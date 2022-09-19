9 неефективних рекомендацій для схуднення

Сьогодні можна знайти безліч порад, пов'язаних зі схудненням. Проте деякі з них не просто марні, а й шкідливі. Про деякі із таких, не дуже результативних рекомендацій для схуднення, читайте в матеріалі ТСН.ua

Потрібно снідати, навіть якщо не хочеться

Не виявлено прямої кореляції між пропуском сніданку та набором ваги. Існують дієти, які себе не погано зарекомендували, наприклад, інтервальне голодування, при яких відмова від сніданку практикується. А взагалі, якщо вранці ви хочете їсти, то з'їжте щось білкове, а якщо ні — не снідайте зовсім.

Не обов'язково зважуватись щодня

У ході шестимісячного дослідження, в якому взяли участь люди з ожирінням та зайвою вагою, ті, хто вставав на терези щодня, споживали менше калорій ніж ті, що не зважувались і в середньому втрачали 6,6% своєї маси тіла. В іншому дослідженні наголошується, що люди, які довше місяця не зважувалися і мали при цьому зайву вагу, виявилися більш схильними до набору ваги.

Детокс, дієти з овочевими та фруктовими соками.

Більшість експертів зазначають, що схуднення у такий спосіб дає лише тимчасовий ефект. Також у фруктових соках багато цукру та зовсім мало білка, а це зовсім не допомагає контролювати апетит та підтримувати здоров'я. До того ж фахівці наголошують, що печінка та інші органи щодня самостійно очищаються, тому додатково проводити таке очищення не потрібно.

Не можна зразу скидати багато ваги

Насправді все залежить від того, чи багато на початку схуднення було зайвої ваги. Якщо так, то швидке позбавлення зайвих кілограмів цілком нормальний проце. Тим більше якщо в щоденний раціон внесені зміни та почали активно займатися спортом.

Основну увагу потрібно приділити кардіотренуванням

Насправді для схуднення найкращим вибором буде поєднувати подібні тренування із силовими вправами.

Споживання жирних продуктів потрібно обмежити

Дієти, де жир містить менш як 30%, вважаються менш ефективними, ніж інші. А раціон, який містить корисні жири (насіння, горіхи, авокадо та ін.), допомагає при схудненні. Молочні продукти містять вітаміни A, D, E, K, але без жирів вони не засвоюються. Саме ліпіди подають сигнал у мозок про насичення, якщо таких сигналів немає, ми з'їдаємо набагато більше.

Для надання смаку до знежирених продуктів додають цукор, а це – швидкі вуглеводи, від яких можна набрати вагу.

Потрібно їсти кожні дві-три години

Насправді чим частіше люди їдять, тим вищою стає ймовірність, що вони отримають більше калорій, ніж їм потрібно.

Звертайте увагу на кількість калорій.

Насправді все залежить не тільки від кількості калорій, а й від того, в яких продуктах вони містяться. Наприклад, 100 калорій у печиві та у стільки ж в овочах, організм буде переробляти зовсім по-різному. Найкраще виключити для зниження ваги з раціону вуглеводи та перероблені продукти.

«Рідкі калорії» можна не брати до уваги

Звичайно ті, хто сидить на дієтах скрупульозно рахують кожну калорію, забуваючи додати калорії чаю, кави, тим більше соків. В той час, як чашка стандартного лате 500 мл містить 256 ккал, фреша – 180 ккал. Якщо мета схуднути, краще пити воду з лимоном та гілочкою м'яти.

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