6 найкращих продуктів для поліпшення здоров’я кишківника та запобігання цукровому діабету

Звички харчування, яких слід уникати, якщо ви не хочете діабету.
Нові дослідження показують, що мікробіоми відіграють певну роль у запобіганні діабету і що деякі пацієнти звертаються до інших методів, крім інсуліну, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.
Продукти з високим вмістом клітковини
Їжа з високим вмістом розчинної клітковини — чудовий вибір для здоров’я кишечника. Вона допомагає покращити три важливі аспекти здоров’я кишечника: регулярність, уповільнення всмоктування цукру (що призводить до зниження рівня цукру в крові після їжі) і харчування Akkermansia muciniphilia, що є ключовим штамом мікробіому кишечника.
Яблука
Яблука опинилися на першому місці в списку цих біохіміків продуктів з високим вмістом клітковини, корисних для кишечника.
Ячмінь (проростки, борошно, каша)
Це зерно — чудовий спосіб отримати більше клітковини.
Морква
Ще один надійний засіб для збільшення споживання клітковини.
Овес
Улюблений основний продукт восени. Овес багатий клітковиною продукт, що допомагає вашому кишечнику.
Горох
Одна чашка гороху містить 7 г клітковини. Горох також може знизити рівень поганого холестерину.
Псиліум
Псиліум (ground psyllium husk) - це порошок з лушпиння сім'ї індійського подорожника. Дієтологи кажуть, що він поліпшує моторику кишківника та є найкращою добавкою для схуднення.
Читайте також: Гіпертонія (АГ): що це таке, причини, симптоми і як її лікувати