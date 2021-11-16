7 найкращих способів зберегти здоров'я колін після 60 років

Поради експертів допоможуть вам зберегти коліна здоровими після 60 років.
Незалежно від того, чи отримали ви травму коліна чи просто відчуваєте регулярний дискомфорт у повсякденному житті, біль у коліні може гальмувати практично кожен його аспект.
Згідно з дослідженням, опублікованим у American Family Physician у 2018 році, приблизно 25% дорослих у США страждають від болю в колінах, причому поширеність цього стану різко зросла на 65% лише за останні 20 років.
Однак те, що зараз ви страждаєте від болю в коліні, не означає, що ви будете відчувати дискомфорт протягом усього життя.
Поради експертів допоможуть вам зберегти коліна здоровими після 60 років.
Зверніть увагу на те, як ви сидите
Один з найпростіших способів підтримувати здоров’я колін не вимагає навіть секундної фізичної вправи – все залежить від того, як ви сидите.
«Намагайтеся сидіти, не схрестивши ноги або сидячи на дивані, підклавши ногу під себе», — радить фізіотерапевт Сідні Хагге-Кок.
Завжди розігрівайтеся перед тренуванням ніг
Якщо ви пропускаєте розминку, ви можете надмірно зношувати коліна.
Знаходьте час для швидкої розминки, перш ніж займатися активними рухами. Розтяжка так само важлива, як і розминка. Виконувайте кілька вправ на розтяжку підколінного сухожилля, чотириголового м’яза, привідних м’язів.
Безпечно присідайте
Присідання відмінно підходять для нарощування м’язів, але неправильне їх виконання може швидко посилити біль у коліні.
Опускаючись у присідання, ви завжди повинні мати можливість дивитися вниз і бачити свої пальці ніг. Не дозволяйте вашим колінам йти занадто далеко вперед або в сторони Це має бути схоже на те, що ви сидите в кріслі.
Носіть правильне взуття
Спортивне взуття має підбирати консультант. Зверніться до нього.
Щодня виходьте прогулянку
Ходьба – це чудовий спосіб тримати вагу з невеликим навантаженням. Вона покращитm вашу кардіовитривалість та збереже суглоби здоровими. Мынымум 20-30 хвилин на день ви маэте гуляти.
Запишіться в басейн
Плавання допоможе зберегти коліна міцними. Вода забезпечує великий опір, проти якого доводиться працювати вашим підколінним сухожиллям, щоб рухатися. Воно освіжає, заспокоює, чудово підходить для вас як у фізичному, так і психологічному плані.
Зміцнюйте м'язи навколо коліна
Хоча ви можете зосередитися на тому, щоб уникнути болю в коліні, зосередити свою увагу на нарощуванні м’язів, які оточують ваше коліно, також важлибо, або позбутися болю.
Найкращий спосіб для людей старше 60 років підтримувати здоров’я колін – це тренувати всі м’язи, які підтримують суглоб. Тренуйте всі ділянки чотириголового м’яза, а також м’язи підколінного сухожилля та привідні м’язи.
Щоб отримати більше способів покращити здоров’я колін, уникайте цих помилок при ходьбі, які вбивають ваші коліна, кажуть експерти.
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