6 найкращих продуктів для поліпшення здоров’я кишківника та запобігання цукровому діабету

Звички харчування, яких слід уникати, якщо ви не хочете діабету.

Нові дослідження показують, що мікробіоми відіграють певну роль у запобіганні діабету і що деякі пацієнти звертаються до інших методів, крім інсуліну, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.

Продукти з високим вмістом клітковини

Їжа з високим вмістом розчинної клітковини — чудовий вибір для здоров’я кишечника. Вона допомагає покращити три важливі аспекти здоров’я кишечника: регулярність, уповільнення всмоктування цукру (що призводить до зниження рівня цукру в крові після їжі) і харчування Akkermansia muciniphilia, що є ключовим штамом мікробіому кишечника.

Яблука

Яблука опинилися на першому місці в списку цих біохіміків продуктів з високим вмістом клітковини, корисних для кишечника.

Ячмінь (проростки, борошно, каша)

Це зерно — чудовий спосіб отримати більше клітковини.

Морква

Ще один надійний засіб для збільшення споживання клітковини.

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Овес

Улюблений основний продукт восени. Овес багатий клітковиною продукт, що допомагає вашому кишечнику.

Горох

Одна чашка гороху містить 7 г клітковини. Горох також може знизити рівень поганого холестерину.

Псиліум

Псиліум (ground psyllium husk) - це порошок з лушпиння сім'ї індійського подорожника. Дієтологи кажуть, що він поліпшує моторику кишківника та є найкращою добавкою для схуднення.

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