9 цілющих чаїв, які рятують від кашлю, застуди та підвищують імунітет

З настанням холодів приходять неприємні ситуації у вигляді респіраторних захворювань та кашлю. Аби впоратися із симптомами застуди, окрім ліків, також можна підтримувати своє здоров’я гарячими напоями з трав. Любителі трав’яних чаїв вирішують одночасно кілька проблем: лікують застуду, підтримують імунітет, запобігають ряду хвороб, зокрема розвитку діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань. Якщо ви не маєте до лікарських трав протипоказань, то чай стане надійним помічником для підтримки імунітету в холодну пору року. Видання Real Simple опублікувало список цілющих чаїв, які стануть у нагоді при затяжному сухому і мокрому кашлі, також допоможуть вивести мокротиння з легенів.

9 цілющих чаїв, які рятують від сильного кашлю

Чай із солодкого кореню. Лакричник – багаторічна рослина із сімейства бобових, яка дуже корисна при лікуванні кашлю та виведення мокроти з організму. Корінь допомагає заспокоїти сухий кашель та зняти запалення дихальних шляхів. Також настій здатен викликати секрецію слизу, яка захищає клітинний епітелій та запобігає появі виразок слизових оболонок. Такий чай зменшує запалення, знімає спазми і має антиалергічні властивості.

Лакричник – багаторічна рослина із сімейства бобових, яка дуже корисна при лікуванні кашлю та виведення мокроти з організму. Корінь допомагає заспокоїти сухий кашель та зняти запалення дихальних шляхів. Також настій здатен викликати секрецію слизу, яка захищає клітинний епітелій та запобігає появі виразок слизових оболонок. Такий чай зменшує запалення, знімає спазми і має антиалергічні властивості. Зелений чай. Якщо пити цей чай під час застуди, зменшиться хрипота у горлі. Також за його допомогою можна позбутися наслідків запалення легень, зменшити частоту кашлю. Окрім того, зелений чай покращує роботу мозку, зміцнює судини, уповільнює процеси старіння, допомагає зберегти стрункість, знижує ризик захворювання на діабет.

Якщо пити цей чай під час застуди, зменшиться хрипота у горлі. Також за його допомогою можна позбутися наслідків запалення легень, зменшити частоту кашлю. Окрім того, зелений чай покращує роботу мозку, зміцнює судини, уповільнює процеси старіння, допомагає зберегти стрункість, знижує ризик захворювання на діабет. Ромашковий чай. Лікарська ромашка бореться з інфекційними та запальними процесами в організмі. Тому ромашковий чай стане у нагоді при застудних захворюваннях. Ромашка допомагає при ларингіті, грипі та усуває запалення дихальних шляхів. Також у народній медицині ромашку використовують для інгаляції, коли хворий дихає парами настою.

Лікарська ромашка бореться з інфекційними та запальними процесами в організмі. Тому ромашковий чай стане у нагоді при застудних захворюваннях. Ромашка допомагає при ларингіті, грипі та усуває запалення дихальних шляхів. Також у народній медицині ромашку використовують для інгаляції, коли хворий дихає парами настою. Чай з бузини. Бузина входить до складу багатьох сиропів, які лікують кашель при застудних захворюваннях. Тому якщо маєте кашель, можна пити чай з цілющої рослини. Також чай лікує подразнення шкіри, стрес, алергії та корисний при порушеннях дихання. З бузини виготовляються медичні препарати, що знижують ризик серцево-судинних захворювань, лікують центральну нервову систему та підвищують імунітет.

Бузина входить до складу багатьох сиропів, які лікують кашель при застудних захворюваннях. Тому якщо маєте кашель, можна пити чай з цілющої рослини. Також чай лікує подразнення шкіри, стрес, алергії та корисний при порушеннях дихання. З бузини виготовляються медичні препарати, що знижують ризик серцево-судинних захворювань, лікують центральну нервову систему та підвищують імунітет. Розмаїття трав’яного чаю з медом. Мед має цілющі властивості, тому його рекомендується вживати з будь-яким варіантом трав’яних чаїв. Любителі чаїв з медом вирішують одразу кілька проблем: чай обволікає горло, його корисні речовини вбивають віруси, мед має знеболювальний ефект, стимулює імунну систему, тому ефективніший за деякі медичні препарати.

Мед має цілющі властивості, тому його рекомендується вживати з будь-яким варіантом трав’яних чаїв. Любителі чаїв з медом вирішують одразу кілька проблем: чай обволікає горло, його корисні речовини вбивають віруси, мед має знеболювальний ефект, стимулює імунну систему, тому ефективніший за деякі медичні препарати. Чай з дивини можна пити для профілактики застудних захворювань. Ця копійчана аптечна трава також корисна для жіночого здоров’я. Чай з дивини лікарі рекомендують пити від запалення легенів. Дивина, у народі – ведмеже вухо, має велику кількість антиоксидантів, тому має високу протизапальну, протимікробну та регенерувальну дію.

можна пити для профілактики застудних захворювань. Ця копійчана аптечна трава також корисна для жіночого здоров’я. Чай з дивини лікарі рекомендують пити від запалення легенів. Дивина, у народі – ведмеже вухо, має велику кількість антиоксидантів, тому має високу протизапальну, протимікробну та регенерувальну дію. Імбирний чай. Багато українців із настанням холодів переходять на цей чай, оскільки він дуже популярний і недорогий. З кореня імбиру готують не лише смачний та корисний чай, його додають у варення і льодяники. Такий лікувальний чай допоможе розрідити слиз у легенях та вивести мокротиння з організму. Імбирний чай також здатен вирішити безліч проблем: покращує травлення, знімає біль у животі, спазми, покращує обмін речовин. Має відхаркувальну, тонізуючу, зігріваючу та протиблювотну дію.

Багато українців із настанням холодів переходять на цей чай, оскільки він дуже популярний і недорогий. З кореня імбиру готують не лише смачний та корисний чай, його додають у варення і льодяники. Такий лікувальний чай допоможе розрідити слиз у легенях та вивести мокротиння з організму. Імбирний чай також здатен вирішити безліч проблем: покращує травлення, знімає біль у животі, спазми, покращує обмін речовин. Має відхаркувальну, тонізуючу, зігріваючу та протиблювотну дію. Проскурняк. Цей корінь здатен вилікувати біль у горлі та сухий кашель. Тому чай з проскурняку варто вживати при гострих респіраторних захворюваннях, ангіні та запаленнях слизової оболонки. Оскільки проскурняк або алтея має протизапальну, пом’якшувальну, відхаркувальну дію та полегшує спонтанну регенерацію тканин. Корінь алтеї застосовують при лікуванні хронічних бронхітів, ларингіті, пневмонії, бронхіальної астми та коклюшу.

Цей корінь здатен вилікувати біль у горлі та сухий кашель. Тому чай з проскурняку варто вживати при гострих респіраторних захворюваннях, ангіні та запаленнях слизової оболонки. Оскільки проскурняк або алтея має протизапальну, пом’якшувальну, відхаркувальну дію та полегшує спонтанну регенерацію тканин. Корінь алтеї застосовують при лікуванні хронічних бронхітів, ларингіті, пневмонії, бронхіальної астми та коклюшу. Чай з перцевої м’яти. Цей чай зменшує симптоми застуди та затяжні прояви кашлю. Також він корисний для тих, хто має інфекцію у пазухах горла. А ще м’ятний чай покращує апетит, має спазмолітичні властивості, підвищує секрецію травних залоз. Настій з листя м’яти рекомендують пити при гастриті, болю в кишечнику, метеоризмі та нудоті.

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