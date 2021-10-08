7 звичок харчування для схуднення: дієтологи розповіли, як дотриматися дієти і не зіскочити з неї

7 звичок харчування для схуднення: дієтологи розповіли, як дотриматися дієти і не зіскочити з неї

Схуднення може бути легким і без підрахунку калорій місяцями поспіль.

Складні дієтичні стратегії діють тимчасово, потім стають неактуальними для нас. Спочатку ми голодуємо, а потім зриваємось і виснажуємо себе почуттям провини.

Давайте трохи спростимо наш план схуднення, перейшовши на "чисту їжу".

Ці 7 звичок харчування допоможуть вам схуднути без виснаження організму.

Стратегія маленьких кроків

Для початку приберіть лише один прийом їжі зі свого щоденного раціону, наприклад, полуденок чи пізню вечерю.

Проведіть інвентаризацію всіх продуктів, які ви зазвичай їсте протягом тижня. Запишіть їх. Що виявилося зайвим?..

Замініть більшість з них більш корисними: печиво чи круасан - на яблуко чи банан, горнятко кави з молоком - на горнятко зеленого чаю, а тарілку пасти - на тарілку салату.

"Звикнути до дієтичної їжі - це питання вашого мислення", - кажуть дієтологи.

Вживайте їжу, як вона є

Вживайте необроблені продукти, що багаті на клітковину. Часто пийте воду. Це допоможе довше відчувати ситість і зменшить тягу до цукру.

Їжте багато овочів і фруктів, обирайте цільнозерновий хліб.

"Оброблені продукти створені для того, щоб змусити нас з'їдати більше", - кажуть дієтологи.

Купуйте продукти без упаковки

Уникайте щільно запакованих продуктів. І ви не лише допоможете зберегти природу, але й свій організм від зайвих консервантів та домішок.

Барвники, загусники, консерванти викликають алергію, симптомами якої є кропив'янка, напад астми, висип і роздратування шкіри. Список небезпечних Е-кодів продуктів харчування великий, але краще його вивчити, ніж хворіти.

"Ідея чистого харчування може допомогти зменшити кількість солі, цукру та жиру, що зазвичай додаються до надмірно оброблених продуктів", - говорить дієтолог, доктор технічних наук Кім Пірс.

Читайте етикетки на продуктах харчування і не їжте те, що неможливо вимовити.

"Зменшення кількості добавок допоможе зменшити вагу, оскільки ви будете споживати менше калорій", - каже Пірс.

Думайте про те, що додаєте до меню, а не виключаєте

Спробуйте цей хитромудрий фокус: зосередьтесь на тому, що ви додаєте, харчуючись здоровою їжею, а не на тому, чого позбавляєте себе, пропонує дієтологиня, представниця Академії харчування Грейс А. Дероча.

Наприклад, прибираючи цукерки, думайте не про те, що ви позбавляєте себе задоволення, а про солодкі, соковиті і свіжі кубики кавуна, якими ви їх заміняєте.

Пийте чисту воду

Чаю, кави, смузі, соків це теж стосується. Не додавайте до них вершки, молоко чи цукор.

На думку дослідників з Гарварду, вживання солодких газованих напоїв, солодкого чаю та інших висококалорійних напоїв не змусить вас відчувати себе такими ситими, як якщо б ви з'їли ідентичні за калоражем продукти.

Американські дієтологи рекомендують пити від двох до 2,8 літрів води на день. Міжнародні - скільки захочете. Головне пити. Воду.

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Готуйте самостійно

Взяти під контроль те, що з'їдаєте щодня буде легше, якщо самі це й приготуєте.

Також контролюйте вживання алкоголю із їжею. Він загострює відчуття та підвищує чутливість до запахів. Тож ви однозначно з'їсте більше. Пийте воду між бокалами вина.

Компанія - також важливий елемент для тих, хто прагне схуднути. За даними The American Journal of Clinical Nutrition, люди, які їли разом зі своїми приятелями, споживали на 48% більше їжі, ніж коли їли наодинці. Так, не дуже оптимістично, зате дієво.

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