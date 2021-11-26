Шість хитрих загадок, які перевірять ваш інтелект: пройдіть короткий тест на кмітливість

Шість хитрих загадок, які перевірять ваш інтелект: пройдіть короткий тест на кмітливість

Іноді все простіше, ніж здається.

Загадки на логіку є одним із найефективніших способів розвитку ваших навичок мислення та інтелекту. Незвичайні завдання схожі на «гімнастику для мозку», яка корисна для всіх. Пропонуємо вам взяти участь у цьому інтелектуальному міні-марафоні, щоб перевірити свою логіку та увагу.

Ми зібрали 6 завдань, кожне з яких складніше за попереднє.

Відповіді ви знайдете в кінці. Удачі!

Сім сестер на дачі

Сім сестер пішли на дачу, і кожна вирішила чимось зайнятися. Перша почала читати роман, друга — смажити млинці, третя — грати в шахи, четверта — розгорнула кросворди, п’ята — почала прати, шоста — поливати рослини.

А що зробила сьома сестра?

Illustrated by Natalia Kulakova for Bright Side

Крадіжка взуття

Один юнак отримав у спадок дві фабрики, де виготовляли дуже красиве жіноче взуття. Все йшло добре, поки чоловік не помітив, що працівники почали красти гарне взуття для своїх подруг і дружин.

Як приборкав юнак своїх працівників?

Illustrated by Natalia Kulakova for Bright Side

Кіт і мишка

Коли йде дощ, кішка знаходиться в кімнаті або в підвалі.

Коли кіт у кімнаті, миша в норі, а сир — у холодильнику.

Якщо сир на столі, а кіт у підвалі, значить, мишка в кімнаті.

Зараз йде дощ і сир на столі.

Де кіт і мишка?

Illustrated by Natalia Kulakova for Bright Side

Перехитрити правителя

Автократичний правитель острова не хотів, щоб інопланетяни селилися на острові. Він хотів здаватися справедливим монархом, тому прийняв закон. Згідно із законом, кожна людина, яка хоче оселитися на острові, має зробити заяву, від якої залежатиме її життя.

У заяві йдеться: "Якщо інопланетянин скаже правду, його розстріляють. А якщо він скаже неправду, його повісять".

Що повинен сказати інопланетянин, щоб перехитрити правителя?

Illustrated by Natalia Kulakova for Bright Side

З’єднайте всі точки, використовуючи лише три лінії

Illustrated by Natalia Kulakova for Bright Side

Що ви бачите окрім бика?

Preview photo credit NBA

Тепер давайте подивимося, скільки правильних відповідей вам вдалося надати!

Відповіді:

Сьома сестра грає в шахи з третьою. Власник наказав одній фабриці виготовляти тільки праве взуття, а іншій — тільки ліве. За завданням кіт може перебувати в двох місцях: в кімнаті, або в підвалі. Але кіт не може бути в кімнаті, бо сир не в холодильнику – він на столі. Отже, кіт у підвалі. Ми знаємо, що сир на столі, а кіт у підвалі. Це означає, що мишка знаходиться в кімнаті. Якщо інопланетянин скаже: «Мене засудили до повішення», він затисне правителя в кут. Якщо це правда, правитель повинен його застрелити. Але це неправда. А якщо це неправда, його треба повісити. Але це означало б, що він сказав правду. Отже, заява «Мене засуджено до повішення» врятує життя інопланетянину. Потрібно скласти трикутник:

Потрібно скласти трикутник

Коли ви перевертаєте бика догори дригом, він виглядає як робот, який читає книгу на лавці в парку.

Preview photo credit NBA

А тепер пройдіть наш Тест: які у вас здібності мислення — звичайні чи нестандартні?

За матеріалами brightside.me