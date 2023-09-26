7 переваг щоденного вживання йогурту — дієтологи пояснили користь продукту

Що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте йогурт щодня

Йогурт називають надзвичайно універсальним продуктом — він може стати основою сніданку, повноцінним перекусом чи десертом. Незалежно від того, який вид йогурту ви віддаєте перевагу, ви, ймовірно, вже добре знаєте, що ця їжа має багато переваг для здоров’я.

Багатий поживними речовинами, такими як білок, кальцій і пробіотики, йогурт давно асоціюється у нас із користю.

Доведено, що часте вживання йогурту покращує фактори ризику серцево-судинних захворювань, знижує ризик діабету та покращує імунну функцію, — каже американський лікар Брук Глейзер.

І це ще не все!

Якщо ви любите йогурт або лише намагаєтеся, читайте далі, щоб дізнатися більше про потенційні переваги та побічні ефекти вживання цього продукту щодня.

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Ви отримуєте необхідний білок

Йогурт, особливо грецький, може бути чудовим джерелом білка з низьким вмістом цукру та жиру. Наприклад, у 15о г знежиреного грецького йогурту міститься 14 грамів білка.

Саме білок дозволяє вам залишатися якомога довше ситими.

Сприяє нормалізації артеріального тиску

Дослідження показують, що йогурт корисний для серця і може допомогти знизити артеріальний тиск.

Дослідження 2018 року, що було опубліковано в Journal of Hypertension, показало: збільшення споживання молочних продуктів, особливо йогурту, пов’язане з меншою кількістю випадків високого кров’яного тиску серед дорослих.

Рівень "поганого" холестерину може знизитися

Окрім того, що йогурт здатний знизити артеріальний тиск, він також може допомогти вашому серцю, потенційно допомагаючи контролювати рівень холестерину в крові. Одне дослідження, опубліковане в Journal of Dairy Sciences, розглядало вплив пробіотичного йогурту на учасників з діабетом 2 типу. Виявилося, що щоденне споживання цього продукту вплинуло на зниження рівня ЛПНЩ і загального холестерину.

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Ви збільшуєте споживання кальцію

Кальцій, який необхідний для функцій, пов’язаних із вашими м’язами, нервами, кровоносними судинами та кістками, також міститься у йогурті. А саме харчовий кальцій дуже важливий для наших кісток.

Ваш травний тракт отримає додаткову допомогу

Хоча слово "бактерії" може автоматично викликати негативні асоціації, є "хороші" бактерії, які необхідні для того, щоб ваш травний тракт функціонував належним чином. Один із способів підвищити рівень цих корисних бактерій — споживання пробіотиків: живих мікроорганізмів, які містяться в певних продуктах харчування.

Підтримка здорового мікробіому кишечника, який є набором мікроорганізмів, включаючи бактерії, дріжджі та віруси, що живуть у вашому товстому кишечнику, сприяє регулярній роботі кишечника, зменшує здуття живота та загальний дискомфорт у ШКТ, а також пом’якшує симптоми, пов’язані з хворобою Крона, виразковим колітом та СРК.

На жаль, не всі йогурти створені однаковими щодо пробіотиків.

"Більшість йогуртів піддаються пастеризації після бродіння, і цей процес пастеризації руйнує крихкі пробіотики, вирощені під час бродіння, внаслідок чого ви втрачаєте будь-які переваги, які вони колись могли запропонувати", — каже фахівець.

З цієї причини він рекомендує вибирати йогурт із етикеткою, яка вказує, що він містить живі та активні культури.

Ваша імунна система отримає певну підтримку

Здоровий кишечник відіграє ключову роль у захисті від хвороб.

"Наш мікробіом, як вишибала, який вирішує, кому зайти в нічний клуб, запобігає проникненню небезпечних бактерій всередину нашого тіла, тим самим сприяючи імунній роботі", — каже лікар.

Оскільки йогурт містить пробіотики, які створюють здоровий кишечник, а кишечник регулює імунну функцію, вживання йогурту може покращити імунітет.

Пробіотики також стимулюють синтез природних антитіл та імунних клітин, таких як лімфоцити та Т-клітини-кілери, які можуть атакувати віруси та токсини.

Психічне здоров'я може покращитися

Пробіотики позитивно впливають не тільки на ваше фізичне, але й на психічне здоров’я.

Все більше досліджень доводять, що зв’язок між кишечником і мозком точно існує. Деякі з них виявили, що пробіотики покращують настрій і пам’ять. Хоча ви, швидше за все, не помітите цих ефектів після однієї порції йогурту, якщо ви їсте його регулярно, з часом це точно допоможе.

Нагадаємо також про продукти, які їсти після отруєння, а що не варто.

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