця.

Подорожі дозволяють не втрачати форму

Незважаючи на те, що в сучасному світі подорожі часто пов'язані з тривалими просиджуванням в різних салонах транспортних засобів, вони все ж надають безліч можливостей для фізичної активності. Як би там не було, в подорожах ми ходимо по вулицях набагато більше, ніж удома. Навіть якщо під час відпустки ви плануєте всі дні проводити на пляжі, ходіння по піску змусить ваші м'язи працювати в два рази більше звичайного.

Подорожі продовжують ваше життя

Те, що подорожі сприятливо позначаються на тривалості життя — факт. Всі форми подорожей (будь то локальні або глобальні) удосконалюють наше життя і покращують її якість. Зниження стресу, підтримання оптимальної фізичної форми і поліпшення мозкової діяльності, безумовно, підвищують шанси на довголіття.

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