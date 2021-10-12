7 найкращих ягід, які допоможуть вам залишатися довше стрункими та здоровими

7 найкращих ягід, які допоможуть вам залишатися довше стрункими та здоровими

Наступного разу, коли вийдете на ринок, візьміть на замітку цей список.

Експерти сходяться на думці, що ці продукти, навіть низькокалорійні, задовольняють потреби організму в поживних речовинах

Клітковина, і вода наповнюють шлунок і змушують відчувати ситість.

Клітковина також сприяє уповільненню травлення і регулює апетит і рівень цукру в крові.

Тож, якщо вам цікава ідея їсти досхочу і не гладшати, вивчіть рейтинг ягід на основі вмісту клітковини та води.

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Вишні

Волокна на 100 г (12 штук): 2 г.

Вміст води: 82%

Загалом 87 калорій на чашку вишні - це корисне і смачне доповнення до будь-якої дієти. Вишня також є потужним джерелом калію. В одній чашці міститься 306 міліграмів потужного мінералу. Приблизно стільки є і в маленькому банані.

Вишню додавайте до салату з руколи або шпинату, козячим сиром, червоною цибулею та фісташками.

Полуниця

Клітковина на 100 г (0,6 склянки, нарізана): 2 г.

Вміст води: 91%

Не тільки надзвичайно насичує, але і є чудовим джерелом потужних природних хімічних речовин, званих поліфенолами, які, як було доведено, сприяють схудненню та зупиняють утворення жирових клітин. Дослідження також показують, що вживання яскраво-червоних фруктів може допомогти зняти стрес, знижуючи рівень гормону стресу кортизолу. Їжте їх свіжими, додайте до йогурту або вівсянки, поєднуйте з бананом.

Чорниця

Клітковини на 100 г (0,7 склянки): 2,4 г.

Вміст води: 84%

Чорниця багата водою. Тож це одна з найкращих ягід, що можна їсти досхочу. Ягоди також багаті на поліфенолами - хімічними сполуками, що запобігають утворенню жиру, і катехінами (речовина, що робить зелений чай жиророзчинником).

Банан

Клітковини на 100 г (дрібні плоди): 2,6 г.

Вміст води: 75%

Банани (ботанічно ягоди) містять воду та клітковину, а також калій, що запобігає набрякам та запорам. Мінерал також сприяє відновленню м’язів після тренування.

Журавлина

Клітковини на 100 г (1 склянка, ціла): 3,6 г.

Вміст води: 87,3%

Якщо не в цукрі, журавлина стане розумним доповненням до вашого раціону. Високий вміст клітковини та води втамовує голод та допоможе триматися у формі.

Ожина

Клітковини на 100 г (0,7 склянки): 5,3 г.

Вміст води: 88%

Ягоди, багаті на антиоксиданти, не тільки допомагають уникнути хвороб, але й зберігають більше клітковини, ніж більшість інших фруктів. Не кажучи вже про те, що кожна чашка ожини містить половину денного вітаміну С, поживної речовини, яка може допомогти знизити рівень кортизолу, гормону, який викликає накопичення жиру в шлунку - останнє місце, де хтось хоче його побачити.

Додайте їх до вівсянки, салатів, змішайте з коктейлями або з’їжте просто, щоб отримати користь.

Малина

Клітковина на 100 г (0,8 склянки): 6,5 г.

Вміст води: 86%

Малина не тільки багата водою та клітковиною, але й відрізняється низьким вмістом калорій та цукру. Чашка освіжаючої ягоди містить всього 84 калорії та 5 г солодких продуктів, що робить цей фрукт надійним вибором для тих, хто дотримується дієти з низьким вмістом вуглеводів.

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