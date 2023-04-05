7 овочів, які зменшують запалення та сповільнюють старіння

Вони мають одні з найкращих протизапальних властивостей, які можуть зупинити ознаки старіння.

Сьогодні все більше людей страждають від хронічного запалення, що стається через ряд факторів, таких як аутоімунні захворювання, надмірне вживання алкоголю, стрес і куріння тощо З часом хронічне запалення може призвести до серйозних захворювань, серед яких фахівці називають артрит, хвороби серця, діабет, хвороба Альцгеймера і навіть певні види раку.

Цей тип хронічного запалення також тісно пов’язаний із процесом старіння. У звіті, опублікованому в Aging and Disease, сказано, що запалення, яке не лікують, зрештою може прискорити процес старіння та збільшити ризик захворювань, пов’язаних із віком. Таким чином, боротися із запаленням також означає сприяти уповільненню старіння.

Профілактика хронічного запалення в організмі

Що ми можемо зробити, аби зменшити ризик запалення в організмі? Дотримуватися здорової дієти, змінити малорухливий спосіб життя на більш активний, а також звернути увагу на овочі, що багаті на поживні речовини, та додати їх до свого раціону.

Американські дієтологи розповіли про овочі, що допоможуть зменшити запалення та уповільнити старіння. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, який перелік вони склали.

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Морква

Як в сирій. так і у вареній моркві міститься маса поживних речовин, деякі з яких допомагають боротися із запаленням.

"Морква насичена бета-каротином, каротиноїдом, який організм використовує для утворення вітаміну А, а вітамін А може підтримувати здоров’я кісток і шкіри, особливо з віком", — каже американська дієтологиня Лорен Манакер.

Вітамін А також має протизапальну дію.

Згідно з матеріалом у Journal of Functional Foods, морква може зменшити запалення та окислювальний стрес в організмі, що дозволить зміцнити імунну систему.

Солодкий перець

"У болгарському перці багато вітамінів С і А, які є природними антиоксидантами. У ньому також багато клітковини та води, що робить його зволожуючим овочем. Високий рівень антиоксидантів також робить його протизапальним, а це означає, що він може допомогти зменшити запалення в організмі", — каже дієтологиня Дана Елліс Ханнес.

Брокколі

Ще один надзвичайно насичений поживними речовинами овоч, тому додавайте побільше брокколі до страв, щоб уповільнити швидкість вікових захворювань, які пов’язані з хронічним запаленням.

Дослідження, опубліковане в Clinical Nutrition, показало, що паростки брокколі здатні зменшувати маркери запалення, такі як С-реактивні білки.

"Брокколі має високий вміст сульфурофанів, які є природними антиоксидантами, надзвичайно здоровими та протизапальними. Брокколі також містить багато кальцію, клітковини та достатню кількість води, що також сприяє протизапальним властивостям. Брокколі також містить багато білка рослинного походження", — каже Ханнес.

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Картопля

Люди неоднозначно ставляться до картоплі, оскільки вона багата на вуглеводи, але цей коренеплодний овоч містить корисні поживні речовини, які можуть уповільнити старіння.

"Картопля багата на клітковину, калій, вітамін С і здатна боротися з вільними радикалами. Біла картопля може знизити запалення, рівень холестерину та артеріальний тиск", — каже дієтологиня Вероніка Рауз.

Саме калій допомагає зменшити запалення та біль, особливо у тих, хто страждає на ревматоїдний артрит. Більш високий рівень харчових волокон також був пов’язаний зі зниженням запалення в організмі.

Листова зелень

Листова зелень є важливою складовою у лікуванні запалення.

"Шпинат, капуста, рукола, салат ромен і мангольд, є чудовим джерелом багатьох вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Зелень забезпечує організм вітамінами A, C, E і K, залізом, калієм і кальцієм, магнієм та клітковиною", – зазначає зареєстрована дієтологиня Менді Тайлер.

За даними Harvard Health, листова зелень вважається корисним протизапальним продуктом завдяки високому рівню антиоксидантів і поліфенолів.

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Часник

Часник складається з сірковмісних сполук, які забезпечують протизапальну дію. Справді, у звіті, опублікованому в Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, зроблено висновок, що ці сіркоорганічні сполуки можуть навіть бути корисними для зміцнення вашої імунної системи та запобігання розвитку деяких ракових пухлин.

Цибуля

По-перше, цибуля є хорошим джерелом калію, який, як ми вже згадували вище, допомагає зменшити запалення.

По-друге, цей овоч також багатий антиоксидантом під назвою кверцетин, що маєи корисні властивості для імунітету та зниження маркерів запалення. Його протизапальна дія може бути корисною для зменшення симптомів певних аутоімунних розладів.

Дізнавшись цю інформацію про найкращі овочі для лікування запалення та уповільнення старіння, ми сподіваємося, що ви знайдете кілька, які вам сподобаються, і зможете додавати їх до свого раціону якомога частіше.

Дієтологи також зробили перелік 5 найкращих фруктів для схуднення.

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