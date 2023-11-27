6 найкращих способів відновитися після переїдання

Як розпочати терапевтичний ранок після застілля, щоб швидко повернутися у форму.

Існують способи, які допоможуть повернутися у форму і навіть схуднути після ситнної вечері. Щоб дізнатися, як це зробити, ми звернулися за порадою до дієтолога.

Ознайомтеся з 6 рекомендаціями, які допоможуть вам почуватися краще після переїдання.

Зранку вам знадбиться клітковина

"Після переїдання організму потрібна нерозчинна клітковина. Вона допоможе уникнути закрепів", — пояснила американська дієтологиня Емі Гудсон,

Більше клітковини і води — так ваше травлення нормалізується, зменшиться здуття живота, а також ви скинете пару зайвих кілограмів.

Розпочніть ранок з тарілки вівсяної каші або цільнозернових тостів з авокадо.

Більше овочів

За словами лікарки, споживання багатих на антиоксиданти овочів та зелені допоможе організму відновитися.

"Клітковина, що міститься в зелені, допомагає позбуватися шлаків та токсинів з товстої кишки", — кажуть фахівці.

А антиоксиданти в зелених овочах протидіють певній шкоді, спричиненій надмірним споживанням солодких страв та жирних продуктів.

Почніть наступний ранок зі збалансованого сніданку

Наступного дня після переїдання приготуйте сніданок, який міститиме багато білків та клітковини, щоб підвищити рівень цукру в крові.

Яйця та вівсяні пластівці або цільнозернові тости з грецьким йогуртом — чудові варіанти.

Не доїдайте салати після застілля

Деякі після святкової трапези не можуть без того, щоб не доїсти те,що залишилося після святкування. Однак дієтологи радять зробити паузу.

Вживайте цілісні продукти з високим вмістом клітковини та білка.

Уникайте алкоголю

Контролюйте споживання алкоголю як під час святкування, так і після. Він додає калорій і змусить вас почуватися "роздутим" та млявим наступного дня.

Вийдіть на прогулянку після вечері

Одна з найкращих речей, які ви можете зробити для себе, щоб забезпечити миттєве полегшення після переїдання, — це піти на прогулянку.

"Прогулянка допоможе очистити ваш розум та збільшить приплив крові до мозку", — каже лікарка. А ще під час руху ви спалите кілька зайвих калорій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станеться, якщо кожного дня їсти груші? Читайте результати дослідження. Вчені показали приголомшливі результати.

Читайте також: