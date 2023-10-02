7 найкращих продуктів, багатих на антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі

Ми не безсилі в боротьбі із запаленням.

Хронічне запалення — фізичний процес, що лежить в основі всіляких небажаних проблем зі здоров’ям, як-то проблеми із суглобами чи аутоімунні захворювання, такі як виразковий коліт. Навіть серцеві захворювання та проблеми з психічним здоров’ям пов’язані з високим рівнем системного запалення. Стрес, забруднення навколишнього середовища, неправильне харчування, недосипання та багато інших фактів сучасного життя призводять до стабільно підвищеного рівня внутрішнього збудження. На щастя, вживання продуктів, багатих антиоксидантами, може допомогти.

Дослідження показують, що деякі харчові сполуки здатні очищати клітини від шкідливих вільних радикалів, тобто високоактивних, нестабільних атомів, які викликають запалення.

Один із способів розпізнати продукти, багаті антиоксидантами, — шукати яскраві кольори, наприклад, у темно-червоних помідорів, темно-фіолетового винограду або смарагдового відтінку листової зелені. Деякі дослідження показують: чим насиченіший колір, тим більше антиоксидантів містять ці природні продукти. Ви можете почати з цього або скористатися списком із 7 найкращих продуктів, багатих антиоксидантами, для боротьби із запаленням.

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Чорниці

Усі ягоди багаті антиоксидантами, тож ви не помилитесь із полуницею, малиною, ожиною та іншими, але чорниця є особливо чудовим вибором для усунення запалення. Сполуки антоціанів, які надають їм характерний фіолетово-синій колір, пов’язують із запобіганням хронічних проблем зі здоров’ям, таких як серцево-судинні захворювання, рак і діабет.

Деякі дослідження показують, що особливо корисна дика чорниця.

Помідори

Наріжте їх скибочками, приправте або пасеруйте — незалежно від того, як ви готуєте томати, вони містять багато антиоксидантів. Ці червоні плоди багаті кількома сполуками, які борються з вільними радикалами, включаючи лікопін, вітамін С, бета-каротин і численні флавоноїди.

Сила лікопіну в томатах була вивчена як потенційний протираковий засіб. Огляд досліджень 2022 року підтвердив, що більшість фахівців, які вивчали лікопін і рак, розповіли про позитивні результати. Особливо піддався профілактиці рак передміхурової залози.

Зелений чай

Зелений чай є чудовим джерелом антиоксидантів. Незалежно від того, п'єте ви його з льодом або гарячим, ви отримаєте неймовірну користь для здоров’я. Антиоксиданти, які називаються катехінами в зеленому чаї, мають протиракові та протизапальні властивості.

Апельсини

Цитрусові багаті вітаміном С. Можливо, а цей вітамін є потужним антиоксидантом, який може зіграти певну роль у зниженні ризику серцево-судинних захворювань, інсульту, судинної дисфункції, інсульту та деяких видів раку.

Шпинат

Шпинат добре відомий своїми поживними речовинами, такими як залізо та вітамін К, а ще різними антиоксидантами, включно із кемпферолом, кверцетином, лютеїном і зеаксантином. Лютеїн і зеаксантин пов’язують із покращенням зору та здоров’я очей, кемпферол може сприяти профілактиці раку, а кверцетин підтримує здоров’я серця.

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Кава

Ваш ранковий напій є ще одним потужним джерелом антиоксидантів. Його здатність боротися із запаленням пов’язана з хлорогеновою, кавовою, феруловою та n-кумариновою кислотами. Дослідження показало, що ці антиоксиданти містяться саме в каві. А у зеленому чаї та червоному вині їх значно менше.

Тим не менш, не всі боби однаково здатні придушувати запалення. Те саме дослідження показало, що зерна робусти містять найбільше антиоксидантів — майже вдвічі більше, ніж зерна арабіки. Якщо антиоксиданти – це те, що ви хотіли б мати у своїй каві, перевірте етикетку на упаковці кавових зерен, щоб переконатися, що ви купуєте цей сорт.

Чорний шоколад

Темний шоколад містить велику кількість антиоксидантів, зокрема флавоноїдів. Ці речовини можуть зіграти певну роль у здоров’ї серця та профілактиці раку.

Чим темніший шоколад (наприклад, чим вищий вміст какао), тим більше антиоксидантів він, імовірно, містить. Шукайте шоколад із 70% какао та вище.

Нагадаємо, постійні стреси, порушення гігієни, поганий сон, зміна харчування часто призводять до запальних процесів, загострення хронічних інфекцій, дискомфорту з боку піхви та сечовипускання.

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