7 найкращих продуктів для вашого оргазму — фахівці надали результати досліджень

Ключі від насолоди можуть бути у вашій коморі.

Факт: ваші оргазми можуть бути сильнішими та тривалішими, ніж зараз.

Ось сім поширених продуктів для покращення сексу, які можуть вивести вас і вашого партнера на абсолютно новий рівень.

Перелік складено за результатами досліджень та порадами лікарів.

Яйця

Яйця – не просто повноцінний білок, вони підвищують шанси отримати приголомшливий оргазм. По-перше, білок дійсно дає вам тривалу енергію. По-друге, яйця містять природну хімічну речовину під назвою холін, яка викликає вироблення оксиду азоту (NO), посилюючи приплив крові до пеніса та клітора. Ба більше, холін є попередником ацетилхоліну, нейромедіатора, який контролює сексуальну поведінку через свою активність у мозку. Вищий рівень такої біологічно активної хімічної речовини як AcH асоціюється з більш інтенсивним сексуальним життям та тривалими оргазмами.

Нагадаємо, що за допомогою AcH здійснюється передавання електричного імпульсу з нервової клітини через синаптичний простір. AcH, чи естер оцтової кислоти та холіну — це нейромедіатор як у периферичній, так і у центральній нервовій системі багатьох живих організмів, включаючи людину.

І якщо всього цього недостатньо, висока концентрація вітамінів B5 і B6 в яйцях допомагає збалансувати рівень гормонів і боротися зі стресом. Оргазми самі по собі знімають стрес, тому, додавши яйця до свого раціону (краще два на день), ви можете запустити цикл позитивного зворотного зв’язку, який допоможе вам підготуватися до чудового сексу.

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Перець чілі

Цей продукт називають найкращим для оргазму і лібідо. Чим гарячіший, тим краще. Гострий перець прискорює метаболізм і стимулює вироблення ендорфінів. Це забезпечує приплив крові до всіх важливих областей. Тож кращий секс і більш незабутній фінал забезпечено.

Лише руки помийте після їжі.

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Здорові жири

Споживання більшої кількості здорових жирів може творити чудеса для вашого лібідо: вони мають вирішальне значення для підтримки рівня статевих гормонів на належному рівні. Перекушуйте волоськими горіхами та мигдалем і готуйте на рослинній та горіховій олії холодного віджиму — там зберігається більше поживних речовин, ніж у термічно обробленій.

Олія холодного віджиму також містить вітамін Е, який необхідний для балансування ваших гормонів.

Холестерин має погану репутацію, але насправді він є основою для всіх статевих гормонів. Вживання лосося, ягід, яєць і чорного шоколаду підвищить рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ).

Щодо ягід, дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що дорослі, які їли 200-250 г ягід раз на день протягом восьми тижнів, спостерігали підвищення рівня ЛПВЩ на 20%!

Шпинат

Чи є завершення списку корисних властивостей шпинату? Ні! Він багатий поживними речовинами, які можуть підняти оргазм на запаморочливу висоту.

Дієтологиня Айшварія Раджан каже, що шпинат "багатий на марганець, який сприяє виробленню жіночого гормону естрогену. Дефіцит магнію також впливає на рівень фертильності жінки". Шпинат також багатий цинком, який допомагає стримувати вироблення гіпофізарного гормону пролактину. При високих рівнях пролактин може викликати сексуальну дисфункцію.

Цинк також міститься в нежирному червоному м’ясі, темному м’ясі птиці, коричневому рисі, цільнозерновому хлібі, морепродуктах і розсипчастих сирах.

Мед

Дослідження показали, що бор, мінерал, який міститься в меді, може підвищити рівень тестостерону в крові, гормону, відповідального за стимулювання статевого потягу та оргазму як у чоловіків, так і у жінок.

Ба більше, бор допомагає організму метаболізувати та використовувати естроген.

Використовуйте мед, щоб підсолодити женьшеневий чай, який містить високу концентрацію гінзенозиду. Деякі клінічні дослідження показали, що гінзенозид допомагає покращити ерекцію та збільшити виробництво та якість сперми.

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Устриці

Це може здатися кліше, але наука припускає, що устриці заслуговують на свою репутацію продукту, що покращує сексуальність. Молюски містять мінерали, які є важливими компонентами статевих гормонів, а також життєво важливими для оптимальної роботи мозку та нервової системи. Зокрема, устриці є багатим джерелом цинку, що допомагає живити передміхурову залозу та підвищує вироблення тестостерону.

Чорний шоколад

Дослідження показали, що жінки, які щодня їдять шоколад, ведуть більш насичене сексуальне життя. За словами ендокринолога Панкаджа Аггарвала, шоколад містить хімічну речовину під назвою фенетиламін, яка викликає відчуття розслаблення та задоволення. Він також вивільняє серотонін, який підвищує настрій, зменшує стрес, стимулює фізичний контакт і знижує гальмування.

Але є ще дещо: какао підвищує рівень серотоніну, що може знизити рівень стресу, посилити бажання та полегшити досягнення оргазму, а какао посилює кровообіг.

Нагадаємо, раніше сексологиня Євгенія Остапова розповіла про способи покращення вагінального оргазму.

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