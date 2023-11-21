7 найкращих продуктів, які допоможуть вам заснути

Безсоння — поширена проблема у суспільстві. Кожний третій дорослий регулярно не висипається (нагадаємо, що норма сну — по 7-8 годин щоночі), щоб захистити своє здоров’я. Поганий сон спричиняє хронічні захворювання.

2015 року Американська академія медицини сну (AASM) і Товариство дослідження сну (SRS) опублікували спільну заяву, де зазначено, що дорослі, які регулярно сплять менше семи годин на добу, мають підвищений ризик таких проблем, як ожиріння, діабет, гіпертонія, і депресія.

Їжа для покращення метаболізму

Що робити дорослій людині, яку турбує безсоння? Окрім визначення ключових недоліків у звичках, які можна переглянути, те, як ви харчуєтесь, теж відіграє роль у покращенні сну. Найбільш переконливі докази вказують на те, що режим харчування, багатий на поживні речовини, доповнений фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та нежирними білками, ідеально підходить для режиму, але певні продукти додатково сприяють покращенню сну.

Ми зібрали 7 найкращих продуктів, які допоможуть вам позбутися безсоння. Читайте далі, щоб дізнатися більше.

Вишня

Мелатонін, гормон, який утворюється з серотоніну та пов’язаний із регуляцією циркадного ритму, природним чином міститься в невеликій кількості продуктів. Одним із таких продуктів є вишня. Дослідження, присвячене вивченню її впливу, показало, що вишневий сік покращує сон.

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Ківі

Ківі, або китайський агрус позитивно вплив на сон. В одному дослідженні учасники експерименту, які раніше скаржилися на порушення сну, виявили покращення після чотирьох тижнів регулярного вживання ківі.

Арахіс

Триптофан, амінокислота, яка діє як попередник нейромедіатора серотоніну, пов’язана з циклом сну та неспання. Триптофан міститься в таких продуктах, як арахіс, індичка, молоко та яйця. Тож ці продукти і арахіс, зокрема, найбільш корисні для сприяння гарному сну.

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Лосось

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, що містяться в морепродуктах, таких як лосось, зазвичай визнають за їх зв’язок зі здоров’ям серця та когнітивними функціями, однак ця поживна речовина також може відігравати певну роль у покращенні сну. Споживання жирної риби, як-от лосось позитивно впливає на регуляцію режиму.

Гриби

Небагато продуктів природно містять вітамін D, але в грибах - приблизно 46% добової норми (DV) вітаміну D на ½ чашки.

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Йогурт

Альфа-лактальбумін, білок, що міститься в сироватці молочних продуктів, таких як йогурт, може зменшити ранкову сонливість і підвищити пильність.

Гарбузове насіння

Продукти з високим вмістом магнію, такі як гарбузове насіння, можуть допомогти нам спати довше та відчувати себе більш відпочилими. Дослідження виявили зв’язок між низьким споживанням магнію та дуже коротким сном (менше п’яти годин на ніч), а також сонливістю вдень.

Нагадаємо, лише одна помилка призводить до появи глибоких зморшок. Якщо у вас є звичка спати на боці, це з часом призведе до застою лімфатичної рідини, що стає причиною появи глибоких зморшок у зоні носогубки.

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