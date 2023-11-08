7 ознак того, що ви їсте занадто багато цукру: лікарі рекомендують звернути на це увагу

Медики кажуть, що варто звертати увагу на ці симтоми: це попереджувальні ознаки того, що ви споживаєте занадто багато доданого цукру.

Хто ж із нас не любить солоденьке – булочки, тістечка чи цукерки? Так, ласощі безумовно роблять наше життя набагато приємнішим і солодшим. І якщо їсти солодощі у помірній кількості, то від них лише задоволення. Та коли ми надмірно споживаємо цукор, то це призводить до потенційних ускладнень для здоров’я, пише eatthis.com.

Яка добова норма цукру для людини

«Варто пам’ятати, що не слід споживати багато цукру, намагайтеся обмежити себе в цьому. Американська кардіологічна асоціація рекомендує жінкам щоденно споживати цукру не більше 25 грамів – це 6 чайних ложок. А для чоловіків ця норма становить 37,5 грама або 9 чайних ложок. Варто читати етикетки на всіх продуктах, що містять цукор, щоб робити правильний та усвідомлений вибір», – зазначає дієтологиня Емі Гудсон.

Якщо упродовж тривалого часу вживати цукор у більших кількостях, ніж рекомендовано лікарями, це може призвести до серйозних ускладнень для здоров’я. Зокрема, дослідження показали, що можуть розвиватися серцево-судинні захворювання і діабет ІІ типу. Окрім того, цукор у великій кількості може спричинити запальні процеси у кишківнику. Тому, аби уникнути таких проблем зі здоров’ям, варто вносити зміни до свого раціону і відмовитися від великої кількості цукру.

Які ознаки того, що ви вживаєте багато цукру

Вам постійно хочеться солодкого. Якщо постійно хочеться ласощів і запити це все солодкою водою, то ви споживаєте велику кількість цукру. Така звичка може призвести до циклічної тяги через стрибки та падіння цукру в крові. Коливається рівень енергії. Якщо рівень цукру в крові починає стрибати, виникають енергетичні збої в організмі. Тоді ви почуваєтеся гіперактивними, то ваша енергія раптово кудись зникає. Це може бути пов’язане з тим, що ви їсте занадто багато цукру. Можуть виникати проблеми із зубами. Цукор – це основна причина захворювання ротової порожнини, руйнування зубів та появи карієсу. Дослідження Frontiers in Oral Health показали, що цукор винен в карієсі зубів, який розвивається, коли бактерії порожнини рота поглинають цукор і перероблюють його на кислоту, що послаблює зубну емаль. Зайва вага. Регулярне надмірне споживання цукру призводить до набирання зайвих кілограмів. Високий рівень цукру порушує належний обмін речовин і шкодить екосистемі організму. Здоровий кишківник регулює рівень глюкози в крові, а багато цукру провокує збої та перевантаження травної системи, тому вона не контролює цей баланс. Чим більше цукру ви їсте, тим більше організм просить його, що призводить до зайвої ваги. До того ж, доданий цукор не насичує організм, у ньому багато порожніх калорій і немає поживних речовин, тому за надмірного вживання солодощів можна набрати багато зайвої ваги, так і не наситивши організм. Відчувається хронічний біль. Надмірне вживання солодощів та солодких напоїв призводить до хронічного болю. Звіт, який опублікували лікарі у журналі клінічної медицини «Journal of Clinical Medicine», показав, що велика кількість жирів та цукру в організмі пацієнтів з остеоартритом призводить до посилення хронічного болю і його розвитку у здорових людей. Так відбувається, тому що цукор здатен викликати запалення в організмі людини. Ви постійно відчуваєте голод та незадоволення. Солодощі викликають відчуття голоду, оскільки після вживання солодкого організм почувається ситим досить недовго. Він швидко спалює цукор, бо йому потрібні реальні поживні речовини – білки, клітковина і вуглеводи. Тому відчуття голоду посилюється, тоді виникають нав’язливі та бездумні перекуси, що призводить до споживання ще більшої кількості цукру. В нашому організмі є лептин - це гормон, який регулює голод. Велика кількість спожитих солодощів здатна впливати на цей гормон, через що посилюється апетит і відчуття голоду. Виникають проблеми з тиском. Споживання великої кількості цукру провокує підвищення артеріального тиску. Дослідження, яке опублікував журнал «Nutrients» доводить, що у людей, яким 68-80 років, споживання цукру напряму пов’язане з підвищенням тиску. Якщо ви помітили стрибки тиску, значить є перевищення дози доданого цукру. Доданий цукор підвищує рівень сечової кислоти в організмі і пригнічує вироблення оксиду азоту (NO), який потрібен для еластичності судин. Коли в організмі знижується вміст NO, кров'яний тиск підвищується.

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