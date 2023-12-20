9 секретів довголіття від 263 найстаріших жителів планети

Відомий американський мандрівник і письменник Ден Бюттнер протягом 20 років подорожував світом, вивчав жителів блакитних зон. Як відомо, блакитними зонами називають регіони світу, в яких набагато вища частка людей, які живуть значно довше за середньостатистичний термін.

Письменник розмовляв з 263 людьми віком від 100 років в районах, де люди живуть надзвичайно довго — це Окінава, Японія, Сардинія, Італія, Нікойя, Коста-Ріка; Ікарія, Греція та Лома Лінда, Каліфорнія. На підставі такого багатого досвіду дослідник виділив дев'ять секретів їхнього довголіття. Автор назвав ці секрети «силою 9».

9 секретів довголіття від 263 довгожителів землі

1. Рухайтеся природно

Довгожителі у світі багато природно рухаються. Що це означає — вони не біжать марафони, не качаються, не відвідують спортзали. Натомість вони живуть у такому середовищі й так, що це постійно спонукає їх рухатися. Вони пораються біля дому, вирощують сади без механічних пристосувань для роботи в домі та на подвір’ї. Вони не їздять на роботу, до друга чи до церкви, а прогулюються.

2. Вони мають мету

Жителів всіх блакитних зон об'єднує те, що вони мають мету крім роботи. Жителі Окінави в Японії називають це « ікігай », а мешканці Нікоя в Коста-Ріці —« plan de vida », що перекладається як «чому я прокидаюся вранці». Як підтверджують дослідження знання своєї мети може збільшити тривалість вашого життя до 7 років.

3. Боротьба зі стресом

Час від часу навіть люди в блакитних зонах відчувають стрес, який може призвести до запалення та викликати найрізноманітніші захворювання пов'язані з віком. Щоб боротися зі стресом вони вдаються до звичайної рутини -- жителі Окінави приділяють кілька хвилин щодня, щоб згадати своїх предків, адвентисти моляться, жителі Сардинії блаженствують під час фієсти.

4. Правило 80%

Мова йде, щоб припинити їсти, коли шлунок заповнений на 80%. « Хара хачі бу» — конфуціанська мантра жителів Окінави, яку вони вже понад 2500 років вимовляють перед їдою, нагадує людям припинити їсти, коли їхні шлунки заповнені на 80%. Крім того, люди в блакитних зонах їдять пізно вдень або рано ввечері, і не їдять більше в інший час.

5. Рослинна дієта

Рослинна дієта є наріжним каменем більшості дієт жителів у блакитних зонах. Продукти, які переважно їдять довгожителі — це квасоля, включаючи фаву, чорну, соя та сочевиця, водночас м’ясо їдять у середньому лише п’ять разів на місяць маленькими порціями.

6. Вино о 5 вечора

Люди в блакитних зонах вживають неміцний алкоголь регулярно, але в помірних дозах. Хитрість полягає в тому, щоб випивати одну-дві склянки на день з друзями та/або під час їжі, а не 14 склянок зараз у суботу.

7. Бути членом релігійної спільноти

258 довгожителів із 263 столітніх людей, з якими спілкувався Ден Бюттнер належали до релігійних спільнот. Як показують дослідження відвідування релігійних служб вихідними може збільшити очікувану тривалість життя на 4 - 14 років.

8. Бути в колі однодумців - "знайди потрібне плем’я"

Люди, які довго живуть, згідно з опитуванням мандрівника, обирають однодумців, які підтримують здорову поведінку. Куріння, ожиріння, і навіть самотність заразні як свідчать дослідження, водночас як соціальні мережі довгожителів сприяють формуванню здорового способу життя.

9. Сім'я, близькі на першому місці

Столітні люди в блакитних зонах проживають сім'ями — мали одного партнера протягом всього життя, прожили своє життя з батьками, бабусями та дідусями поруч або вдома, піклувалися про дітей.

За словами Дена Бюттнера, "дотримання цих правил не гарантує, що ви доживете до 100 років, але у вас буде чудовий шанс додати у своє життя більше щасливих років".

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