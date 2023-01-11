7 продуктів, які містять багато прихованої солі: багато хто з гіпертоніків про це не знає

Про продукти з прихованим надлишком солі, споживання яких може привести до проблем зі здоров'ям, читайте в матеріалі ТСН.ua

У середньому, люди вживають у 2-3 рази більше солі, ніж необхідно організму, що загрожує цілим спектром проблем зі здоров'ям.

ВООЗ рекомендують обмежити споживання солі до 5 г на добу. В результаті надмірного споживання солі може бути і підвищений тиск, розвиток серцево-судинних захворювань, каменеутворення тощо. Навіть помірне обмеження споживання солі може призвести до значного зниження артеріального тиску через чотири тижні.

Попри те, що багато людей намагаються контролювати вживання солі, додаючи лише невелику дрібку, проблема часто криється у тому, що багато продуктів, які ми щоденно споживаємо вже містять багато солі.

Які продукти є джерелом прихованої солі

Хліб та випічка. При виробництві хлібобулочних виробів сіль та натрій використовують для підвищення еластичності клейковини, тобто глютену. Завдяки цьому випічка зберігає форму. Також натрій використовується як розпушувач.

Добова норма солі містить вже у 300 г хліба та хлібобулочних виробів, причому, чим нижча якість пшениці, тим більше в ній міститься солі для розпушування.

Ковбаси, сало, бекон, м'ясна нарізка. У варених ковбасах та сосисках вміст солі - мінімум 2-2,5%, у копчених понад 3,5%, а у в'ялених делікатесах кількість натрію може досягати 8%. Продукти, які не проходять термічної обробки, містять у своєму складі зазвичай більше солі. При засолюванні, сала співвідношення сала та кухонної солі складає, як мінімум, 10 до 1.

Консерви. Будь-які консерви — м'ясні, рибні, овочева консервація містить надлишок солі..У 100 г рибних консервів, наприклад, міститься від до трьох г солі, у 100 г овочевої консервації – 400 мг натрію, у горошку – 360 мг тощо.

Соуси, маринади, кетчупи, приправи.

За рівнем вмісту солі та цукру, більшість соусів, приправ та спецій можна прирівняти до деяких сортів солоної риби. Крім власне солі, більшість їх містять підсилювач смаку - додатковий натрій у формі глутамату

Сири. Кількість солі в сирах залежить від його виду. До сирів найвищим вмістом солі відносяться "Пармезан", "Сулугуні", "Фета", бринза, "Чедер", "Рокфор" та інші сири з блакитною пліснявою. Не лише сири, навіть інші молочні продукти, в які здавалося не додають солі, містять її в достатній кількості.

Пластівці, мюслі, готові сніданки. Готові до споживання сніданки — ще одна група продуктів із прихованим надлишком натрію. Наприклад, 100 г кукурудзяних пластівців містить до 730 мг натрію, а одна порція вівсянки швидкого приготування — до 365 мг. А у 100 г фітнес-пластівців, які зазвичай вважаються корисними вміст солі може досягати 1,8 г.

Овочеві соки. Багато хто споживає овочеві соки, щоб поповнити організм вітамінами. Однак, якщо потрібно обмежити споживання солі, не будь-який сік буде корисним. Деякі соки дуже солоні, в першу чергу це стосується овочевих напоїв.

У чому шкода надлишку солі

Надлишок натрію є одним із ключових факторів ризику підвищення артеріального тиску та розвитку гіпертонії.

Сіль затримує рідину в організмі, збільшуючи об'єм крові та надаючи додаткове навантаження на органи кровообігу.

Через деякий час гіпертонія може спричинити пошкодження серця, нирок, мозку, органів зору, а відсутність його належного лікування призвести до розвитку серцевої та ниркової недостатності, сліпоти, інсульту та інфаркту.

Щоб знизити споживання кухонної солі:

замініть консервовані овочі на свіжі чи заморожені,

відмовтесь від м'ясних напівфабрикатів,

при приготуванні їжі замініть сіль на натуральні спеції,

готуйте соуси самостійно,

відмовтесь від пластівців і каш швидкого приготування, замініть їх на цільнозернові продукти, крупи.

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