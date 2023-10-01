8 помилок раціону, які заважають схуднути

Експерти називають поширені помилки, які можуть зірвати ваші зусилля щодо схуднення.
Коли йдеться про дієту для схуднення, важливо мати чіткий план і уникати помилок, які можуть зруйнувати мету. Корисно знати про деякі шкідливі щоденні звички, щоб якомога швидше їх виправити.
Ми поспілкувалися з експертами та дізналися, що перешкоджає на шляху до схуднення. Читайте далі, щоб дізнатися про 8 помилок, яких слід уникати, якщо ви хочете скинути зайву вагу.
Недостатня кількість їжі протягом дня
Легко припустити, що дієта означає їсти набагато менше. Але, за словами американської лікарки, докторки наук, спеціалістки з питань харчування Мелісси Мітрі, ви насправді завдаєте собі шкоди, якщо голодуєте.
"Занадто мало їжі протягом дня може мати протилежний вплив на ваш метаболізм, змушуючи вас переїсти пізніше", — каже вона.
Не пропускайте жодного прийому їжі вдень. Натомість не переїдайте.
Перекус на ніч
Після довгого дня цілком природно, що ви хочете розслабитися та винагородити себе частуванням. Але останнє, що вам слід зробити, це почати жувати перед сном.
"Пізні вечері і перекуси можуть зірвати ваші найкращі зусилля щодо схуднення протягом дня", — каже Мітрі.
Щоб уникнути цієї поганої звички, зверніть увагу на те, що викликає у вас бажання перекусити. Наприклад, ви надмірно напружені чи емоційно збентежені.
Дефіцит клітковини
Недостатня кількість клітковини у раціоні є великою помилкою, яка може зірвати ваші зусилля щодо схуднення.
"Харчові волокна — це тип неперетравлених вуглеводів, які містяться в рослинних продуктах і уповільнюють травлення та підвищують насичення, допомагаючи вам скинути вагу", — пояснює Мітрі.
Не снідаєте
Усі кажуть, що сніданок є найважливішим прийомом їжі, і це правда!
"Щоденний сніданок захищає від збільшення ваги, тому що він насичує вас, змушуючи відчувати менше нападів голоду та бажання їжі пізніше", — пояснює Мітрі.
За її словами, збалансований сніданок щоранку допомагає регулювати рівень цукру в крові, що може посилити почуття голоду та пов’язані з ним симптоми.
Добре збалансований сніданок містить: яйця, авокадо, цільнозерновий хліб, вівсянка з фруктами або з листовою зеленню.
Вживання непотрібних калорій
Важливо пам’ятати про рідкі калорії, які ви споживаєте. Одними з найбільших порушників є соки, газована вода, алкоголь і, як не дивно, коктейлі в пляшках.
"Рідкі калорії не мають великої поживної цінності та можуть почати швидко накопичуватися, сприяючи небажаному збільшенню ваги", — зазначає Мітрі.
Покладання на модні дієти
Якщо ви хочете відчути довгострокові результати втрати ваги, повністю уникайте модних дієт, оскільки вони можуть перешкодити вашим зусиллям у довгостроковій перспективі.
"Модні дієти часто містять обмежувальні та нестійкі правила харчування, а також не є індивідуальними", — каже вона.
Замість того, щоб вдаватися до модної дієти, віддайте перевагу повноцінному і здоровому раціону, що містить ваші улюблені страви в помірній кількості. Ви також можете поговорити з професійним дієтологом чи терапевтом, щоб розробити індивідуальний план схуднення.
Вживання надмірної кількості здорової їжі
Деякі здорові продукти є найкращими в помірних кількостях. Однак споживання занадто великої кількості "здорових" жирів (наприклад, тих, що містяться в авокадо, горіхах і оливковій олії) може фактично порушити ваші цілі щодо схуднення через надмірну кількість калорій і жиру.
Не контролюєте порції
Розмір порції має велике значення. Якщо ви не контролюєте це, то робите найбільшу помилку під час схуднення. Контроль порцій є важливою складовою будь-якої ефективної дієти. Це допомагає вам не споживати більше калорій, ніж справді потрібно вашому організму, що важливо, оскільки для схуднення потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте.
Щоб підтримувати прогрес у схудненні, завжди пам’ятайте про розміри порцій, щоб запобігти споживанню надлишкових калорій, що призведе до потенційного збільшення ваги. Уникайте бездумного споживання.
Нагадаємо такожпро те, як схуднути раз і назавжди без усіляких дієт. Фахівці кажуть, що цей метод справді працює.
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