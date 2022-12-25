7 корисних зимових фруктів, яких варто наїстися, поки вони не зникли

Зимові продукти мають найкращий смак у сезон, а деякі фрукти, наприклад хурма, можуть бути доступні лише кілька місяців на рік.

Вживання цих фруктів допоможе підтримати імунну систему, збільшити споживання клітковини та "зарядити" організм антиоксидантами, які борються з сезонними хворобами.

Ось 7 корисних зимових фруктів, якими можна насолоджуватися, поки зима не закінчилася.

Хурма

Цей фрукт походить з Китаю, але зараз його вирощують у багатьох країнах світу, навіть у США збирають врожаї щозими.

Один плод хурми (без шкірки) містить лише 31 калорію та 18% вашої добової норми вітаміну С, що робить його найкращим зимовим суперпродуктом. Якщо ви надкусите незрілу хурму, відчуєте неприємний гіркуватий присмак, але в стиглому вигляді вона солодка і майже желеподібна.

Фото: ТСН.ua

Груші

Груші сортів Анжу та Бартлетт — найпоширеніші фрукти, які можна споживати цілий рік. Однак кілька сортів груш доступні лише в сезон з жовтня по лютий.

Також читайте Мандарини до святкового столу: які вітаміни ми отримуємо зі свіжих цитрусових

Груші чудово підходять для здоров’я серця та кишечника, адже одна груша середнього розміру містить 5,5 грамів клітковини. Дієтологи рекомендують таку пропорцію: 14 грамів клітковини на кожні 1000 з’їдених калорій. Груші містять 20% рекомендованої кількості клітковини в 2000-калорійній дієті.

Грейпфрути

Цей солодкуватий з гірчинкою, соковитий фрукт стає найбільш популярним з осені до ранньої весни. Хоча багато людей люблять ці фрукти в сирому вигляді (іноді з ложкою цукру зверху), ви можете смажити грейпфрут на грилі, додавати в салати та десерти.

Один середній грейпфрут містить 98% добової норми вітаміну С і 79% добової норми вітаміну А. Незважаючи на те, що цей зимовий фрукт дуже поживний, остерігайтеся побічних ефектів грейпфрута та його соку, якщо ви приймаєте ліки, що розріджують кров.

Журавлина

Журавлина недарма популярна взимку не лише у вигляді соусів та декоративних елементів до різдвяного столу. Її сезон триває з жовтня по грудень, що робить її ідеальною ягодою для свят.

Журавлина допомагає запобігти інфекціям сечовивідних шляхів (ІСП). Кілька клінічних досліджень виявили, що вживання журавлинного соку призводить до зниження частоти ІСШ серед дорослих жінок, які часто страждають на інфекції сечовивідних шляхів.

Фото: УНІАН

Апельсини

Ніщо не зрівняється зі свіжим солодким смаком апельсинів у зимові місяці, коли їхній сезон на піку. Апельсини, клементини та мандарини є найсолодшими цитрусивими і зазвичай популярні взимку.

Апельсини забезпечують понад 100% щоденної потреби у вітаміні С, але не лише його. Флавоноїд гесперидин, що міститься в апельсинах, знижує артеріальний тиск і має протизапальну дію. Дослідження, проведене в European Journal of Nutrition у липні 2020 року, показало, що вживання двох чашок апельсинового соку щодня протягом 12 тижнів знижувало систолічний артеріальний тиск у людей з гіпертонією.

Ківі

Цей зелений плід повний поживних речовин, таких як вітамін С, клітковина та вітамін К. Сезон ківі триває з осені до ранньої весни. За складом вітаміну С ківі перевершує апельсин і лимон. В ківі втричі більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Лише два невеликих плоди містять 287% вашої добової норми.

Також читайте Як почистити гранат: лайфгак від Андрія Величка

Гранати

Основний сезон гранатів триває з жовтня по січень, що робить їх популярними зимовими фруктами. Гранат насичений антиоксидантами.

Дослідники виявили, що антиоксидантний потенціал гранатового соку вищий, ніж у червоного вина чи зеленого чаю, двох напоїв, які цінують за їхній потужний антиоксидантний вміст.

Одне невелике клінічне дослідження показало, що щоденне вживання концентрованого гранатового соку протягом восьми тижнів значно знизило рівень загального холестерину та холестерину ЛПНЩ у людей з діабетом другого типу та високим рівнем холестерину.

Додамо, якщо розумно підходити до вживання фруктів, можна отримати багато корисного.

Читайте також: