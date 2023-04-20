8 науково підтверджених переваг вживання огірків

Почнемо з цікавого факту: технічно огірок — це фрукт, а не овоч.

Існує багато науково підтверджених порад, чому і як потрібно споживати огірки. Це може покращити ваше здоров’я.

Як би там не було, знання – це сила. Тож, щоб допомогти вам краще зрозуміти вплив споживання огірків на організм, ось вам науково підтверджені переваги додавання їх до раціону.

Вживання огірків підтримує здоров'я кісток

Огірки – це багатий поживними речовинами низькокалорійний продукт. Згідно з дослідженнями, огірки багаті вітаміном К, який допомагає будувати та зміцнювати кістки. В одному огірку міститься близько 50 мг вітаміну К. Це може здатися небагато, але насправді це становить трохи більше 40% вашої добової норми (DV) вітаміну К.

Огірки допоможуть зберегти ваше дихання свіжим

"Огірки допомагають нейтралізувати неприємний запах з рота через вміст води, клітковини та фотохімічних речовин", — розповідає Джона Бурдеос, докторка медичних наук, дієтологиня.

Огірки на 95% складаються з води, що робить їх зволожуючими продуктами. Сухість у роті є поширеною причиною неприємного запаху, тому що слина допомагає вимивати бактерії з порожнини.

"Коли організм зневоднений, у роті виробляється менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків допомагає зволожувати ротову порожнину, збільшуючи вироблення слини та допомагаючи вимити бактерії", — розповідає Джона.

Ба більше, огірки містять фітохімічні речовини, такі як поліфеноли та флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають зменшити кількість бактерій, які можуть викликати неприємний запах з рота.

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Огірки допомагають знижувати артеріальний тиск

Результати дослідження 2017 року показали, що оігрковий сок сприяє зниженню артеріального тиску. Незважаючи на те, що розмір вибірки був невеликим — лише 20 учасників віком 60 років і старше з високим кров’яним тиском — результати фахівці назвали переконливими.

Учасники пили сік одного огірка, розведений з водою, двічі на день протягом семи днів. Експеримент виявив "значний вплив" огіркового соку на стабілізацію артеріального тиску у віковій групі.

Вони допомагають запобігти діабету

У разі ризику виникнення діабету потрібно уникати високооброблених вуглеводів, відмовитися від солодких напоїв і обмежити вживання червоного м’яса, згідно з порадами фахівців у виданні Harvard Health. Окрім вибору дієти, також важливо почати їсти більше продуктів із низьким глікемічним індексом (ГІ). ГІ – це число, яке присвоюється різним продуктам харчування, від нуля до 100. Чим вищий глікемічний індекс числа, тим більше підвищиться рівень цукру в крові людини після його споживання. Огірки мають глікемічний індекс 15, що робить їх продуктом харчування з відносно низьким показником.

Вживання продуктів з низьким ГІ може допомогти зменшити резистентність до інсуліну, що, у свою чергу, сприяє зниженню ризику діабету 2 типу, повідомляють медики в Nutrition Journal.

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Забезпечують зволоження

Огірки на 95% складаються з води, а це означає, що окрім вітамінів ви також отримуєте зволоження під час споживання огірків.

"Вони можуть допомогти підвищити ваше загальне щоденне споживання рідини та підтримувати відчуття гідратації та оптимальне функціонування вашого організму", — радить лікарка Крістін Гіллеспі.

Вживання огірків допомагає схуднути

Додайте побільше огірків до раціону, якщо хочете скинути вагу.

У 150 г огірків — лише 16 калорій, а це означає, що продукт має низьку енергетичну щільність. Згідно з дослідженням Nutrients, присвяченому енергетичній щільності їжі, існує зв’язок між споживанням продуктів з меншою енергетичною щільністю та втратою ваги.

Ба більше, завдяки високому вмісту води огірки надзвичайно ситні, але при цьому залишаються низькокалорійними, що робить їх чудовою закускою для тих, хто хоче схуднути. Особливо, якщо ви поєднаєте їх із ситним здоровим соусом, таким як хумус або гуакамоле.

Ви уникнете запорів

У дослідженні, опублікованому в Fitoterapia з Університету Джадавпура, сказано, що насіння огірка допомагає запобігти запорам. Ба більше, згідно з порадами фахівців, огірки мають "охолоджуючий ефект" на організм. Медичний коледж Університету штату Пенсільванія рекомендує додавати огірки в різні страви, щоб полегшити запори.

Зменшують здуття живота

Багаті на специфічні поживні речовини, які допомагають усунути затримку води та запалення, огірки можуть бути ідеальним рішенням, щоб допомогти уникнути здуття живота. Частково це пов’язано з високим вмістом калію. Один огірок, що містить 442 мг калію, може забезпечити вам майже 10% норми цього важливого мінералу.

"Калій, який міститься в огірках, може допомогти людям зменшити здуття живота, зменшуючи затримку води", — каже дієтологиня Лорен Манакер.

Нагадаємо рецепт салату зі шпинатом, яйцем і огірком від Руслана Сенічкіна. Страва свіжа і легка, а ще красива. Бо не останню роль у салаті відіграватиме соковита зелень.

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