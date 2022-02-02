9 продуктів, які довгожителі їдять щодня: раціон людей знаменитих «блакитних зон»

Популярні продукти у регіонах з найбільшою концентрацією довгожителів.

Стандартна дієта сучасної людини, яка складається переважно з продуктів, що зазнали технологічної обробки, з додаванням цукру та насичених жирів, сприяє виникненню багатьох проблем зі здоров'ям.

На щастя є місця на планеті, звідки можна черпати натхнення. «Блакитні зони», наприклад, — це п'ять регіонів світу, де спостерігається найвища концентрація довгожителів, і ми можемо багато дізнатися, розібравши їх щоденний раціон.

Ці регіони включають Сардинію в Італії, Окінаву в Японії, Ікарію в Греції, Нікою в Коста-Ріці та Лома-Лінда в Каліфорнії. І хоча кожен регіон споживає різні продукти, унікальні для них, корисно дізнатися про їхній раціон і побачити, що ми можемо включити у свій, щоби бути трохи здоровішими.

Ось деякі з продуктів, які довгожителі світу споживають на регулярній основі.

Лома-Лінда в Каліфорнії є однією з п'яти «блакитних зон» і є унікальною спільнотою.

Разом із активним способом життя ці спільноти також дотримуються в основному вегетаріанської дієти.

Авокадо

Це основний продукт для спільноти Лома Лінда. Згідно статті National Geographic про блакитні зони світу, авокадо допомагає знизити рівень холестерину і містить на 30% більше калію, ніж банани.

Також було виявлено, що авокадо допомагає контролювати вагу та знижує ризик ожиріння та діабету 2 типу.

Квасоля

Є основним продуктом харчування у більшості «блакитних зон» і містить велику кількість клітковини та інших поживних речовин, що допомагають боротися із хворобами. Наприклад, чорна і червона квасоля є нормальною частиною щоденного раціону на острові Ікарія в Греції. Виявлено, що ці боби мають протиракові, корисні для серця та протидіабетичні властивості.

Спільнота Нікойя з Коста-Ріки щодня їсть червону квасолю. Боби містять велику кількість клітковини та антиоксидантів і, як відомо, допомагають при діабеті, запобігають раку та знижують ризик серцевих захворювань.

Часник допоможе знизити рівень глюкози / Pexels

Часник

Жителі Окінава, в Японії, регулярно їдять часник. National Geographic стверджує, що часник є одним із «найпотужніших природних ліків». Його пов'язують зі зниженням ризику деяких захворювань, які зазвичай виникають із віком.

Зокрема, у звіті Antioxidants йдеться про його антиоксидантні та протизапальні властивості, а також запобігання деяким видам раку, діабету та серцево-судинним захворюванням.

Біла картопля є основним продуктом харчування для тих, хто живе на Ікарії (Греція), а фіолетова солодка картопля (названа імо) регулярно споживається на Окінаві (Японія).

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Батат

Батат або фіолетова солодка картопля містить фітохімічні речовини, які називаються антоціанами, що, як відомо, допомагають запобігти хворобам. Солодка картопля також багата вітамінами А, В6, С, калієм та клітковиною.

Хоча деякі вважають, що біла картопля шкідлива для здоров'я через високий вміст вуглеводів, насправді вона допомагає ікарійцям справлятися з діабетом і запобігає його розвитку, а також допомагає підтримувати рівень артеріального тиску в нормі.

Оливкова олія

Ікарійці люблять щодня використовувати оливкову олію. У звіті, опублікованому в Nutrients, йдеться, що оливкова олія першого холодного віджиму має довгий список доведених переваг для здоров'я, тому багато людей у Середземномор'ї, де широко використовується оливкова олія, вважаються одними з найздоровіших людей у світі.

Оливкова олія допомагає контролювати вагу, знизити кров'яний тиск, ризик деяких видів раку та сприяє загальному здоров'ю завдяки своїм протизапальним властивостям.

Лосось

Лосось та іншу жирну рибу зазвичай вживають в Лома-Лінда, навіть ті, хто харчується рослинними продуктами.

Лосось містить велику кількість омега-3 жирних кислот, що, як було встановлено, допомагають підтримувати здоров'я серця та знижують ризик серцево-судинних захворювань, а також допомагають знизити рівень хронічного запалення.

На Тетянин день прийнято було пекти коровай у формі сонця. / Pexels

Хліб на заквасці

Сардинія, Італія є ще одним регіоном, відомим як «блакитна зона». Улюблена їжа тамтешніх жителів: козяче молоко, нут та хліб на заквасці.

Їхній хліб на заквасці печеться з цільної пшениці та живих молочнокислих бактерій. Згідно зі статтею в National Geographic, сардинський процес випічки на заквасці допомагає перетворити цукор та глюкозу на молочну кислоту. Цей процес знижує глікемічний індекс, а це означає, що люди довше почуватимуться ситими, а рівень цукру в крові не підвищуватиметься.

Червоне вино

Багато довгожителів споживають склянку-дві червоного вина щоденно.

Згідно з офіційним сайтом «блакитних зон», люди у цих регіонах випивають близько двох бокалів на день, а жителі Сардинії п'ють особливе червоне вино, яке називається вином Каннонау.

Деякі дослідження підтверджують, що червоне вино може бути корисним для здоров'я серця через вміст у ньому антиоксидантів та поліфенолів.

Звичайно, з будь-яким алкоголем важлива поміркованість, і ви завжди повинні обговорювати з лікарем будь-які питання щодо цього.

Томати

Жителі Сардинії люблять томати та використовують їх у багатьох своїх стравах. Помідори містять лікопін, який є антиоксидантом, відомим своїми протизапальними властивостями, а також здатністю знижувати кров'яний тиск, ризик метаболічного синдрому та інсульту, а також покращувати здоров'я серця.

Зокрема, помідори черрі містять вищий рівень бета-каротину, який, як показали дослідження, може допомогти знизити ризик розвитку пухлин, пов'язаних із раком простати.