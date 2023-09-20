76 літня Каролін Гартц має вигляд на 50, 30 років не їсть цукру, але не відмовилась від солодкого

Який має вигляд 76 літня Каролін Гартц, яка 30 років не їсть цукру

Каролін Гартц з Перт, Західна Австралія, є матір'ю трьох дітей. Вона стала популярною після того, як в 70 років опублікувала свої пляжні фотографії, які вразили користувачів Інтернету.

Сьогодні їй 76 років, і вона є прикладом того, який може мати вигляд жінка у віці.

Скажіть, будь ласка, чи можна вгадати її вік

Секрети молодості Керолін Хартц

Секрети молодості 76 літньої австралійки

Австралійка не їсть цукор впродовж 30 років, але не відмовилась від солодкого, ділиться своїми секретами молодості та краси: порадами щодо харчування, режиму дня і підтримки форми.

Чому Каролін відмовилась від солодкого і як вона без нього живе

До 40 років Каролін споживала багато солодкого. Вона завжди любила випічку, шоколад і десерти та сподівалася, що компенсує своє захоплення активним способом життя. Внаслідок фізичних навантажень, жінці дійсно вдавалося зберігати струнку фігуру, але лікарі все одно діагностували їй переддіабет, який був пов'язаний з надмірним вживанням солодощів.

Цей діагноз послужив для неї стимулом перегляду свого способу життя. Вона внесла зміни у свій раціон, відмовилась від цукру, завдяки чому її рівень цукру в крові стабілізувався і відтоді не підвищувався.

Хоча звичайний стандартний цукор зник з життя Каролін, від солодкого вона не відмовилась -- цукрозамінник ксиліт зайняв його місце. На його основі жінка постійно готує домашні солодощі для себе, онуків і дітей і кілька років тому видала написала книгу з власними рецептами.

Також у Каролін діагностували непереносність глютену, і вона була вимушена вигадувати різні рецепти не лише без цукру, а й без пшеничного борошна

Секрети ідеального перетравлення їжі Каролін Гартц

Королін рекомендує не квапитися і не є в розгніваному чи засмученому стані

Коли ми спішимо та їмо чи перебуваємо в стресовому стані, активується симпатична нервова система, яка активує м'язи, що може істотно утруднити нормальне травлення. А коли ми розслаблені під час їди, включається парасимпатична нервова система, що сприяє нормальному травленню.

Важливо контролювати якість та кількість їжі

Уважність, на думку Каролін під час їжі є визначальним чинником здоового харчування. Потрібно "насолоджуватися кожним шматочком", це допомагає швидко вгамувати голод.

Після їди рекомендується відпочивати на лівому боці

Після їди Каролін рекомендує дотримуватись сієсти (яка популярна у спекотному місці Перт в Австралії) та трохи відпочити на лівому боці. Це допоможе вашому шлунку затримати їжу на деякий час, а потім натуральним чином рухати її та виділяти назовні. Якщо лежати на правому боці, на думку Каролін, це може передчасно перемістити їжу зі шлунку, що може спричинити неповне переварювання та перехід неперетравленої їжі в тонку кишку.

Меню на день Кароліни Гартц

Сніданок. Зазвичай Каролін розпочинає свій день з банана чи ківі та чашки англійського чаю. Трохи пізніше вона їсть два варені яйця або омлет зі шпинатом і помідорами чи шматок лосося на шматку безглютенового тосту.

Коли не має бажання їсти багато на сніданок, місис Хартц змішує натуральний йогурт зі свіжими фруктами іноді додаючи в нього молочну сироватку або рикоту.

Раніший перекус. Чашка чаю, невеликий фрукт і 10-12 мигдалевих горішків або шматок сиру та пару рисового печива.

Обід. Курка, авокадо, сир фета, помідори плюс рисовий крекер або безглютеновий тост. Іноді на обід може бути салат з протеїном, лосось або сир з козиного молока.

Підвечірок нагадує уранішнє перекушування, але іноді Каролін їсть дієтичне печиво без цукру або корисні солодощі власного приготування.

Вечеря. В основному на вечерю вона їсть пісну курку або рибу, іноді місис Хартц балує себе червоним м'ясом з салатом або зеленими овочами та солодкою картоплею. Зимою вона може побалувати сеье запіканками власного виробництва. Ще кожного вечора австралійка з'їдає по 2 кусочки темного шоколаду.

Розумове здоров'я

У віці 55 років Гартц заснувала компанію SweetLife Australia, яка вже понад 20 років робить десерти на основі ксиліту та мигдалевої або кокосової стружки.

Каролін випустила книгу "Випічка без цукру", запустила інтернет-магазин і почала створювати передачі про приготування корисної їжі.

У свої 70 років Королін отримала сертифікат від Гарвардського університету в області управління бізнесом. Вона переконана, що підтримка активності розуму є важливим секретом хорошого здоров'я.

Як проводить час К. Гартц

Австралійка встає о 6- й годині ранку.

Після цього займається практиками вдячності, медитацією, йогою.

Гуляє з собакою

Далі душ та сніданок

Працює 9.00 до 18.30. Як зазначає Каролін, вона прагне до чотириденного робочого тижня з трьома вихідними, але поки що робота цього не дозволяє.

Вечір вона проводить зі своїм чоловіком, разом захоплюються переглядами фільмів та, як правило, відвідує з ним як мінімум раз на два тижні кінотеатр.

Вихідні Каролін проводить час зі своєю сім'єю і друзями, любить ходити по магазинах та на ринки.

І звичайно займається спортом.

Секрети молодості

Сон та медитація

Сон зціляє та омолоджує наше тіло, має вирішальне значення для зовнішності, вважає місис Гартц тому намагається спати як мінімум 8 годин на добу.

Важливим факторами здоров'я, на її думку, є медитація і практика вдячності. При чому, цікаво, що медитувати вона почала тільки після 65 років.

Ну а найважливіше, що радить усім жінкам місіс Гартц звучить так це ніколи не порівнюйте себе з іншими.

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