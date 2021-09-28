7 найкращих продуктів для боротьби із запаленням в організмі

Експерти кажуть, що ці корисні продукти допомагають боротися із запаленням в організмі.

Здуття живота, висипання на шкірі — все це свідчить про запалення в організмі. Симптоми можуть бути випадковими, проявлятися час від часу, або постійними — хронічними.

Запалення називають потужним фактором старіння.

Терапевт, дієтолог Меліна Б. Ямполіс каже, що будь-яке запалення в організмі може якщо не викликати проблему, то точно погіршити її.

"ХОЗЛ (хронічна обструктивна хвороба легень), коліт, панкреатит, запальне захворювання кишечника і простатит виникають унаслідок запущеного запалення", — говорить лікар.

Один з найефективніших способів боротьби із запаленням — це дієта.

Продукти, які допоможуть травній системі і зроблять нас менш сприйнятливими до запалень, надали експерти.

Однак зазначимо, що це не замінює консультацію лікаря, якщо вас турбують такі симптоми запального процесу в організмі, як:

постійна втома, навіть вранці;

біль в суглобах;

підвищена температура — 37,2-37,5 ° С

Аналізи, які потрібно зробити при перерахованих вище симптомах

Клінічний аналіз крові (при запаленні збільшується швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), збільшується кількість лейкоцитів і лімфоцитів, знижується рівень нейтрофілів);

біохімічний аналіз крові (при гострому запаленні організму підвищується наступний важливий показник — СРБ (С-реактивний білок). Доведено, що підвищений рівень СРБ безпосередньо пов'язаний з ризиком розвитку інфаркту в найближчому майбутньому. Крім того, високий СРБ є індикатором наявності пухлин, травм, діабету, хвороб шлунково-кишкового тракту, туберкульозу та інших небезпечних захворювань. Ідеальний рівень СРБ в організмі — нижче одиниці.

Ніколи не ігноруйте погане самопочуття і вчасно звертайтеся за медичною допомогою.

А щодо дієти, то американські лікарі рекомендують включати в раціон такі продукти — потужні суперпродукти, які допоможуть зменшити запалення в організмі

Ананас

За словами дієтологів, тропічний фрукт з високим вмістом бромелайну, має протизапальні, а також протиракові і антибактеріальними властивості. Клінічний директор Нью-Йоркського центру інноваційної медицини говорить, що бромелайн також відмінно підходить для травлення, тому, якщо ви часто відчуваєте метеоризм, ананасовий сік допоможе полегшити гази, здуття живота або запор.

Їжте ананас свіжим - при нагріванні бромелайн руйнується, і протизапальні властивості продукту також.

Ягоди

Чорниця, полуниця, ожина, малина багаті антиоксидантами. У них є і протизапальні сполуки, включаючи флавоноїди, такі як кверцетин, антоцианин, вітамін С та інші. За словами дієтологів, ці фітонутрієнти борються із запаленням, окислювальним стресом і навіть потенційно знижують ризик розвитку таких станів, як рак, втрата пам'яті і хвороби серця.

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Ягоди також допомагають підтримувати здоров'я кишечника і здоровий баланс кишкової флори. Вони можуть захистити від пошкодження товстої кишки і обмежити симптоми, пов'язані із запальними захворюваннями, що виникають через погану функцію кишечника.

Куркума

Куркума, точніше куркумін, бореться з симптомами запалення.

"Мелена куркума — це звичайна спеція, яку додають до багатьох страв і часто поєднують з чорним перцем або паприкою для максимального засвоєння", — говорить функціональний дієтолог Ріса Грукс, CN.

Цю потужну спецію також можна вживати у вигляді добавок, і вона дуже ефективно знижує системне запалення.

Селера

Селера багата розчинною і нерозчинною клітковиною і мінералами, що необхідні для зниження рівня запалення в організмі, що також допомагає нейтралізувати кислоти і токсини, які в першу чергу викликають запалення, за словами відомого дієтолога Деріла Джоффрі.

Сік селери зміцнить організм, борючись із запаленнями завдяки присутності поліацетилену — з'єднанню, яке не лише допомагає виводити токсини і нормалізує кислотність, але допомагає при запальних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, остеоартрит, астма і бронхіт.

Брюссельська капуста, зелень

Шпинат, брюссельська капуста, брокколі, швейцарський мангольд, листова зелень — всі вони містять вітаміни A, C, E і K — потужні антиоксиданти, які зменшують запалення.

Жирна риба

Додайте пару порцій жирної риби на тиждень в свій раціон. Лосось, сардини і скумбрія є джерелами жирних кислот омега-3, які дуже ефективні щодо зменшення запалення, особливо пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями.

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Доведено, що незамінні жирні кислоти DHA і EPA знижують рівень холестерину і тригліцеридів і покращують здоров'я серця. Крім того, є переваги для здоров'я мозку, когнітивних здібностей. Жирна риба — це якісний риб'ячий жир.

Ріпа

У ріпі — високий вміст флавоноїдів, летючих речовин, глюкозинолатів і ізотіоціанатів, близько 30 різних фенольних сполук. Все це протизапальні засоби.

Такі сполуки допомагають придушити запальні простагландини і прозапальні цитокіни, тим самим зменшуючи запалення в організмі.

Ріпа не тільки володіє протизапальними властивостями, а й багата антиоксидантами, які допомагають захистити від раку, діабету, захворювань печінки, метаболічного синдрому та атеросклерозу.

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