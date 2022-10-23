6 найкращих ранкових харчових звичок для зниження рівня цукру в крові: дієтологи радять

Зздорові ранкові звички дозволять нормалізувати рівень цукру в крові та підтримувати його впродовж дня.

Те, як ви починаєте свій день, може впливати на рівень цукру в крові. Виробивши вранці кілька простих здорових звичок, рівень цукру можна нормалізувати та підтримувати протягом усього дня.

Хоча ми часто вважаємо дієту першим винуватцем високого рівня цукру в крові, це не зовсім так. На рівень цукру в крові впливають наші звички, і вони відбуваються з моменту пробудження до засипання ввечері та протягом ночі.

Харчування і рівень цукру в крові

Звички, пов’язані з іншими факторами способу життя, такими як фізичні вправи, стрес, гідратація та сон, також відіграють вирішальну роль у зниженні рівня цукру в крові. Давайте розглянемо найкращі ранкові звички для покращення рівня цукру в крові, на думку дієтологів та експертів з діабету.

Пийте воду

Іноді нам доводиться повертатися до основ, і немає нічого більш простого, ніж насичення організму водою та підтримка водно-сольового балансу. Вживання достатньої кількості води допомагає знизити рівень цукру, розбавляючи його у крові. Насправді високий рівень цукру в крові та зневоднення пов'язано.

Американський дієтолог Джастін Чан, пояснює, що питна вода може запобігти концентрації цукру у крові, що знижує його рівень.

"Якщо ви п’єте багато води, ви можете контролювати і навіть зменшити споживання підсолоджених напоїв", - сказав він.

Снідайте

Їжа може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Багато з нас помічають: чим довше ми не їмо, тим більше зростає рівень цукру в крові - ми відчуваємо слабкість, іноді, запаморочення. Цей процес відомий як глюконеогенез, або утворення цукру в крові, який зберігається в печінці для підтримки рівня енергії без їжі.

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"Довгий період без їжі діє як стрес на організм, спричиняючи підвищення рівня цукру в крові. Коли ми прокидаємося вранці, рівень глюкози в крові може бути підвищеним, а збалансований сніданок допоможе стабілізувати цей стан", - каже дієтолог.

Під час сніданку ви забезпечуєте збалансований рівень цукру в крові на цілий день.

Крім того, додавання продуктів-джерел клітковини та білка зменшує ймовірність різкого підвищення глюкози після їжі, оскільки травлення сповільнюється з додатковим харчуванням.

Додайте білок

Доведено, що страви з високим вмістом білка стабілізують рівень цукру в крові. Білок перетравлюється довго, і рівень глюкози не скаче.

Сніданок з високим вмістом білка створює повільний рівномірний приплив енергії, що має тривалий ефект протягом усього дня.

Їжа, багата білком, наприклад яйця із цільнозерновими тостами, допомагає організму зменшити стрибок глюкози.

Прогуляйтеся після сніданку

Активність, особливо вранці, залучає наші м’язи та сприяє нормалізації стану. М’язи використовують глюкозу для отримання енергії, а під час тренування ми активно використовуємо цукор.

Дослідження показують, що навіть двохвилинна прогулянка після їжі значно знижує рівень цукру в крові.

Обережніше з кофеїном

Чи знаєте ви, що кава може підвищити рівень цукру в крові через вміст кофеїну? Кофеїн підсилює гормони стресу, які допомагають створити відчуття бадьорості, пробудження, яке ми асоціюємо з нашим ранковим напоєм. Однак він також активує каскад подій, які підвищують рівень цукру в крові.

Навіть якщо ви п’єте каву без цукру, ви все одно можете відчути цей ефект. Щоб пом’якшити вплив кофеїну на організм, обов’язково пийте воду, їжте збалансований сніданок і не перевищуйте добову норму кофеїну в 400 мг.

Менше хвилювання

Низький рівень стресу впливає на ваш стан взагалі. Замість того, щоб перевіряти електронну пошту вранці, подумайте про розслаблюючу діяльність, яка може заспокоїти ваш розум і підготувати вас до дня.

"Уважне харчування" змінює вашу харчову поведінку та зменшує стрес під час прийому їжі, що може допомогти вам контролювати рівень цукру в крові. Щоб краще контролювати його вранці та протягом дня, дотримуйтесь цих простих корисних порад.

Нагадаємо, що у Києві проводять тренінги з домедичної допомоги.

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