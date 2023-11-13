7 “здорових” продуктів, від яких варто відмовитися

Інколи реклама може збити людину з пантелику, видаючи продукти з низьким вмістом поживних речовин за “здорову їжу”.

Термін “здорова їжа” використовується для позначення продуктів з хорошим профілем поживних речовин, тоді як “нездорова їжа” використовується для позначення продуктів з високим вмістом калорій, цукру і натрію та низьким профілем поживних речовин, які піддаються високій обробці.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Health News, аби дізнатися, від якої “здорової їжі” варто відмовитися.

Батончики-мюслі

Батончики-мюслі зазвичай виготовляються з вівса, горіхів, насіння та сухофруктів, які є корисними для здоров'я інгредієнтами. Однак більшість мюслі також містять значну кількість доданих цукрів у вигляді коричневого цукру, кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, концентратів фруктових соків, кленового сиропу, меду, патоки, нектару агави, цукрових спиртів і так далі.

Ви можете прочитати етикетку, щоб визначити джерело і кількість цукру, що міститься в батончику-мюслі.

Напої з нульовою калорійністю

Багато людей віддають перевагу напоям з нульовим вмістом калорій, таким як дієтична газована вода, енергетичні напої з нульовим вмістом калорій та кока-кола, щоб уникнути додаткових калорій. Однак калорійність — не єдиний визначальний фактор здорової їжі. “Нульові” напої, як правило, містять штучні підсолоджувачі та мало або зовсім не містять поживних речовин.

Знежирені продукти

Деякі знежирені продукти містять меншу кількість жиру, але більшу кількість цукру та натрію. Якщо ви купуєте продукти зі зниженим вмістом жиру чи без жиру, завжди перевіряйте етикетку на загальний вміст жиру, цукру і натрію.

Готові смузі

Готові смузі можуть здатися зручним і смачним способом споживання фруктів та овочів. Однак більшість готових смузі можуть містити більшу кількість доданого цукру, ніж свіжі фрукти та овочі.

М'ясні делікатеси

М'ясні делікатеси, такі як м'ясні нарізки та копченості, є зручним джерелом білка для бутербродів і салатів. Недоліком є те, що вони, як правило, містять багато натрію та консервантів і добавок для подовження терміну зберігання.

Фото: pixabay.com

Заморожені продукти

Багато заморожених продуктів піддаються високому ступеню обробки, особливо готові страви та закуски. Вони здебільшого містять високий рівень натрію, штучні добавки та шкідливі жири. Читаючи етикетки, ви можете знайти заморожені продукти з меншим вмістом натрію, транс-жирів та доданого цукру.

Фруктові та овочеві соки

Тільки напис “100% сік” вказує на те, що продукт виготовлений шляхом прямого віджиму фруктів або овочів. Будьте обережні з такими назвами, як “напій”, “пунш”, “нектар” або “коктейль”. Ці продукти зазвичай містять низький відсоток фруктового соку, а також цукор і підсолоджувачі.

Раніше ми писали, як нічні перекуси впливають на ваш організм та як обирати здорові нічні перекуси.

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