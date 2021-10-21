9 популярних косметичних продуктів, які можуть нашкодити вам

9 популярних косметичних продуктів, які можуть нашкодити вам

Ознайомтеся з деякими популярними косметичними засобами та пристроями, якими багато хто з нас користується майже щодня, Повірте, деякі не варто купувати.

Деякі з популярних косметичних засобів і гаджетів приносять користь, а інші становлять потенційний ризик для нашого організму.

Засоби для очищення обличчя

Силіконові щітки і навіть масажери гуаша та деякі подібні пристрої не всім підходять. Все залежить від типу шкіри та індивідуальних проблем. Наприклад, при розацеа, куперозі, герпесі у стадії загострення, акне й висипі масаж гуаша не рекомендований.

Техніка користування також може призвести до надмірного відшарування епідермісу, що призводить до появи вугрів та підвищує чутливість шкіри.

Альтернатива: спробуйте м’які хімічні ексфоліанти із кислотами та ферментами, що допоможуть вам видалити мертві клітини шкіри, не очищаючи і не пошкоджуючи шкіру. Але і щодо них будьте обережні. Обирайте, уважно читаючи анотацію до засобів.

Вітамін Е

Вітамін Е вважається потужним захисником від ультрафіолетового випромінювання та дії вільних радикалів. Але тим, у кого жирна або схильна до акне шкіра, не варто наносити на шкіру чистий вітамін Е. Він може закупорити пори і викликати запалення шкіри.

Альтернатива: щоб отримати користь від нього, ви можете споживати багаті вітаміном Е продукти в помірних кількостях: капуста (краще квашена), червоний болгарський перець, гарбуз, апельсини та авокадо.

Олійки для обличчя

Ефірні олії або олії для обличчя рекламуються як природну альтернативу іншим зволожуючим продуктам. Але якщо не дотримуватися правил щодо використання і обрати ту, що не підходить вашому типу шкіри, можна нашкодити собі. Щоденне нанесення ефірної олії на шкіру іноді викликає алергічні реакції. Шкіра обличчя стає сухою, а іноді з’являється алергічна реакція, наприклад. кропив’янка.

Альтернатива: щодо ефірних масел для обличчя, переконайтеся, що ви підібрали саме те, що потрібно вашому типу шкіри.

Freepik

Тканинні маски для обличчя

Більшість цих масок містять синтетичні компоненти, такі як пластикові мікроволокна, нейлон або поліестер, і вони просочуються сироватками з товстого силікону. Це означає, що в кінцевому підсумку ви можете нанести шкідливі інгредієнти прямо на шкіру. Крім того, листові маски завдають шкоди навколишньому середовищу.

Альтернатива: скористайтеся рецептами масок для шкіри обличчя, які можна самостійно зробити у домашніх умовах, а інгредієнти для їх створення ви знайдете у холодильнику.

Також читайте Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Тональний крем з SPF

Щоб SPF у ваших тональних кремах приніс користь, потрібно нанести на обличчя дуже товстий шар засобу. Наприклад, знадобиться в 7 разів більше звичайної кількості тонального крему, щоб отримати захист від сонця.

Альтернатива: замість тонального крему з SPF нанесіть шар сонцезахисного крему з SPF 30 або більше, а потім вже використайте тональний крем.

Сироватки для вій

Хоча деякі продукти для вій можуть мати певний позитивний вплив на їх ріст, вони також мають багато побічних ефектів: почервоніння та свербіж повік, набряк та подразнення в очах, а також гіперпігментацію шкіри.

Альтернатива: натуральні засоби, такі як касторова або оливкова олія та зелений чай, можуть допомогти вам посилити ріст вій в домашніх умовах без неприємних наслідків.

Термальна вода із екстрактами

Розбризкування термальної води на обличчя може ненадовго викликати відчуття свіжості, але згодом ви можете отримати ще більш зневоднену шкіру та відчуття сухості. Крім того, нерідко містять рослинні та квіткові екстракти, які роблять вашу шкіру більш чутливою та викликати подразнення, якщо ви будете продовжувати користуватися ними протягом тривалого часу.

Альтернатива: обирайте термальну воду низької мінералізації, що призначена насамперед для пом’якшення дерми та її заспокоєння.

Гелі для інтимної гігієни

На думку дослідників, використання гелів та засобів для інтимної гігієни може різко підвищити ризик грибкових та бактеріальних інфекцій. Ароматичні серветки та дезодоранти містять небезпечні хімічні речовини, які не слід наносити на чутливі ділянки тіла. Вони можуть порушити ваш природний баланс і піддати вас інфекції.

Альтернатива: досить простого мила і води, щоб зберегти чистоту та здоров’я.

Freepik

Високий відсоток ніацинаміду

Було доведено, що вітамін B3 може захистити вас від пошкодження сонцем, мінімізувати дрібні зморшки, лікувати акне, регулювати рівень жирності шкіри та багато іншого. Але вам слід звернути пильну увагу на концентрацію, зазначену на продукті, оскільки більший відсоток не означає краще. Натомість це може викликати подразнення та почервоніння.

Альтернатива: обирайте продукти, що містять лише 5% ніацинаміду. Таке дозування є оптимальним, а засоби найбільш ефективними.

Читайте також: Найгірша звичка харчування для вашого кишечника. Дієтологи повідомили, що необхідно вживати щоденно

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання