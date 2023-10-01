8 помилок раціону, які заважають схуднути

Експерти називають поширені помилки, які можуть зірвати ваші зусилля щодо схуднення.

Коли йдеться про дієту для схуднення, важливо мати чіткий план і уникати помилок, які можуть зруйнувати мету. Корисно знати про деякі шкідливі щоденні звички, щоб якомога швидше їх виправити.

Ми поспілкувалися з експертами та дізналися, що перешкоджає на шляху до схуднення. Читайте далі, щоб дізнатися про 8 помилок, яких слід уникати, якщо ви хочете скинути зайву вагу.

Недостатня кількість їжі протягом дня

Легко припустити, що дієта означає їсти набагато менше. Але, за словами американської лікарки, докторки наук, спеціалістки з питань харчування Мелісси Мітрі, ви насправді завдаєте собі шкоди, якщо голодуєте.

"Занадто мало їжі протягом дня може мати протилежний вплив на ваш метаболізм, змушуючи вас переїсти пізніше", — каже вона.

Не пропускайте жодного прийому їжі вдень. Натомість не переїдайте.

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Перекус на ніч

Після довгого дня цілком природно, що ви хочете розслабитися та винагородити себе частуванням. Але останнє, що вам слід зробити, це почати жувати перед сном.

"Пізні вечері і перекуси можуть зірвати ваші найкращі зусилля щодо схуднення протягом дня", — каже Мітрі.

Щоб уникнути цієї поганої звички, зверніть увагу на те, що викликає у вас бажання перекусити. Наприклад, ви надмірно напружені чи емоційно збентежені.

Дефіцит клітковини

Недостатня кількість клітковини у раціоні є великою помилкою, яка може зірвати ваші зусилля щодо схуднення.

"Харчові волокна — це тип неперетравлених вуглеводів, які містяться в рослинних продуктах і уповільнюють травлення та підвищують насичення, допомагаючи вам скинути вагу", — пояснює Мітрі.

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Не снідаєте

Усі кажуть, що сніданок є найважливішим прийомом їжі, і це правда!

"Щоденний сніданок захищає від збільшення ваги, тому що він насичує вас, змушуючи відчувати менше нападів голоду та бажання їжі пізніше", — пояснює Мітрі.

За її словами, збалансований сніданок щоранку допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може посилити почуття голоду та пов’язані з ним симптоми.

Добре збалансований сніданок містить: яйця, авокадо, цільнозерновий хліб, вівсянка з фруктами або з листовою зеленню.

Вживання непотрібних калорій

Важливо пам’ятати про рідкі калорії, які ви споживаєте. Одними з найбільших порушників є соки, газована вода, алкоголь і, як не дивно, коктейлі в пляшках.

"Рідкі калорії не мають великої поживної цінності та можуть почати швидко накопичуватися, сприяючи небажаному збільшенню ваги", — зазначає Мітрі.

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Покладання на модні дієти

Якщо ви хочете відчути довгострокові результати втрати ваги, повністю уникайте модних дієт, оскільки вони можуть перешкодити вашим зусиллям у довгостроковій перспективі.

"Модні дієти часто містять обмежувальні та нестійкі правила харчування, а також не є індивідуальними", — каже вона.

Замість того, щоб вдаватися до модної дієти, віддайте перевагу повноцінному і здоровому раціону, що містить ваші улюблені страви в помірній кількості. Ви також можете поговорити з професійним дієтологом чи терапевтом, щоб розробити індивідуальний план схуднення.

Вживання надмірної кількості здорової їжі

Деякі здорові продукти є найкращими в помірних кількостях. Однак споживання занадто великої кількості "здорових" жирів (наприклад, тих, що містяться в авокадо, горіхах і оливковій олії) може фактично порушити ваші цілі щодо схуднення через надмірну кількість калорій і жиру.

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Не контролюєте порції

Розмір порції має велике значення. Якщо ви не контролюєте це, то робите найбільшу помилку під час схуднення. Контроль порцій є важливою складовою будь-якої ефективної дієти. Це допомагає вам не споживати більше калорій, ніж справді потрібно вашому організму, що важливо, оскільки для схуднення потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте.

Щоб підтримувати прогрес у схудненні, завжди пам’ятайте про розміри порцій, щоб запобігти споживанню надлишкових калорій, що призведе до потенційного збільшення ваги. Уникайте бездумного споживання.

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